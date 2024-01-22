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Splashtop 推行领导团队加强战略 任命 Venkat Nagaswamy 担任首席营收官

杰出的技术领袖，推动 Splashtop 的销售与营销增长，带领 Splashtop 迈向创新与增长的新阶段。

2024年1月23日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 是安全远程访问解决方案的先驱力量，我们很高兴地宣布我们的领导团队将再添一名重要成员。我们将任命 Venkat Nagaswamy 担任首席营收官，进一步加强 Splashtop 对开拓创新和保持市场突出地位的承诺。

2024年1月 C 级高科技人才 Venkat Nagaswamy 带着丰富的行业经验加入了 Splashtop，将引导公司实现卓越增长，取得优异成绩。Nagaswamy 曾在 Mitel、Via Services、8X8以及麦肯锡咨询公司做出卓越贡献，在这些令人印象深刻的履历中，Nagaswamy 的打造高效团队相关专业知识在重塑营销市场方面发挥了关键作用，尤其是 SaaS 公司的 B2B 营销。

Nagaswamy 不仅是管理者，也是将 AI 应用于 B2B 营销的先驱，向人们展现了利用深度学习识别、定位和吸引 B2B 客户的创新方法。作为 Splashtop 的首席营收官，Nagaswamy 将监督销售和营销部门，利用他在数字化转型、管道创建和战略收购模型方面的专业知识，帮助公司实现长期目标。

Splashtop 首席执行官 Mark Lee 强调了这项新的人事任命的重要意义，他说：“Venkat 具有丰富的经验和战略性思维，与 Splashtop 的长远目标保持一致。作为首席营收官，Venkat 将在推动我们的销售和营销显著增长方面发挥重要作用，这完全符合我们的持续增长和创新愿景。”

Nagaswamy 也表达了自己对加入 Splashtop 的兴奋之情，同时强调了 Splashtop 将始终致力于为客户提供卓越、安全的远程访问技术。他说：“能有机会加入 Splashtop 让我感到非常激动。Splashtop 坚持创新，而我热衷于不断推动技术进步，在这一点上我们不谋而合。我热切希望能为 Splashtop 的发展略尽绵薄之力，让这个充满朝气的行业未来更加光明。”

Splashtop 满怀期待，热烈欢迎 Venkat 的加入，希望在他的战略指导下开启创新、增长和市场引领的新时代。

关于 Splashtop

Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，可提供针对工作、学习和 IT 支持的远程和本地化解决方案，其远程体验快速、简单且安全，如同在现场操作设备一样。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，帧率高达 240fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和快速响应的客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。详情请访问网站 www.splashtop.com

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