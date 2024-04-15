Splashtop 在 NAB 展会上推出增强型音视频编辑功能
Splashtop Enterprise 的性能增强套件可在使用高级编辑工具时提供无与伦比的远程体验。
美国加利福尼亚州拉斯维加斯 - Splashtop 是简化随时随地工作的远程解决方案领域的领导者，该公司在今年的 NAB 展会上推出了企业解决方案的高级性能功能，所有这些功能都是专为广播和媒体专业人士设计的。
Splashtop Enterprise 经过优化，可为执行视频编辑和唇音同步等任务的用户提供快如闪电、极其精确的远程体验。 Splashtop 还针对各种硬件进行了优化，包括 Nvidia、Intel 和 AMD 的最新图形卡和图形处理器（GPU）。
要开始远程会话，媒体专业人员只需使用单点登录（SSO）功能登录其演播室工作站，即可通过电脑、笔记本电脑或移动设备立即访问现有硬件、桌面应用程序、插件和功能强大的处理器。 该解决方案的一系列创意功能（包括 4k 速度、超高保真音频、多显示器支持和 4:4:4 色彩）使用户能够在不牺牲速度、质量或可靠性的情况下满足当今实时制作的要求。
"在快节奏的媒体环境中，简单和高效是生命线。 " Splashtop 首席执行官马克-李（Mark Lee）说："我们正在努力为远程制作和协作设定标准。 "作为视频解决方案合作伙伴，我们的目标是确保用户能够获得所需的工具，并能随时随地实现卓越性能。"
创意功能套件：
高性能低延迟：以 4k 高清画质和高达每秒 60 帧的�帧频实时执行工作（以及 iMac Pro Retina 5K 流媒体）。 根据基准测试，Splashtop 可达到 240 帧/秒。
麦克风直通：虚拟连接本地麦克风输入和远程计算机，无缝访问所需应用程序，如录音软件、会议软件和口述记录软件。
超高保真音频：Splashtop 支持超高音频比特率，可满足详细声音编辑、AV 同步和后期制作的关键需求，确保完美捕捉和再现音频的每一个细微差别。
4:4:4 色彩采样：Splashtop 支持 4:4:4 色彩采样，可体验无与伦比的色彩精确度、对比度和图像细节，这对于色彩精确度要求极高的项目至关重要。
远程触控笔支持：支持在远程会话期间对触控笔设备和笔进行压力、方向、倾斜和大小调整，从而增强你的创意控制。
Wacom Bridge：由 Wacom 和 Splashtop 联合开发的创新技术，可随时随地在 Wacom 设备和数字工作空间之间实现无缝协作。
多显示器支持：允许专业人员在一个窗口中选择和查看远程屏幕，或将每个显示器分散到适合其本地设置的单独Windows 中。
强大的文件传输：更新后的强大文件传输功能可在电脑之间轻松拖放文件，简化创作流程和协作，而无需启动远程会话。
有了 Splashtop Enterprise，媒体专业人员可以远程操作广播、现场制作和传输工具，像在演播室一样轻松地享受顶级视频和音频性能。 该解决方案使团队无论身处何地，都能有效地进行实时协作、共享屏幕、注释和清晰地沟通。
Splashtop 优先考虑访问控制、数据和内容隐私，提供强大的安全功能，确保运行安全可靠。 它致力于全天候支持广播需求。 其客户支持团队提供快速高效的解决方案，确保广播业务顺利进行，不受干扰。
请到 NAB Show #10052 号展台观看现场演示，亲身体验 Splashtop Enterprise 的性能，或在线访问我们的网站，了解媒体、娱乐和广播的解决方案。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对混合办公、IT 和 MSP 远程支持的解决方案可提供快速、简单且安全的使用体验。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。详情请访问 Splashtop 官网：Splashtop.cn