Splashtop 任命 Bob Davis 为营销副总裁 助力营销团队实现快速发展
Kaseya 公司资深营销专家加入 Splashtop，将带领 Splashtop 营销团队实现快速发展
2024年7月17日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在远程访问和远程 IT 支持解决方案领域遥遥领先，今天宣布将任命 Bob Davis 为新任营销副总裁。小到新兴的初创公司，大到全球500强企业，Bob Davis 曾领导许多高科技公司实现快速发展，他在这方面拥有超过三十年的丰富经验。在 Splashtop 持续为 IT 服务管理市场提供创新解决方案的过程中，Bob Davis 在打造世界级团队、品牌和市场类别方面的深厚背景将发挥关键作用。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“非常欢迎 Bob Davis 加入我们 Splashtop 大家庭。他过往的优秀成绩以及对信息技术行业不断增长的需求的远见卓识是十分宝贵的资产，将帮助我们持续扩大 Splashtop 解决方案和市场份额。Splashtop 聚焦产品创新，将不断为客户创造卓越的价值。Bob 敏锐的洞察力、成长型思维以及在上市战略方面的专业知识，将助力我们实现下一阶段的发展。”
作为价值流管理联盟（The Value Stream Management Consortium，VSMC）的创始董事会成员，Bob Davis 将利用他在价值交付和流程优化方面的专业知识，有效扩展 Splashtop 的营销计划。在 Atlantis Computing 任职期间，Bob Davis 为公司打造了一个完整的品牌和产品演变进程，充分彰显了他对市场需求的深入了解以及根据客户需求调整产品功能的能力，能够有效指导 Splashtop 进行市场定位。作为 Kaseya 公司的初始创始人和首席营销官，Bob Davis 从零开始创立了 Kaseya 品牌，并成功推出了多个划时代产品。他在上市战略方面的经��验将对 Splashtop 扩大产品组合起到关键作用。
Splashtop 营销副总裁 Bob Davis 说：“很高兴能加入这个优秀团队。Splashtop 在市场上有着很高的声誉和客户满意度。我们的产品能为用户提供卓越的价值和使用体验。我们制定了各种宏伟蓝图，期望能带领一支干劲十足的营销团队，持续推动业务增长，为客户带来更好的创新产品。”
Splashtop 的四位初始创始人均毕业于麻省理工学院，其中 Mark Lee 担任首席执行官，Robert Ha 担任首席运营官，Thomas Deng 担任产品管理执行副总裁，Philip Sheu 担任首席技术官。今年年初，新任首席营收官 Venkat Nagaswamy 加入了 Splashtop，他将利用自己在人工智能驱动 B2B 营销、销售漏斗开发和先进上市战略方面的深厚专业知识，在全球销售和营销领域持续推动数字创新，引领公司的发展计划。
可通过领英与 Bob Davis 联系，或关注 @Splashtop 了解最新的重要见解和信息。有关 Splashtop 多次获奖的远程访问和 IT 支持解决方案的更多信息，请访问网站 Splashtop.com。
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