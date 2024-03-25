Splashtop 荣获2024年 Globee® 卓越网络安全两大奖项
Splashtop 荣获“保护劳动力安全金奖”和“零信任安全银奖”，彰显了其在网络安全领域的创新能力
2024年3月25日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在简化随处办公领域处于领先地位，我们自豪地宣布，最近因在网络安全领域取得的卓越创新和显著成效而荣获全球卓越企业权威机构 Globee® 奖。Splashtop 凭借其安全工作空间解决方案（即插即用安全访问平台，使 IT 部门能够简化零信任的实施）一举荣获两大奖项：“保护远程劳动力安全 Globee® 金奖”和“零信任安全 Globee® 银奖”。
Globee® 网络安全奖旨在表彰全球数字安全领域的佼佼者，汇聚了来自全球知名组织的582位德高望重的评委。评选过程十分严格，进一步凸显了 Splashtop 近期在开发首个专为中小型企业（SMB）打造的零信任解决方案方面所取得成就的重要意义。
Splashtop Secure Workspace（SSW）提供强大的安全服务边缘（SSE）解决方案，可增强网络安全和身份管理，包括特权访问。SSW 解决方案将政策实施、安全设备注册、身份验证等基本组织功能集于一体，从而简化了对远程劳动力的管理。对于 IT 管理员来说，这意味着提升用户体验并加强监督，使第三方访问更加简单和安全，无需 VPN 即可轻松连接到混合云和多云环境中的应用程序，同时还能提高员工入职和离职办理效率。Splashtop Secure Workspace 通过对访问请求的上下文可视性提供清晰的洞察力，确保在安全可信的环境中提高运营效率。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 表示：“我们对 Globee® 奖项的认可深感荣幸，这项荣誉反映了我们致力于持续创新产品以简化 IT 人员生活的承诺。Splashtop Secure Workspace 融合了各种关键功能，而这些功能在单一解决方案中是不可能实现的。开发这款产品的目的是为了克服保护数字劳动力安全面临的重大挑战，尤其是中小企业，因为它们不具备大型企业的带宽或资源。这两项荣誉是对我们团队辛勤工作的肯定，证实了客户对我们保护数字环境安全的信任。”
Splashtop 一举荣获 Globee® 金奖和银奖，体现了其在网络安全领域的重要地位和出色表现。随着数字环境的不断发展，Splashtop 始终致力于研发各种解决方案，以应对当今和未来网络安全需求的复杂挑战。欲了解有关 Splashtop 多次获奖的 Secure Workspace 以及安全远程访问与支持解决方案的更多信息，请访问网站 Splashtop.com。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对混合办公、IT 和 MSP 远程支持的解决方案可提供快速、简单且安全的使用体验。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。详情请访问 Splashtop 官网：Splashtop.cn