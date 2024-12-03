Splashtop 推荐计划 - 条款& 条件（美国& 加拿大除外。 魁北克）
最后更新2024 年 11 月 25 日
Splashtop推荐计划（"计划" ）由Splashtop, Inc.及其附属机构（"Splashtop" 或 "我们"）发起和管理。 本计划受这些条款和条件（"Referral Terms" ）的约束，并在www.splashtop.com/referral网站上有进一步说明。 (推荐网站"）。
除 Splashtop 使用条款(www.splashtop.com/legal/website-terms) 之外、 服务条款(www.splashtop.com/legal/terms-of-service) 和隐私政策(www.splashtop.com/legal/privacy-policy) Splashtop 您（"您 "和 "您的"）参与本计划必须遵守此处规定的条款，并且在看到这些条款和/或以其他方式参与本计划（首次采取此类行动的日期为 "生效日期"）时点击 "接受 "按钮 [ALG1]，即表示您明确接受并同意遵守这些推荐条款（包括所有推荐人和奖励资格要求）。 通过签署这些推荐条款，您进一步同意接受 Splashtop 就本计划（包括这些推荐条款）做出的任何决定的约束，Splashtop 可随时自行决定做出该决定，且该决定在所有方面均为最终决定并具有约束力。
您是否有资格参与本计划取决于您是否接受本推荐条款。 在适用法律允许的范围内，Splashtop 保留自行决定修改、暂停、终止或取消本计划的权利，可随时修改本推荐条款，并在其网站或推荐网站上公布修改后的推荐条款。 在对推荐条款进行任何修改后，如果您继续参与本计划，则表示您接受修改后的推荐条款以及在进行上述修改时完全有效的本计划。
1.定义
A."奖励 " 是指推荐人通过每次有效��的确认推荐所获得的积分，具体金额见下文第 4 节。
B. "客户"是指符合以下条件的任何实体或个人：(i) 已购买任何 Splashtop 产品的有效订阅，包括合格产品（定义见下文）；(ii) 作为 Splashtop 用户保持良好的信誉（即遵守所有适用的使用条款、服务条款、隐私政策和本推荐条款（如适用））；(iii) 已向 Splashtop 有效支付所有应付费用。
C. "确认推荐人"是指任何推荐人在使用推荐链接向 Splashtop 提交其联系信息[ALG2]后，开始免费试用 Splashtop 随后向其提供的合格产品，并在合格期内通过购买合格产品的新套餐成为客户。
D. "无效推荐人"是指没有资格参与本计划的以下个人和实体：(i) Splashtop 和 Splashtop 业务合作伙伴（包括其关联公司、母公司、子公司、批发商、转售商、代理商、渠道合作伙伴以及广告和推广机构，统称为 "Splashtop 实体"）的员工、管理人员、董事、转售商、代理商、关联公司（直接或通过一个或多个中介间接控制您、受您控制或与您受共同控制的人）和代表；(ii) 任何 Splashtop 实体的直系亲属和同一家庭的成员；(iii) 与 Splashtop 签订协议，向会员、加盟商或其组织中的其他参与者推广 Splashtop 产品和服务的任何组织；(iv) 任何政府官员、政府拥有或控制的实体及其任何雇员和附属机构、政党和政治候选人；以及 (v) Splashtop 认定为违反本推荐条款或在其他方面（由 Splashtop 自行决定）滥用本计划的任何个人或实体。
D."发票购买"是指已确认的推荐人购买新的合格产品订购单，这些推荐人与 Splashtop 单独协商订购条款，并通过发票而非直接在线支付结算。
