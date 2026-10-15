适用于 Intune Teams 的更佳 PatchMyPC 替代方案
Patch My PC 将第三方应用程序更新和自定义应用程序发布到 Intune、ConfigMgr 和 WSUS。直接安装方案起价为每年 3500 美元，最多可支持 1000 台设备，管理员需要自行编写自定义应用程序的安装命令。
Splashtop Agentic Packr 使用 AI 来确定安装设置，在干净的虚拟机上测试每个软件包，并通过 Intune 进行部署。免费提供最多 100 个端点，之后每个端点每年收费 3 美元。付费套餐包含每周5天、每天24小时的在线客服支持。
Splashtop Agentic Packr 与 PatchMyPC 功能�对比
对比项
Splashtop Agentic Packr
Patch My PC
小型企业免费方案
✔
免费提供最多 100 个终端节点，包含所有功能，每月另加 5 个自定义套餐。
✗
没有面向企业的免费方案。先试用，再报价。
定价和计费
付费方案中，每个终端每年收费 3 美元，最低设备数量为 150 台。按月或按年计费。
即使您管理的设备少于 1,000 台，每年也能获得 3,500 美元的费用，最多可管理 1,000 台设备。一次性付清整个租期的费用。
自定义应用程序限制
付费套餐内合理使用，无硬性限制，无需升级。
企业增强版最多可添加 100 个自定义应用程序，高级版最多可添加 500 个。
自动化包装和测试
✔
AI 会找出安装设置，并在干净的虚拟机上测试每个软件包。检测规则基于测试安装构建，人工智能会修复所有失败的问题，并且每次构建都会发布质量保证日志。
✗
管理员自行查找静默开关，并在本地测试自定义应用程序，包括使用 PsExec 以 SYSTEM 权限运行。
版本更新频率
每小时检查 WinGet 是否有新版本。
目标是当日发布。目录更新通常在美东时间下午 1 点至 5 点之间发布。
将工具整合到一个供应商处
✔
随着您的需求不断变化，Splashtop 可以整合更多用例，包括远程访问和支持、实时修补、终端安全和网络身份验证。
✗
专注于 Intune、ConfigMgr 和 WSUS 的第三方应用程序补丁。远程访问和远程支持需要另一家供应商。
技术支持
每周 5 天，每天 24 小时都有全球工程师提供支持。直接通过电话、聊天或电子邮件联系产品专家。
工作日，大约凌晨 2 点至晚上 9 点（美国东部时间）。电话支持仅提供回拨服务，屏幕共享需通过电子邮件预约。
为什么 Splashtop Agentic Packr 比 Patch My PC 更胜一筹？
无需销售电话，即可自行开始：注册、连接 Intune 并打包您的第一个应用程序。
您可以放心部署，因为每个安装程序在安装前后都会进行病毒和恶意软件扫描，扫描失败会阻止部署。
直接购买，无需中间商，因此规模较小的团队无需 MSP 合作伙伴即可负担得起补丁工具。
人工智能可以处理包装工作，从而节省人工成本，而不仅仅是许可费用。免费试用，并在付费前先衡量节省的时间。
付费计划提供产品专家全天候（每周 5 天，每天 24 小时）电话、聊天或电子邮件支持，随时为您提供帮助。