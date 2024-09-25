Splashtop 加入 Microsoft 智能安全协会
2024年9月25日 美国加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop Inc . 今天宣布已正式加入 Microsoft 智能安全协会（MISA）。MISA 由独立软件供应商（ISV）和托管安全服务提供商（MISA）组成，他们将其解决方案与 Microsoft 安全技术集成，以更好地保护我们共同的客户免受日益增长的网络威胁。
Splashtop 用户多达数百万，可帮助企业在混合和远程办公环境中提高安全性和效率。Splashtop 的 Foxpass Cloud RADIUS 可提供精确的访问控制，保护 Wi-Fi 网络免受未授权用户和网络攻击的侵害，Foxpass 因其流畅的用户体验和强大的安全性而广受认可。通过与 Microsoft Intune 无缝集成，用户可以通过 Microsoft Cloud PKI 或 Foxpass 证书实现基于证书认证，同时享受简化的部署和维护。Splashtop 加入 Microsoft 智能安全协会之后，将与 Microsoft 共同致力于帮助客户应对当今 IT 环境不断变化的挑战。
Splashtop 的首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“我们坚信，安全不应该复杂。Foxpass Cloud RADIUS 利用现有的 Microsoft 系统，为 Wi-Fi 网络增加额外的安全保护层，从而使 IT 团队的基于证书认证（CBA）简单易行。我们很高兴能与 MISA 合作，提供增强的安全解决方案。通过此次合作，我们助力企业专注于发展和创新，增强企业��对 IT 环境管理和安全的信心。”
Microsoft 智能安全协会总监 Maria Thomson 指出：“Microsoft 智能安全协会不断发展为一个充满活力的生态系统，聚集了全球最可靠、最值得信赖的安全软件厂商。我们的成员有 Splashtop，将与 Microsoft 在网络安全社区开展合作，共同致力于提高客户预测、检测和快速应对安全威胁的能力。”
MISA 成立于2018年，旨在联合 Microsoft 领导者、ISV 和 MSSP，共同应对安全威胁，创造更加安全的环境。MISA 的使命是提供行业领先的智能安全解决方案，在安全威胁不断增加的情况下，以 AI 的速度和规模保护组织安全。
有意了解更多的合作伙伴可访问 MISA 网站：Microsoft 智能安全协会。
关于 Splashtop：
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对混合办公、IT 和 MSP 远程支持的解决方案可提供快速、简单且安全的使用体验。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。Splashtop.cn
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