E."在线购��买 " 是指确认的推荐人根据 Splashtop 的标准销售条款订购合格产品并直接在线付款。
F. "合格期"是指，在适用情况下，自推荐人开始免费试用合格产品之日起的二十一（21）天内，提供给使用推荐链接向 Splashtop 提交联系信息的每位推荐人。
G. "合格产品"是指 Splashtop Business Access Pro、Splashtop Remote Support Premium、Splashtop SOS、SOS+10、SOS Unlimited、Splashtop Remote Access、Splashtop Remote Support 和 Splashtop Enterprise。
H. "推荐人"是指作为潜在客户的个人或实体，推荐人向其提供推荐链接以购买合格产品新套餐。
I. "推荐链接"是指由Splashtop 生成的唯一互联网链接，该链接仅与推荐人的Splashtop 帐户相关联，并在推荐人的Splashtop 帐户的推荐面板上提供。 推荐人可与被推荐人共享其推荐链接，被推荐人可向 Splashtop 提交其联系信息并启动免费试用，以评估是否有可能购买新的合格产品。
J. "推荐人"是指符合以下条件的任何公司或个人(i) 已注册并激活 Splashtop 帐户，(ii) 在适用的情况下，除 Splashtop 条款外，还接受本计划的推荐条款；并且 (iii) Splashtop 自行决定其 Splashtop 帐户保持良好状态。 推荐人不必是现有客户也可参与该计划。
K. "Splashtop 帐户"是指在www.Splashtop.com 上创建的任何帐户、 受 Splashtop 条款约束。
2.资格
要参与本计划，您必须(A) 是美国或加拿大的公民或永久居民（不包括美国或加拿大）； (B) 是美国或加拿大的公民或永久居民（不包括美国或加拿大）； (C) 是美国或加拿�大的公民或永久居民（不包括美国或加拿大）。 魁北克）；(B) 实际位于美国或加拿大（不包括加拿大），并在美国或加拿大有实际居 住。 魁北克）；(C) 年满 18 周岁（或适用法律规定的其他法定成年年龄）或以上；(D) 注册并激活 Splashtop 帐户；(E) 不被视为无效推荐人（由 Splashtop 自行决定）；(F) 未违反或违背 Splashtop 条款或推荐条款中的任何条款。
如果您位于加拿大魁北克省，则不得参与本计划。
3.局限性
A. 单次最高奖励：推荐人每次确认有效推荐最多可获得 2,500 点积分。
通过分享他们的推荐链接，推荐人声明并保证他们并没有积极地与Splashtop协商签订任何单独的协议来营销、销售或推广任何Splashtop产品，包括合格产品，并且推荐人不会在为上述目的与Splashtop积极协商签订任何单独协议期间接受本计划的任何奖励。 符合本推荐条款要求的每个确认推荐均应遵守下文第 3(D) 节规定的无效推荐例外情况。
要在线分享您的推荐链接，请复制您在Splashtop 帐户的推荐链接上生成的唯一推荐链接，并通过以下任一方式将您的推荐链接发送给您的推荐人：(a) 直接发送电子邮件给推荐人；(b) 直接发送消息给推荐人；(c) 在社交媒体上发布带有您的推荐链接的帖子，但需遵守第 6(C) 节中的要求；或 (d) 直接将您的推荐链接分享给推荐人。
B.免责声明：Splashtop 对以下情况不承担责任：(i) 您无法通过互联网或任何其他方式共享您的推荐链接；(ii) 您或推荐人输入错误信息；(iii) 与推荐链接损坏、硬件、软件、电话、互联网、病毒感染、网络、人为错误、电子故障或任何其他技术问题相关的任何问题；或 (iv) 因任何原因导致的延迟、故障或功能失常�。 Splashtop可自行决定拒绝任何其合理认为违反适用法律或法规、本推荐条款或构成滥用本计划的奖励。
