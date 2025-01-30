Splashtop：补丁管理的 PatchMyPC 替代方案

在端点管理和安全方面，Splashtop 提供的不仅仅是补丁。
了解与 PatchMyPC 的功能相比，Splashtop 的平台如何提供全面的策略和补丁管理、实时更新、无缝远程访问、支持等功能。
使 Splashtop 成为 PatchMyPC 强力替代品的 5 项关键功能
操作系统和第三方应用程序的实时补丁管理
PatchMyPC 主要增强了 Microsoft Intune 的补丁功能以及 WSUS 和 ConfigMgr 等工具，但需要额外的解决方案来可靠地更新设备，尤其是第三方应用程序。
Splashtop 提供全面的补丁管理解决方案，为操作系统和重要的第三方应用程序提供实时更新。 这就确保了 IT 团队能够以最少的停机时间维护设备安全，确保合规性并减少所有端点的漏洞。
全面的自主端点管理PatchMyPC 专注于基于Windows 的系统，而Splashtop 可对Windows 和MacOS 进行端点管理，并为技术人员提供对其环境的精细控制，从而实现更精确的管理和更快速的故障排除。
Splashtop 提供了一个用于修补、监控和保护端点的统一平台，减少了使用多种工具管理不同设备类型的需要。
补丁部署和 IT 工作流程自动化
手工补丁管理可能很耗时，尤其是在混合或多平台环境中。
Splashtop 可自动进行补丁部署和 IT 工作流程，确保在所有设备上应用关键补丁，而无需人工干预。 主动警报和修复功能可帮助 IT 团队通过实时警报和自动修复功能快速识别和解决问题，确保将中断降至最低并提高运行效率。
先进的报告和端点健康状况洞察
虽然 PatchMyPC 提供了基本的补丁功能，但缺乏深入的报告和可视性。
Splashtop 该软件可通过 仪表盘提供有关端点健康状况、漏洞、补丁成功/失败等方面的全面、可定制的报告。 这使 IT 团队能够主动解决问题，维护安全合规性，并改善端点生态系统的整体管理。
远程访问& 支持
Splashtop ��可跨多个平台实现高性能、低延迟的远程连接，包括 Windows、Mac、iOS、Android、Linux 和 Chromebook，从而实现从任何设备、任何地点的无缝访问。
此外，Splashtop的一对多操作允许技术人员同时在多个端点执行任务，包括大规模部署、远程命令和后台操作（如注册表编辑器），访问系统工具而不会干扰用户。IT 团队可以支持远程和混合办公，管理端点，并以最少的停机时间排除设备故障。
为什么选择 Splashtop 而不是 PatchMyPC？
增强安全性和合规性：Splashtop 强大的安全功能（包括实时修补、自动工作流和合规性报告）可帮助企业满足行业标准并维护系统安全。
可扩展、灵活：Splashtop 可适应不断增长的业务需求，提供可扩展的解决方案，能够管理不同操作系统和环境中越来越多的设备。
无缝远程访问& 支持：借助 Splashtop，IT 团队可以远程排除和管理端点故障，确保更快地解决问题，最大限度地减少用户的停机时间，无论用户是在办公室工作还是远程办公。
经济高效：通过将端点管理、远程访问和远程支持整合到一个平台，Splashtop 减少了对多个独立工具的需求，在提高效率的同时降低了总体成本。
直观易用：Splashtop 提供用户友好型界面，可简化复杂 IT 环境的管理，使 IT 团队更容易导航、配置和部署必要的更新，而无需大量培训或设置。