Splashtop 荣获 TrustRadius 颁发的“2024年度最受欢迎奖”
全球领先的远程访问和支持解决方案提供商 Splashtop 在 IT 社区的评论和评级中取得高分，荣获奖项。
2024年5月8日 加利福尼亚州卡布其诺：Splashtop 在全球远程访问和支持解决方案领域处于领先地位，该公司正式宣布将连续第三年荣获远程桌面和远程支持类别的“TrustRadius 最受欢迎奖”。Splashtop 的 trScore 评分高达8.6分（满分10分），该评分基于 IT 社区的客观评价，由此可见 Splashtop 对卓越的孜孜以求。
Splashtop 帮助全球数千家组织实现了远程和混合办公，使员工能够随时随地远程访问功能强大的工作站，同时不会影响性能。Splashtop 解决方案具有各种协作功能和综合工具集，可按需支持无人值守设备和远程员工，从而增强 Service Desk 的功能。Splashtop 界面直观，简单易用，具有高性能且支持 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 设备，深受用户喜爱。安全性是 Splashtop 运营和架构的关键。除了 ISO 认证和 SOC 2 合规性外，所有登录都必须经过设备验证和非强制双因素验证。所有会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。
Splashtop联合创始人兼首席执行官马克-李（Mark Lee）表示："我们很高兴再次获得TrustRadius颁发的最高评级奖，这反映了我们的核心使命，即不仅要提供工具，还要提供真正的解决方案，满足用户不断变化的需求。 "我们致力于开发直观、高性能的混合工作解决方案，这使我们与众不同，也是客户继续选择和信任 Splashtop的原因。
在 TrustRadius 上阅读经过验证的用户对Splashtop 的评论：
"Splashtop解决方案旨在让IT部门完全控制数据的安全，同时让用户可以灵活地从任何地方访问数据。 整个组织都在使用它。 我用它来排除电脑故障、添加/删除软件、添加/删除打印机以及其他与支持相关的问题。 它大大节省了我的时间。"CFO（首席财务官），农场，51-200名员工
"Splashtop 产品非常适合我们的需求，价格也非常合理。 我看不出我们有任何理由去考虑其他解决方案"。 汽车行业IT 总监，201-500 名员工
"大约 15 分钟后，我就启动并运行了 Splashtop。 它的设置和使用都非常简单，购买体验也非常好。 我不记得在运行过程中遇到过任何问题，之后的管理也非常简单。 它简单、快速、可靠。 你还能要求什么呢？" IT 总监，医疗机构，51-200 名员工
"Splashtop 荣获 TrustRadius Top Rated 奖项，彰显了他们在提供卓越的远程访问和支持解决方案方面的不懈努力。 TrustRadius& Community 营销高级副总裁 Allyson Havener 表示："Splashtop 是行业内值得信赖的领导者，为企业提供高效、安全的远程工作能力。 "祝贺 Splashtop 获得这一实至名归的成就，这体现了他们不断追求卓越和客户满意度的决心"。
自 2016 年以来，TrustRadius Top Rated Awards 已成为 B2B 行业标准，用于对优秀技术产品进行公正的表彰。 它们完全基于客户的反馈意见，从未受到分析师意见或 TrustRadius 客户身份的影响。
有关 Splashtop 荣获奖项的远程访问和支持解决方案的更多信息，请访问网站 Splashtop.cn。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对混合办公、IT 和 MSP 远程支持的解决方案可提供快速、简单且安全的使用体验。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。详情请访问 Splashtop 官网：Splashtop.cn
关于 TrustRadius：
TrustRadius 是一个用于商业技术的买家情报平台。 我们通过全面的产品信息、深入的客户洞察和同行对话，帮助买家做出自信的决策。 我们帮助技术品牌捕捉并激活客户的真实声音，以改进其产品，与潜在客户建立信任，并吸引市场买家以提高投资回报率。 TrustRadius 由成功的企业家创立，总部位于德克萨斯州奥斯汀的技术中心，得到了 Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners 和 Next Coast Ventures 的支持。