C. 无效推荐：以下情况无资格获得本计划的奖励（"无效推荐"）：(i)任何试图推荐自己的行为；(ii)任何试图推荐现有客户的行为；(iii)被推荐人在合格期结束后购买合格产品的行为；(iv)任何试图推荐Splashtop已经直接或通过其他方式获得潜在业务的被推荐人的行为；(v)任何因无效推荐人的行为而产生的购买行为；以及(vi)任何因被推荐人使用脚本、宏或其他自动方式共享其推荐链接而产生的购买行为。
4.奖项
A. 奖励积分将直接加载到推荐人的 Splashtop 账户中。 积分可用于通过以下第三方兑换平台购买礼品卡。 每次确认推荐的积分按以下方式计算：
在线购买：推荐人将获得积分，金额相当于确认的推荐人首次在线支付金额的百分之五十 (50%)。 推荐人每次确认推荐最多可获得 2,500 点积分（例如，如果新订购的首次付款达到或超过 5,000 美元，则每次确认推荐最多可获得 2,500 点积分）。
开具发票的购买：推荐人将获得相当于已确认推荐人首次开具发票付款金额百分之二十 (20%) 的积分。 推荐人每次确认推荐最多可获得 2,500 点积分（例如，如果新订购的首次付款达到或超过 12,500 美元，则每次确认推荐最多可获得 2,500 点积分）。
累积积分可通过以下第三方平台兑换礼品卡： [<URL>]。
B.取消获奖资格：如果出现以下情况，奖励资格将被取消：(i) 被推荐人通过第三方转售商购买合格产品，或通过将免费试用（在向推荐人链接提交联系信息时提供）转换为付费、新订阅以外的方法��购买合格产品；(ii) 被推荐人在合格期内使用向推荐人的推荐链接提交的电子邮件地址以外的电子邮件地址购买合格产品；(iii) 被推荐人在资格期过后购买了合格产品； (iv) 被推荐人的浏览器设置破坏或阻止了Splashtop的购买跟踪； (v) 被推荐人已经是现有客户； (vi) 被推荐人最终购买的产品不是合格产品（如Splashtop Enterprise 、Splashtop Classroom 、Mirroring360 、Anywhere Access、Productivity Pack 、Enterprise for Remote Support 等）。(vii)Splashtop 有理由相信被推荐人参与或正在进行与实际或涉嫌欺诈或滥用行为相关的购买；(viii) 新订购的首次付款收到退款或以其他方式被退回 (ix) 新订购的域名不是 my.splashtop.com。 所有被取消的奖励将从推荐人的余额中扣除。 如果推荐人的积分余额为负数，Splashtop 有权取消其参与本计划的资格。
C. 奖励条件：根据上述第3条规定的限制条件，Splashtop将在Splashtop验证确认推荐人之日起四十五 (45) 天至九十 (90) 天内将奖励积分加载到推荐人的Splashtop帐户中。 奖励不可转让，无现金兑换价值，也不可追溯使用。 Splashtop不对第三方兑换平台上的任何奖品被盗、丢失或任何其他阻止或妨碍其使用的情况提供任何担保，包括与整体可访问性和/或功能有关的问题。 奖励须遵守第三方兑换平台的单独条款和条件，以及您所兑换礼品卡的任何选定第三方零售商的条款和条件。
如果推荐人所在国家不能接收或兑换奖励，Splashtop 在任何情况下都没有义务提供替代奖励。 在这种情况下，推荐人可能被要求放弃任何或所有累积奖励，Splashtop不承担任何责任或义务以其他方式补偿推荐人。
在适用法律允许的范围内，您承认Splashtop可随时自行决定更改本计划下的奖励，而无需通知您或任何第三方。 Splashtop 与��推荐人可以使用奖励兑换礼品卡的第三方兑换平台没有关联，也不认可该兑换平台。 第三方发行者的礼品卡可用性和单独的条款和条件适用于不同地区，视可用性而定。
