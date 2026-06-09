K–12 学校在保护其网络安全方面正面临日益增长的需求。随着设备数量、在线学习平台和网络威胁不断增加，学校 IT 负责人需要确保其 Wi-Fi 基础设施不仅可靠，还要安全且合规。
幸运的是，联邦E-Rate program让学校能够获得关键技术升级所需的资金，包括可提升网络安全性的工具。
如果学校正在申请 E-Rate 资助，现在正是摆脱过时的基于密码的 Wi-Fi 访问方式的理想时机。传统的 WPA2-PSK 方法不仅使用不便，还会让网络更容易遭受未授权访问和密码共享的风险。
相反，全国各地的学校正转向采用由云 RADIUS 和 PKI 解决方案提供支持的基于证书的 Wi-Fi 身份验证。
Foxpass 是经批准的 E-Rate 供应商，可帮助 K–12 学区通过无缝的基于身份的身份验证安全管理无线访问。通过与 Microsoft Entra ID（原 Azure AD）、Jamf 和 Google Workspace 集成，Foxpass 可为学生和教职员工提供可扩展且安全的访问。
在这篇博客中，我们将说明 E-Rate 资金如何支持升级到现代 Wi-Fi 安全方案，以及 Foxpass 如何让这一过渡变得轻松。
什么是 E-Rate？它如何运作？
E-Rate 项目，正式名称为 Universal Service Fund 的 Schools and Libraries Program，提供折扣，帮助符合条件的 K–12 学校和图书馆获得可负担的电�信服务和互联网接入。由 Universal Service Administrative Company (USAC) 管理，并由 FCC 监督，E-Rate 通过为关键网络基础设施提供资金支持，在扩大数字化学习机会方面发挥着至关重要的作用。
E-Rate 分为两类资助类别。类别 1 涵盖宽带连接服务，例如互联网接入和广域网。第 2 类重点关注内部连接，包括交换机、接入点、防火墙和网络安全解决方案。学校可在此将资金投入到提升 Wi-Fi 安全性和设备身份验证的工具。
为获得 E-Rate 折扣，学校必须通过 Form 470 和 Form 471 等表格提交详细申请，说明其计划采购的服务或设备。重要的是，所有相关供应商都必须是已注册的 E-Rate 服务提供商（Foxpass 符合这一要求，因此有资格根据第 2 类资金进行采购）。
通过合理的规划和文档准备，学校可以利用 E-Rate 实现网络现代化，并采用诸如基于证书的 Wi-Fi 身份验证等安全、可扩展的访问解决方案。
E-Rate 资金的网络安全要求
要获得 E-Rate 资助，学校必须满足特定的网络安全和安全要求，包括遵守《儿童互联网保护法》（CIPA）。
核心要求之一是网络分段。学校必须确保将学生和教职员工分别置于不同的网络中，并为各自配置适当的访问控制。这通常通过以下方式实现：
为员工和学生创建独立的 VLAN
为用户组分配不同的 SSID
为每个组应用不同的内容过滤规则
然而，仅靠网络分段并不能确保网络安全。学校还需要一种方式，确保只有获得授权的用户和设备才能连接。这正是基于证书的身份验证和 RADIUS 发挥作用的地方。
通过实施基于证书的 Wi-Fi 访问，学校可以�：
消除容易泄露或被重复使用的共享密码
将 Wi-Fi 访问权限直接绑定到用户身份
在用户加入或离开时自动配置和撤销访问权限
根据用户角色或群组（学生、教师、管理员）强制执行策略
这些功能与 E-Rate 对安全性、访问控制和安全内部连接的关注高度契合。
为什么基于证书的 Wi-Fi 是明智之选
许多 K–12 学校仍然依赖使用共享 Wi-Fi 密码的 WPA2-PSK 网络。虽然这种方法设置简单，但会带来严重的安全和管理问题。共享密码很容易泄露，难以轮换，也无法按用户或设备类型控制访问权限。
基于证书的 Wi-Fi 身份验证通过将访问权限与用户身份关联，而不是依赖密码，解决了这些问题。每台设备都会获得一个数字证书，用于证明其属于已获授权的用户。这种方法更安全、可扩展性更强，也更符合 E-Rate 合规需求。
基于证书的 Wi-Fi 的主要优势包括：
无需共享密码：用户连接时，无需知道或管理 Wi-Fi 密码。
更好的访问控制：根据用户角色授予访问权限，例如学生、教师或员工。
