Remote Help 替代方案：为每位用户、每台设备提供更出色的远程支持
Microsoft Remote Help 是 Intune 内置的远程协助工具。该工具包含在 Microsoft 365 E3 和 E5 中，能够很好地满足单个 Microsoft 租户内的基础协助需求，主要面向公司自有的 Windows PC。
无论是否使用 Intune，Splashtop Remote Support 都能让 IT 团队和 MSP 在任意主流平台上为任何人提供支持。有人值守与无人值守访问、会话内工具以及会话录制，让每一次远程支持都更快、更高效。
Splashtop 与 Microsoft Remote Help 功能对比
对比项
Microsoft Remote Help
Splashtop Remote Support
无人值守访问
仅支持公司自有的物理 Windows PC 及部分 Android 设备。不支持 Mac、虚拟机或 BYOD 设备。需配置自定义权限、额外安装两个 Microsoft 程序，并开启远程桌面。
支持 Windows、Mac、Linux、Android、服务器和虚拟机上的无人值守访问。可通过 Intune 部署 Splashtop 代理程序，也可在任意设备上直接安装。
跨平台支持
支持 Windows 和 macOS，对 Android 的支持有限。不支持 Linux、iOS、iPadOS 或 Chromebook，且网页版仅可查看。
支持 Windows、Mac、Linux、iOS、iPadOS、Android 和 Chromebook，还可通过浏览器访问远程电脑。
文件传输和复制/粘贴
✗
仅可在无人值守会话中传输文件，实时协助用户时无法使用。仅支持复制/粘贴文本。
✔
在有人值守和无人值守会话中，均可传输文件并复制/粘贴文本和文件。
管理员提权与重启
✗
仅支持在 Windows 上提权。设备重启后，会话即中断。
✔
可提升至管理员权限并处理 UAC 提示，随后重启设备并自动重新连接。
语音呼叫、隐私黑屏和键盘重定向
✗
不支持
✔
可与用户语音通话、开启隐私黑屏，并发送键盘快捷键（包括非英语键盘）。
会话录制和审计日志
✗
不支持会话录制。仅保留30天的基础会话数据（人员、设备、时长），无聊天、文件或命令行日志。
✔
支持会话录制，并记录聊天、文件传输和命令日志，可保留90天至1年并支持导出。
为租户外的用户提供支持
✗
技术人员、用户和设备必须位于同一个 Microsoft 租户中。MSP、外包帮助台、承包商和合作伙伴均无法使用。
✔
通过会话码即可跨租户、跨组织为公司设备或 BYOD 设备上的任何用户提供支持，无需 Microsoft 账户。
授权方式
包含在 Microsoft 365 E3 和 E5 中。其他方案（包括 Business Premium）需要为每位技术人员及其支持的每位用户单独购买附加许可。
按技术人员数量授权，成本随支持团队规模而定，而非公司规模。
为何选择 Splashtop 而非 Microsoft Remote Help
支持不受租户限制，MSP、外包服务台、承包商和合作伙伴均可为任何组织的用户提供支持。
在所有主流平台上均可实现无人值守访问，覆盖 Mac、Linux、服务器和虚拟机，不仅限于企业 Windows PC。
完整的审计追踪，涵盖会话录制以及聊天、文件传输和命令日志，最长可保留1年。
一次接入即可解决问题，包括文件传输、语音呼叫、提权、隐私黑屏和重启后自动重连。
与 Intune 协同工作，可通过现有 Intune 配置部署，无需更换现有工具。
所有客户均可享受通过聊天、电子邮件和电话提供的优质支持。