Splashtop 荣获“2024年安全校园白金奖”
因在访问控制和云端管理方面的卓越表现而获奖，可有效帮助 K-12 学校和高等院校加强校园安全
2024年6月12日 加利福尼亚州库比蒂诺：作为远程访问和 IT 支持领域的领先企业，Splashtop 很荣幸地宣布荣获“2024年安全校园白金奖”。Splashtop 的 Foxpass Cloud RADIUS 解决方案在专注校园安全的重要杂志《今日校园安全》（Campus Security Today）颁发的访问控制和云端管理类别奖项中荣获最高荣誉。
《今日安全》和《今日校园安全》杂志的出版商兼总编辑 Ralph C. Jensen 表示：“十分荣幸能为 Splashtop 颁发白金奖。在如今的教育环境中，校园对强大 Wi-Fi 安全的需求越来越迫切。Splashtop 的 Foxpass Cloud RADIUS 能提供可扩展、用户友好的安全网络访问，还能帮助教育机构达到网络安全保险标准，从一众同类软件中脱颖而出。”
Splashtop 的 Foxpass Cloud RADIUS 可提供：
安全认证：支持基于证书的无密码认证和传统密码认证，为管理员提供对用户和设备访问的有效控制，这在开放式校园环境中非常重要。
直观的设计与互操作性：与主流移动设备管理提供商（Intune、Addigy 和 Jamf）以及单点登录提供商（Okta、Google Workspace 和 Microsoft Azure AD）无缝集成，仅需10分钟即可完成设置。
自动批量登入系统：简化新生和毕业生的批量配置和取消配置流程，使 IT 团队能够高效扩大或缩小规模，以应对不断变化的学生人数，不会因此而增加工作量或出错。
强大的安全性与合规性：减少网络攻击和数据泄露；符合 COPPA、CIPA、FERPA、OC2、ISO27001、HIPAA、PCI 等标准；可帮助教育机构满足严格的网络安全保险要求。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“我们深知教育部门的 IT 团队面临着巨大压力，他们要保护网络安全以应对不断变化的网络威胁。有了 Foxpass Cloud RADIUS，我们创建的解决方案不仅能提供强大的安全功能，还能简化网络管理，确保教育机构能够专注于为学生提供卓越的学习体验。”
Foxpass 是一家身份访问管理公司，是 Cloud RADIUS 解决方案的开发者。该公司在2023年被 Splashtop 收购，这是 Splashtop 打造业界强大的安全远程访问和 IT 支持产品的关键一步。
有关 Splashtop Cloud RADIUS 解决方案的更多信息，请访问网站 Splashtop.com/foxpass。有关 Splashtop 多次获奖的远程访问和支持解决方案的更多信息，请访问网站 Splashtop.com。
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