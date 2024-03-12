Stephen Ng被任命为旧金山湾区人类发展倡议理事会成员
在担任新的传播副总裁期间，Ng 致力于加强社区参与，提高分会的知名度，并应对 IT 专业人士面临的不断变化的挑战。
2024 年 3 月 13 日，加利福尼亚州卡布其诺-Splashtop 是简化 "无处不在的工作 "的远程解决方案领域的领先企业，而HDI 旧金山湾区则是致力于增强技术支持和服务管理社区能力的领先非营利组织。 Ng 在技术和支持行业拥有三十多年的经验，他为 HDI 带来了丰富的知识和专业技能，进一步推动了 HDI 推动变革、利用知识、改造团队、建立联系以及化挑战为机遇的使命。
Stephen Ng 目前在 Splashtop 担任全球技术支持高级总监，他一直是技术支持和服务管理领域颇具影响力的人物。 他的广泛背景包括建立和扩大支持团队、促进社区参与、在行业内和重要活动中推广思想领导力，包括SupportWorld Live 和由 HDI 支持的活动。
在HDI旧金山湾区分部担任新职务期间，Ng希望利用自己的经验和洞察力加强社区参与，提高分部在行业内的知名度，并应对该领域专业人员面临的不断变化的挑战。 他的战略参与将侧重于培养一个充满活力的社区，这个社区由处于职业生涯各个阶段的个人组成--从刚刚踏上科技之旅、寻求宝贵人脉的人，到经验丰富的专业人士。
"加入HDI旧金山湾区担任传播副总裁是一个回馈社区的绝佳机会，这是我职业生涯中不可或缺的一部分，" 。"我的目标是营造一个富有吸引力��和支持性的环境，让专业人士能够相互联系、分享知识、共同成长。 HDI是最好的平台，不仅可以培养下一代技术人才，还可以为像我这样经验丰富的资深人士提供回馈社会、分享知识和指导他人走向成功之路的途径。"
HDI 旧金山湾区提供全面的培训和认证课程、行业领先的会议和交流机会，旨在促进其成员的战略、运营和团队发展。 在新的岗位上，Ng计划专注于振兴地方分会的参与，并在国家和地方层面宣传人类发展倡议的使命和价值观。
"我们非常高兴地欢迎 Stephen Ng 加入我们的领导团队，" HDI 旧金山湾区总裁 Terri Oropeza 说。 "他的业绩记录、深厚的行业知识以及对 IT 社区参与的承诺，使他成为我们组织的宝贵财富。 我们期待他能为我们的会员以及更广泛的技术支持和服务管理社区带来积极影响。"
欲了解有关旧金山湾区人类发展倡议和即将举行的活动的更多信息，请访问SFHDI.org。
关于 HDI 旧金山湾区
HDI 旧金山湾区分部是一个非营利组织，致力于增强技术支持和服务管理社区的能力。 凭借三十多年的经验，HDI 与专业人士和组织合作，通过综合培训、认证、会议、咨询服务和建立联系的机会来提高绩效。 作为技术支持和服务管理领域的全球领导者 HDI 的一部分，旧金山湾区 HDI 致力于推进行业标准和实践，使其成员和更广泛的社区受益。 SFHDI.org
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