您明确同意并承认，在参与本计划时，您同意Splashtop向第三方兑换平台提供您的联系信息，如您的电子邮件，用于兑换您的奖励积分，并且您可能会收到来自第三方平台的仅与兑换奖励积分相关的电子邮件或短信。
5.税收
推荐人须自行承担与任何奖励及其支付相关的所有适用税款。 推荐人同意配合 Splashtop 的合理要求，以便 Splashtop 遵守适用的税法。 此外，推荐人需自行承担与参与本计划有关或因参与本计划而产生的所有附带费用和所有其他费用。
6.条件、陈述和保证
A. 陈述和保证：您声明并保证(i) 您的推荐人位于美国；(ii) 通过提交推荐人，您拥有所有必要的权利，发出所有必要的通知，并收到推荐人明确、知情的书面同意，以便向推荐人发送推荐链接（如适用）；(iii) 您的推荐联系人年满十八 (18) 周岁（或适用法律规定的其他法定成年年龄）或以上；(iv) 除非适用法律另行禁止，Splashtop有权自行决定使用、分析、修改和公布您的姓名和您提供的任何其他信息，包括但不限于在其营销和推广材料或网站上公布；(v) 在未经任何个人或实体明确知晓和同意的情况下，您不会向您的推荐链接提交任何个人和/或实体的联系信息；尽管有上述规定，如果您位于加拿大（不包括魁北克），您明确同意您不会提交任何其他人的个人和/或联系信息，无论他们是否同意您这样做；(vi) Splashtop有权就Splashtop提供的产品和服务与您和您的推荐人联系；(vii) Splashtop有权就您的推荐人的状态与您联��系；(viii) 您的推荐人有权就Splashtop提供的产品和服务与您和您的推荐人联系。 参与计划和活动以及接受和使用奖励不违反任何适用法律、您雇主的政策或您对雇主承担的任何其他责任或义务。
B. 禁止使用本计划：您只能在遵守本转介条款以及所有适用法律和法规的前提下善意使用本计划。 如果您居住的司法管辖区禁止本计划，则您不得参与本计划。 您同意不会在本计划中做出以下行为：(i) 为自己创建或协助他人创建多个、重复、虚假和/或欺诈性的Splashtop账户，目的是在获得奖励后提交退款和/或试图从Splashtop获得退款；(ii) 在未经同意的情况下，将任何其他人或实体的信息输入到您的推荐链接中（加拿大除外，在加拿大，无论您是否获得同意，都禁止输入任何其他人的信息），或以 Splashtop 自行决定认为构成垃圾邮件或未经请求或其他不良通讯的方式，向您不认识的人推荐联系人或发送您的推荐链接，这可能会取消您参与本计划的资格；(iii) 向您不认识的人批量发送推荐链接的电子邮件，包括在网站或社交媒体上与您不认识的收件人分享推荐链接，或者以（Splashtop 自行决定）可能构成或看似构成未经请求的商业通信或 "垃圾邮件 "的方式分享或推广推荐链接；(iv) 冒充任何人或以其他方式歪曲您与Splashtop的关系； (v) 向未满十八（18）岁（或以下）的人发送推荐链接； (vi) 向未满十八（18）岁（或以下）的人发送推荐链接。 (v) 未满十八 (18) 周岁（或适用法律规定的其他法定成年年龄）参与本计划，或未满十八 (18) 周岁（或适用法律规定的其他法定成年年龄）试图参与本计划； (vi) 发送任何未经请求或未经授权的广告或促销材料，或任何其他形式的类似招揽（例如 "(vii)干扰或破坏与本计划相连的任何服务器、网络或系统；(viii)做出任何伤害或损害或可能伤害或损害Splashtop或任何协助Splashtop提供本计划的服务提供商的品牌、商誉或声誉的行为；(ix) 传送任何含有病毒、蠕虫、特洛伊木马或任何其他污染性或破坏性特征的文件； (x) 使用任何自动系统、脚本或宏来参与本计划； (xi) 侵犯Splashtop、其服务提供商或任何第三方的知识产权； (xii) 跟踪、骚扰或伤害任何其他个人；(xiii) 介绍您自己或您所代表的任何公司，或介绍已雇用您或您所代表的公司的公司，以提供有关任何合格产品或其他类似服务的咨询、系统集成或建议；(xiv) 以任何Splashtop（自行决定）认为不合理、过度或恶意的方式使用本计划；或 (xv) 以任何违反当地、国家或国际适用法律或法规的方式使用本计划，或以任何非法、欺诈或不当的方式使用本计划，或以任何非法、欺诈或不当的目的或效果使用本计划。
