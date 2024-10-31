Splashtop 荣获 TrustRadius 颁发的 2025 买家选择奖
因其最佳功能、最佳性价比和最佳客户关系而受到客户认可。
CUPERTINO, Calif., 2024年11月1日 – Splashtop，作为简化随时随地工作世界的远程解决方案的领导者，今天宣布在TrustRadius的2025年买家选择奖中获得认可，赢得了远程桌面和远程支持类别的奖项。这些享有盛誉的奖项完全基于用户反馈和满意度评分。专有的 trScore 算法将用户推荐与特定功能评分（如可用性、仪表盘和支持）结合在一起。Splashtop获得了8.7分（满分10分）的trScore，反映了在可靠性、易用性和客户支持等关键领域的强大客户满意度。
客户称赞其简单性、安全性和卓越的性能。使用 Splashtop，远程工作者可以轻松访问大量数据、图形文件和资源密集型应用程序，而不会牺牲性能。精细控制权限允许 IT 根据其策略控制访问。他们可以无缝支持任何设备上的最终用户，包括Windows、Mac、iOS、Android或Chromebook。所有登录均经过加密并进行强制设备身份验证。Splashtop 通过简化远程工作，使组织能够以更少的资源实现更多目标，已成为全球 值得信赖的选择。
“我们很荣幸获得TrustRadius的认可，并感谢我们的客户对我们的持续支持和信任，”Splashtop的首席执行官兼联合创始人Mark Lee说。“我们依靠他们的反馈来使我们的产品更好。自成立以来，我们一直专注于提供简单、可靠和安全的远程工��作解决方案，易于尝试、购买和使用。我们希望简化客户的IT和安全性，以便他们可以专注于发展业务。”
听听推荐Splashtop的经过验证的用户：
“我是一人IT部门，支持超过400名最终用户。这个产品让我节省了无数小时在经销商之间开车去“修复”小问题。它远远超过了[竞争对手]的产品，而且价格更低。客户端安装很简单。控制面板界面非常完美。允许其他用户仅访问特定PC是很棒的。Splashtop产品非常适合我们的需求，而且价格非常合理。我看不出我们有任何理由去考虑其他解决方案。”– 汽车行业的IT总监，201-500名员工
“IT 部门只有我一个人，所以有一个像这样简单的解决方案让我如释重负。Splashtop让我的用户可以居家办公，这在最近的热带风暴期间非常有帮助和及时。我们的城镇不能关闭，因此允许部门负责人从家中安全地进行安全工作对于保持城镇运作至关重要。对于任何正在寻找易于管理的远程桌面解决方案的组织，无论是为员工提供远程访问，还是用于远程IT支持，我会说不妨选择Splashtop。” – 政府管理公司信息技术管理员，51-200 名员工
“我们在公司内部使用Splashtop进行远程支持，主要是有人值守支持，但已在所有设备上安装了streamer以适应无人值守支持。这使我们能够轻松支持/更新设备。
使用该软件超过2年，它满足了我们从50个端点扩展到200个端点的需求。”– 健康、保健和健身行业的网络与基础设施经理，201-500 名员工
“Splashtop 的远程桌面和支持解决方案获得 TrustRadius 买家选择奖，反映了其在全球范围内为企业提供安全可靠远程访问的价值，”TrustRadius 的市场和社区高级副总裁 Allyson Havener 说道。“这个奖项由经过审核的客户评论推动，突显了Splashtop如何赋能组织无缝支持团队和客户，无论他们身在何处。恭喜Splashtop在当今日益灵活的工作环境中，致力于易用性、安全性和客户满意度。"
买家选择奖完全基于经过验证的、无偏见的客户评论，并被选为具有最佳功能、性价比和客户关系。
在评估过程中，审查者会被问及产品及其支持团队是否符合预期，他们是否会再次购买该产品。这些答案决定了产品是否在三个关键领域中被选为最佳：功能、价格价值和客户关系。
有关 Splashtop 获奖的远程桌面访问和远程支持解决方案的更多信息，请访问 Splashtop.com。
关于Splashtop
Splashtop是简化随时随地工作世界的解决方案的领导者。其混合办公和IT / MSP远程支持解决方案提供快速、简单和安全的体验。Splashtop 的专利高性能技术能够实现 4K 高清质量、多显示器支持和 60fps 的超低延迟。Splashtop具备高级安全功能、广泛的设备支持和响应迅速的客户服务。 超过3000万用户，25万家企业，包括85%的财富500强企业，全球范围内都在使用Splashtop产品。Splashtop.com
关于 TrustRadius
TrustRadius 是一个商业技术的买家情报平台。我们通过全面的产品信�息、深入的客户洞察和同行对话，使买家能够自信地做出决策。我们帮助科技品牌捕捉并激活客户的真实声音，以改进产品，与潜在客户建立信任，并吸引市场中的买家以提高投资回报率。TrustRadius 由成功的企业家创立，总部位于德克萨斯州奥斯汀的科技中心，得到了 Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners 和 Next Coast Ventures 的支持。