Splashtop 将在 SupportWorld Live 2024 上展示创新的远程访问解决方案
与 Splashtop 一起参加 SupportWorld Live，展望 IT 支持的未来
2024 年 4 月 15 日，加利福尼亚州卡布其诺 - Splashtop 是简化 "随时随地工作 "的远程解决方案领域的领先企业，它非常高兴地宣布将作为参展商参加即将举行的SupportWorld Live会议。 这一服务和支持专业人士的顶级盛会将于 2024 年 4 月 29 日至 5 月 1 日在科罗拉多州丹佛市的科罗拉多会议中心举行。
SupportWorld Live 将 1,500 多名业内专业人士聚集在一个地点，探索最全面的技术和服务选择。 该活动由 Informa 旗下的 HDI 公司主办，为那些希望在快速发展的支持和服务管理领域保持领先地位的人士提供了一个重要枢纽。
Splashtop 将在 211 号展位展示其先进的远程访问和 IT 支持解决方案，包括Splashtop Enterprise和Splashtop SOS。 这些平台旨在增强 IT 专业人员的能力，为多个端点提供安全、无缝支持并提高运营效率。 与会者将了解 Splashtop 与 ServiceNow 和 Zendesk 等主要 ITSM 平台的集成功能如何简化工作流程并显著减少最终用户停机时间。
"作为SupportWorld Live的参展商，Splashtop期待着展示我们的远程访问解决方案如何通过将多种IT工具整合到一个平台，增强IT专业人员的日常工作能力，提升支持体验并加强技术人员管理。 全球技术支持高级总监兼 HDI 旧金山湾区分部通信副总裁 Stephen Ng 表示："我们的工具专为满足当今 IT 管理人员和支持人员的关键需求而设计，同时提供内部部署和cloudSplashtop 解决方案。"我也很自豪地看到 HDI 不断促进这些重要的行业聚会。 这些活动不仅展示了像我们这样的创新解决方案，而且还培养了一个社区，让服务管理专业人员能够交流见解，推动行业发展。
欢迎与会者参观 Splashtop 的展台，观看现场演示，并有机会赢取 Hypervolt 2 Pro。 这是一次难得的机会，您可以亲眼目睹 Splashtop 的解决方案如何优化 IT 支持运营并改善跨各种设备的服务交付。
有关 Splashtop 及其屡获殊荣的远程访问和支持解决方案的更多信息，请访问Splashtop.com。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对混合办公、IT 和 MSP 远程支持的解决方案可提供快速、简单且安全的使用体验。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。详情请访问 Splashtop 官网：Splashtop.cn