C. 社交媒体：您有责任确保您在任何社交网络上发布的信息符合本计划、该网络的使用条款以及任何其他适用法律、法规和规章。 如果您在任何社交网络（如Facebook、Twitter、Instagram、Tik Tok、Pinterest、LinkedIn或类似平台）上发布您的推荐链接，您必须披露该链接为 "推荐"，且该帖子并非由Splashtop直接赞助。 例如，建议使用以下语言：
"本帖包含推荐链接，但并非由 Splashtop 直接赞助。 我不是 Splashtop 的代理或员工。 有关任何 Splashtop 产品的任何及所有声明或意见均为本人所有"。
D. Splashtop 帐户管理：推荐人有责任对其登录凭据保密，并对与其帐户或推荐链接相关的所有活动负全部责任。 如果推荐人认为其登录凭据的保密性受到损害，或怀疑其 Splashtop 帐户遭到未经授权的使用，推荐人同意立即通知 Splashtop。 Splashtop不对推荐人未能遵守本条款或在被举报违反安全规定后延迟关闭Splashtop账户负责。
E. 遵守法规：您声明并保证：(i) 遵守所有与反贿赂和反腐败相关的适用法律（"反贿赂法"），包括但不限于《美国反海外腐败法》（"FCPA"）；(ii) 不参与任何根据 FCPA 将构成犯罪的活动、做法或行为，无论此类活动、做法或行为在何处进行；(iii)如果您得知或怀疑任何执法机构正在对您在本协议项下的活动进行与腐败行为或违反反贿赂法相关的调查，请立即书面通知Splashtop；并且(iv)不做或不做任何会导致Splashtop违反任何反贿赂法的行为。在不限制前述规定的一般性的前提下，您不得将您的推荐链接与您受聘向政府实体或政府合同下的主承包商或分包商提供咨询、系统集成或业务建议的任何实体或个人共��享。 您应向任何实际或潜在的客户或消费者，包括政府（包括地方政府）客户、教育最终用户以及购买将根据政府计划或补助金获得补偿的产品或服务的客户，在每种情况下，说明您根据本计划可能要求的所有潜在奖励。 您证明：(a) 您不是政府实体；(b) 您未接受任何与履行政府合同有关的本计划奖励，该合同要求您就 Splashtop 提供的技术产品和解决方案类型向政府提供中立或公正的建议；(c) 您接受本计划奖励不得违反任何政府法规或规章，包括与利益冲突或回扣有关的法规或规章。 您进一步承认并同意，在以下情况下，Splashtop 可以选择扣留或延迟您根据本计划有权获得的任何奖励：(1) 如果 Splashtop 有理由怀疑本证明的任何部分曾经或已经不准确；(2) 如果您或 Splashtop 成为与本计划有关的任何政府行为或调查的目标；或 (3) Splashtop 因监管环境变化而自行决定终止本计划。
F. 赔偿：您在此同意，如果您违反本第6条，或以其他方式违反这些推荐条款，您将免除、赔偿并使Splashtop和所有Splashtop附属实体免受任何及所有损失、责任、索赔、损害和费用（包括但不限于催款费、诉讼费和合理的律师费）。
7.行为；合规
A. 取消资格：Splashtop有权自行决定取消其发现的篡改本计划或涉嫌欺诈、滥用或违反本计划推荐条款的任何个人的资格（"取消资格者"）。 Splashtop 保留在法律允许的最大范围内对您试图取消资格的行为寻求任何及所有损害赔偿的权利，包括但不限于所有律师费。