安全性更高：证书不像密码那样可以被重复使用、窃取或猜中。
轻松撤销：如果设备丢失或用户离开组织，其证书可立即撤销。
无缝体验：安装完成后，证书可让用户自动且安全地建立连接。
Foxpass：符合 E-Rate 资格的云 RADIUS 和 PKI 解决方案
Foxpass 提供现代化的云托管 RADIUS 和 PKI 解决方案，为 K–12 学校实现安全的基于证书的 Wi‑Fi 身份验证。借助与 Microsoft Entra ID、Google Workspace、Jamf 和 Intune 等平台的内置集成，Foxpass 可让学校 IT 团队部署基于身份的网络访问，而无需承担管理本地硬件或手动证书流程的复杂性。
以下是 Foxpass 如何支持 E-Rate 目标：
通过基于身份的身份验证启用安全的 Wi-Fi 访问
使用现有身份提供商自动执行证书签发和吊销
通过根据角色将用户分配到不同的 VLAN 或 SSID，支持网络分段
可与现有工具集成，如 Jamf、Intune 和 Google Admin Console
通过集中式管理和面向最终用户的零接触部署，降低 IT 管理开销
由于 Foxpass 采用云托管，无需管理本地服务器或基础设施。学校可以快速投入使用，同时满足网络安全标准和 E-Rate 资格要求。
案例研究：Los Lunas Schools 如何借助 Foxpass 保护其网络安全
新墨西哥州的 Los Lunas Schools 为多个校区约 10,000 名学生和教职员工提供服务。和许多学区一样，他们也在为共享 Wi-Fi 密码的局限性而苦恼，包括频繁的连接问题、安全漏洞，以及大规模管理网络访问所带来的管理负担。
为同时提升安全性和用户体验，Los Lunas Schools 部署了 Foxpass。通过与 Microsoft Entra ID 和 Jamf 集成，Foxpass 让 Los Lunas 能够自动向教职员工和学生设备签发数字证书。这让 Wi-Fi 访问变得无缝、安全，并与每位用户的身份绑定。
主要成果包括：
可扩展部署：以极少的 IT 参与签发并管理了 10,000 份证书
更强的安全性：未经授权的访问尝试显著减少
无需再用密码：学生和教职员工可自动连接，无需输入或共享 Wi-Fi 凭据
轻松撤销：如果设备丢失或被重新分配，可迅速从网络中移除
面向未来的基础设施：该学区现已拥有支持长期增长和合规的基础
如何通过 E-Rate 开始使用 Foxpass
将 Foxpass 纳入 E-Rate 策略并开始使用，过程非常简单。由于 Foxpass 是经批准的 E-Rate 供应商，因此可将其纳入 Category 2 资金申请中，用于以提升安全性和访问控制为重点的内部网络升级。
按照以下步骤，在您的下一个 E-Rate 周期中纳入 Foxpass：
确认资格：确保您的学校或学区有资格获得 E-Rate 资助。大多数公立 K–12 教育机构均符合资格。
明确您的需求：确定 Foxpass 如何融入您更广泛的网络升级计划。这可能包括更换共享的 Wi-Fi 密码、启用网络分段，或集成基于身份的访问。
提交 Form 470：在您针对内部网络服务的招标请求中，将 Foxpass 列入 Form 470。
在 Form 471 中申请 Foxpass：选择 Foxpass 后，请在提交 Form 471 时将其纳入您的资金申请中。
使用我们的 SPIN：引用 Foxpass 的服务提供商识别号码（SPIN），以确保请求被正确关联。如果需要帮助查找，请直接联系我们。
联系支持团队：我们的团队可与您的 E-Rate 顾问或 IT 员工协作，提供文档、指导和集成规划。
通过合理规划，学校可在 E-Rate 计划和 Foxpass 的帮助下，为向安全的基于证书的 Wi‑Fi 过渡提供全额资金支持。
准备好用 E-Rate 资金增强�您的 K–12 Wi‑Fi 了吗？
升级学校的 Wi‑Fi 基础设施不一定要花很多钱，也不必很复杂。借助 E-Rate Category 2 资金，K–12 学校可投资所需的安全性与可扩展性，更好地支持数字化学习。Foxpass 提供经过验证且符合 E-Rate 资格的解决方案，利用云 RADIUS 和 PKI，以安全、基于身份的访问取代共享密码。
如果贵校今年正在申请 E-Rate 资助，现在正是了解 Foxpass 能为您的网络带来哪些价值的好时机。 了解更多，立即开始使用 Foxpass！