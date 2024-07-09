Splashtop 在医疗与制药领域的业务增长近五倍
业务增长是因为医院和数字实验室环境对远程访问和远程 IT 支持解决方案的需求不断增长。
2024年7月10日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 是安全远程访问和 IT 支持解决方案领域的领先企业，该公司今天宣布，在医疗与制药领域业务同比增长492%，取得了里程碑式的成就。快速发展的数字实验室环境和持续的网络安全威胁需要实施无缝、安全、全面的远程访问和支持解决方案，使 Splashtop 能够广泛应用，进而推动了业务增长。
Splashtop 联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 表示：“药品开发人员和医疗专员专注于改善患者健康和推进研究。IT 团队在保护患者数据和研究完整性方面发挥着关键作用。我们能满足 IT 对环境的高要求，从而推动了我们在这一领域的发展。”
随着数字实验室在药物开发、分散式临床试验和多校区协作方面的爆炸式发展，授权用户的无缝访问至关重要。Splashtop 允许远程办公的医生、技术员和研究人员可靠、灵活地访问专用软件和设备。对医院而言，Splashtop 可以帮助医生以高分辨率远程访问电子病历（EHR）系统中的患者档案、图像和文件，从而节省时间、改善病人护理。
Splashtop 允许 IT 在大型分布式环境中轻松扩展和部署，可支持20多万台设备。IT 团队可以在安全管理与便捷访问之间取得平衡，提供按需支持并简化端点管理，确保研究人员和医疗专员不间断地持续访问数据。
Splashtop 为医疗行业带来的主要优势
可靠性和性能：实时访问实验室设备和数据，具备超高的刷新率和视频精度，这对图像分析等需要高精度才能完成的任务至关重要。
易用性：简单直观的界面可确保最终用户能快速采用，面向 IT 的后台工作流程可简化对用户和端点的支持。多名用户可以访问同一系统并进行协作，从而不断优化资源。
安全与合规：符合 ISO 21007、GDPR、SOC 2 等全球数据保护标准，支持 HIPAA、PCI 等客户端法规。具备单点登录（SSO）、精细访问控制、端到端加密等安全功能以保护敏感数据。
成本效益：Splashtop 的解决方案全面且经济高效，可大幅降低相关成本。
Mark Lee 表示：“与客户合作是我们增长战略的核心。通过合作，我们可以了解客户在这一动态领域不断变化的需求，我们致力于成为客户值得信赖的合作伙伴。”
客户证言：
“我们需要安全、可扩展的全球化解决方案，以便研究人员能远程访问实验室仪器电脑。Splashtop 的产品和团队都非常出色。”——信息技术经理、解决方案专家，医疗和生物技术（超过300亿美元）
"我们需要的远程软件工具要支持用户和组的精细权限管理，而不��是像传统 RMM 的管理选项那样繁琐。Splashtop 非常适合我们，因为最终用户能轻松掌握并应用到日常工作中，而且我们也很容易管理和部署。Splashtop 非常好用，他们的技术支持也很专业。——系统管理员，医疗和生物技术（5亿美元 - 10亿美元）
“Splashtop 的客户服务体验最佳，产品也最符合我们的需求。他们会认真对待每一个问题，及时处理并修复。Splashtop 是非常出色的合作伙伴。很高兴能给他们提出新想法，也很期待他们能将我们的想法付诸实践。”——信息技术主管，医疗和生物技术（5亿美元 - 10亿美元）
“好的产品背后需要团队的支撑。每一次过渡和需要帮助时，Splashtop 支持人员都会及时出现，为我们排忧解难。我们能随时向 Splashtop 团队提出请求，这些难题让我们团队不堪重负，Splashtop 会帮助找到解决方案。”——副总裁，IT 服务，医疗和生物技术（10亿美元 - 30 亿美元）
欲详细了解有关 Splashtop 多次获奖的远程访问和支持解决方案，或立即开始免费试用，请访问网站 Splashtop.cn。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对混合办公、IT 和 MSP 远程支持的解决方案可提供快速、简单且安全的使用体验。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。详情请访问 Splashtop 官网：Splashtop.cn