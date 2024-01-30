Splashtop 任命 Liat Ben-Zur 为董事会成员
技术名人 Liat Ben-Zur 加入 Splashtop 重塑远程工作和远程 IT 支持的旅程
加利福尼亚州库比蒂诺，2024 年 1 月 30 日 – 安全远程工作和远程 IT 支持解决方案的领导者 Splashtop 今天宣布任命杰出的变革性技术高管 Liat Ben-Zur 为其 董事会成员。 Ben-Zur 将在 Splashtop 董事会的六个席位中占据一个席位，并将在塑造公司未来的战略愿景方面发挥重要作用。
Ben-Zur 在推动一些世界领先的技术公司（包括 Microsoft、皇家飞利浦和高通）的数字化转型和产品创新方面拥有超过 27 年的经验，他为 Splashtop 带来了移动、 IoT和 AI 技术等领域的丰富知识和专业知识。
“我们非常高兴地欢迎 Liat 加入我们受人尊敬的董事会，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说。 “她在数字战略方面的深厚专业知识和指导公司进行前沿数字化转型的经验对于确保我们继续提供市场上最先进、最友好的远程工作和远程IT支持解决方案将是非常宝贵的。”
在她的整个职业生涯中，Ben-Zur成功地领导了业务转型，推出了创新产品，并领导了跨国公司的数字战略。 作为 Microsoft 的公司副总裁，她在将不断下降的服务转变为数十亿美元的企业方面发挥了重要作用，并在 Microsoft Edge 浏览器的复兴和 Bing 推出世界上第一个商业 GPT-4 解决方案方面发挥了关键作用。 在皇家飞利浦，她领导了 30 多种互联 IoT 和个人健康产品的推出，在高通公司，她领导了公司的第一个开源 IoT 项目 AllJoyn。 Ben-Zur 还在 Talkspace 的公共董事会任职。
“我很荣幸加入 Splashtop 的董事会，并为其通过便捷、随处访问的解决方案重塑未来工作的旅程做出贡献，”Liat Ben-Zur 说。 “Splashtop 是一家创新型公司，凭借一系列可在所有设备上运行的零信任、安全的远程桌面软件和远程支持软件，正在开辟新天地。 我期待与团队合作，开启解决现实世界挑战的新机遇。”
Ben-Zur以优异成绩毕业于加州大学戴维斯分校的电气工程学士学位和加州大学洛杉矶分校安德森管理学院的工商管理硕士学位，也是一位多产的发明家，拥有多项技术专利。 她的领导能力和对科技行业的贡献为她赢得了无数赞誉，包括被评为“无线界 7 位新星”、“ IoT界的 4 位女性浪潮”之一，以及被 Inspiring Fifty 评为“技术界最鼓舞人心的女性”之一。
这是 Splashtop 在 2024 年做出的第二次重要任命，最近宣布 Venkat Nagaswamy 担任首席营收官，这表明该公司致力于拥抱不同的观点和专业知识，以推动其增长和创新。
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