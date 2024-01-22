Splashtop 推行领导团队加强战略 任命 Venkat Nagaswamy 担任首席营收官
杰出的技术领袖，推动 Splashtop 的销售与营销增长，带领 Splashtop 迈向创新与增长的新阶段。
2024年1月23日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 是安全远程访问解决方案的先驱力量，我们很高兴地宣布我们的领导团队将再添一名重要成员。我们将任命 Venkat Nagaswamy 担任首席营收官，进一步加强 Splashtop 对开拓创新和保持市场突出地位的承诺。
2024年1月 C 级高科技人才 Venkat Nagaswamy 带着丰富的行业经验加入了 Splashtop，将引导公司实现卓越增长，取得优异成绩。Nagaswamy 曾在 Mitel、Via Services、8X8以及麦肯锡咨询公司做出卓越贡献，在这些令人印象深刻的履历中，Nagaswamy 的打造高效团队相关专业知识在重塑营销市场方面发挥了关键作用，尤其是 SaaS 公司的 B2B 营销。
Nagaswamy 不仅是管理者，也是将 AI 应用于 B2B 营销的先驱，向人们展现了利用深度学习识别、定位和吸引 B2B 客户的创新方法。作为 Splashtop 的首席营收官，Nagaswamy 将监督销售和营销部门，利用他在数字化转型、管道创建和战略收购模型方面的专业知识，帮助公司实现长期目标。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 强调了这项新的人事任命的重要意义，他说：“Venkat 具有丰富的经验和战略性思维，与 Splashtop 的长远目标保持一致。作为首席营收官，Venkat 将在推动我们的销售和营销显著增长方面发挥重要作用，这完全符合我们的持续增长和创新愿景。”
Nagaswamy 也表达了自己对加入 Splashtop 的兴奋之情，同时强调了 Splashtop 将始终致力于为客户提供卓越、安全的远程访问技术。�他说：“能有机会加入 Splashtop 让我感到非常激动。Splashtop 坚持创新，而我热衷于不断推动技术进步，在这一点上我们不谋而合。我热切希望能为 Splashtop 的发展略尽绵薄之力，让这个充满朝气的行业未来更加光明。”
Splashtop 满怀期待，热烈欢迎 Venkat 的加入，希望在他的战略指导下开启创新、增长和市场引领的新时代。
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