B. 合规性：Splashtop 遵守联邦贸易委员会的 16 CFR Part 255"关于在广告中使用代言和推荐的指南" 、《2003 年隐私和电子通信（欧盟指令）条例》以及其��他适用法律。 Splashtop 保留终止您的 Splashtop 帐户、停用任何相关推荐链接以及要求您停止以适用法律不允许的任何方式分享推荐链接的权利。
C. 合规性验证：您同意提供 Splashtop 在审查或评估您是否遵守这些推荐条款时所要求的所有合理信息、合作和协助。
8.责任限制
A. 免責聲明：在適用法律允許的最大範圍內，Splashtop及其關聯公司不承擔與本計劃或第三方禮品卡相關的所有明示或暗示的保證和/或擔保，包括但不限於任何暗示的適銷性、特定用途的適用性和非侵權擔保。
B. 排除损害赔偿：在适用法律允许的最大范围内，在任何情况下，Splashtop 或其关联公司均不对您或任何第三方的特殊、间接、附带、后果性、惩罚性或惩戒性损害赔偿承担责任，无论这些损害赔偿是根据合同、保证或侵权行为（包括疏忽或严格责任）或任何其他责任理论产生的，即使该方已事先被告知此类损害赔偿或此类损害赔偿是可以合理预见的。 Splashtop在本协议项下对任何及所有损害的累计赔偿责任总额，无论诉讼形式如何，均以100美元（USD 100.00）为限。
9.期限；终止
A. 期限：Splashtop和您之间的协议期限将从生效日期开始，并将一直有效，直到根据本第9条终止为止。任何一方向另一方发出的终止本协议的通知必须包括符合本第9条通知期限的终止生效日期（"终止日期" ）。
B. 终止：您可以以任何理由终止本协议，只需通知我们并关闭您的Splashtop账户即可。 我们可以随时以任何理由终止与您的协议，以及您参与计划的权利，无论是否有原因，也不提供任何与您已经或本应获得的奖励积�分价值相当的额外利益。 在下列情况下，我们也可能终止本计划，且无需通知您：(i) 我们与提供产品、软件或其他技术以运行本计划的第三方合作伙伴的关系到期、终止，或要求我们改变运行本计划的方式；或 (ii) 为了遵守法律或政府实体的要求。
C. 终止的效力：在终止日期，(i) 您在本协议下的所有权利立即终止；(ii) 第 1、3(B)、5、6(D)、6(F)、8、9(C) 和 10 条将根据其条款继续适用。
10.一般情况
A. 管辖法律和管辖地：本计划和推荐条款受加利福尼亚州法律管辖，不适用其法律冲突规则，本协议双方同意接受加利福尼亚州圣克拉拉县州法院和联邦法院的专属管辖。
B. 可分割性：如果本计划或推荐条款的任何规定被视为违反任何法律、法规或规章，则应予以修订以符合此类法律、法规或规章，或者，如果无法修订以符合此类法律、法规或规章，则应予以删除，所有其他规定应保持完全的效力和作用。
C. 知识产权：使用某些第三方产品和服务作为奖励并不意味着这些第三方产品或服务提供商参与或批准了本计划。 本计划由 Splashtop 独家赞助和管理，与 Facebook® 、Instagram® 、Tik Tok® 、LinkedIn® 、Twitter® 、Pinterest® 或此处提及的任何其他社交媒体平台，或任何推荐人可用于分享推荐链接的社交媒体平台，均无任何赞助、支持、管理或关联关系。
D. 隐私政策：为本计划提交的个人信息应遵守 Splashtop 的隐私政策，该政策将不时进行修订。 您承认Splashtop可以向第三方提供您的相关个人信息，包括您的姓名和地址，但仅限于您在指定的第三方平台上兑换奖励积分所需的范围。 您或任何其他方提交给本计划的�个人信息将根据 Splashtop 的隐私政策进行处理。
E. 联系我们：如有任何问题，请发送电子邮件至 referral@splashtop.com 与我们联系。