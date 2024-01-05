Splashtop 与韩国第一大企业解决方案分销商 STK 合作，为韩国用户提供安全的远程访问和支持解决方案
加利福尼亚州库比蒂诺 – 2024 年 1 月 8 日 – 领先的远程访问和支持解决方案提供商 Splashtop 宣布与韩国第一大软件分销商 STK 建立新的合作伙伴关系。 该合作伙伴关系将为韩国用户带来 Splashtop 屡获殊荣的远程访问技术，帮助各种规模的企业提高效率和生产力，同时不影响灵活性和性能。
“我们很高兴与 STK 合作，将我们的远程访问和支持解决方案带给韩国企业，”Splashtop 亚太区销售副总裁 Leonard Wong 说。 “STK在韩国市场的广泛影响力和专业知识对于帮助我们吸引目标受众和发展在韩国的业务将是非常宝贵的。”
Splashtop 的远程访问和支持解决方案为企业提供了一种安全可靠的方式，可以从任何地方访问和管理其 IT 基础设施。 该解决方案还包括多项功能，使IT专业人员可以轻松地为其用户提供支持，例如远程桌面控制、文件传输、应用程序部署和远程诊断。
STK 的首席执行官 Stevie Lee 表示，他相信 Splashtop 的解决方案将成为韩国企业 IT 武器库改进的宝贵补充。 “Splashtop 的用户友好界面、强大的安全功能和全面的功能完全符合韩国企业客户的多样化需求，并通过提供 SaaS 和本地部署，在不断变化的业务环境中提供定制的解决方案。”
此次合作标志着 Splashtop 致力于为韩国企业提供在数字时代蓬勃发展所需的工具和技术方面迈出了重要一步。 在 STK 的支持下，Splashtop 有望在韩国市场建立强大的影响力，并为该国 IT 基础设施和运营的整体发展做出贡献。
关于 Splashtop
Splashtop 是安全 IT 解决方案的领导者，可简化和简化随时随地工作的世界。 其用于工作、学习和 IT 支持的远程和本�地解决方案可提供与在现场机器前一样快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的专利高性能技术可以实现 4K 高清质量、多显示器支持和 60fps 的超低延迟。 Splashtop 具有先进的安全功能、广泛的设备支持和响应迅速的客户服务。 全球有超过 3000 万用户和 25 万家企业（包括 85% 的财富 500 强企业）使用 Splashtop 产品。 访问 www.splashtop.com
关于 STK
STK是韩国领先的企业IT解决方案分销公司，提供各种SaaS解决方案，如Dropbox，Splunk和Modusign，以及Microsoft，Adobe，Autodesk和LinkedIn的招聘解决方案的培训认证服务。 STK及其附属公司建立了由3,000多家国内经销商组成的网络，为企业客户的成功数字化转型提供解决方案。 访问 www.stkcorp.co.kr
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