使用 Foxpass 云托管 RADIUS 和 PKI 过渡到基于 PKI 证书��的 Wi-Fi 身份验证
通过使用 Foxpass 安全的基于云的证书认证解决方案替换易受攻击的密码，增强 Wi-Fi 安全性和可扩展性。
简介
挑战
洛斯卢纳斯学校拥有近 10,000 名学生和教职员工，由于网络威胁日益增加以及基于密码的身份验证的漏洞，他们越来越担心其 Wi-Fi 网络的安全性和可扩展性。
解决方法
为了解决这些漏洞，洛斯卢纳斯学校已转向基于证书的身份验证。他们与 Foxpass 合作，后者的云托管 RADIUS 和 PKI 解决方案为基于密码的系统提供了安全、可扩展且高效的替代方案。
结果
该学区显著增强了其 Wi-Fi 网络的安全性和可管理性，降低了数据泄露的风险，并确保了学生和教职员工更可靠的访问控制。
挑战
该机构现有的设置存在一些障碍。使用用户名和密码会带来重大的安全风险，使网络容易受到未经授权的访问。此外，重复的登录提示妨碍了用户体验，影响了学生和教职员工的工作效率。将数千名用户过渡到基于证书的系统似乎是一项艰巨的任务，尤其是考虑到需要与 Microsoft Entra ID（以前称为 Azure Active Directory）和 Jamf 集成以进行设备管理时。
解决方法
Foxpass 云托管 RADIUS 和 PKI 通过定制的基于云的解决方案解决了这些挑战。作为Microsoft智能安全协会 (MISA) 的成员， Foxpass使洛斯卢纳斯学校能够与Microsoft Intune无缝集成，并通过Foxpass云托管 PKI 实现基于证书的身份验证。 它与 Microsoft Entra ID 的无缝集成实现了集中且安全的用户身份验证，而与 Jamf 的兼容性确保了 Apple 设备高效的证书颁发和配置。这种组合使得机构能够轻松管理设备和用户，同时维护网络安全。
得益于 Foxpass 的入职流程，向近 10,000 名用户部署 PKI 证书的过程非常顺利。这一转变最大限度地减少了对 IT 员工和最终用户的干扰。采用基于证书的身份验证消除了与共享密码相关的风险，从而提供了设备和网络之间的增强身份验证。
该解决方案还显著改善了用户体验。有了证书，学生和教职员工就可以享受无缝、无密码的 Wi-Fi 访问，从而增强连接性并简化与网络的日常交互。
结果
简化管理： IT 团队注意到管理开销大幅减少。通过 Foxpass 的自动批量配置和取消配置功能可以轻松管理和撤销证书，从而实现对网络访问的完全控制。
增强的安全性：由于基于证书的身份验证，未经授权的访问尝试次数显著减少。该机构满足了安全网络访问的合规性要求，增强了其数据安全声誉。
满意的用户：学生和教职员工对无忧的 Wi-Fi 体验表示赞赏，该体验可在各个设备之间实现即时、安全的连接。
未来的可扩展性：有了 Foxpass，该机构就可以随着社区的发展做好充分准备来支持更多的用户和设备。
我们对 Wi-Fi 安全进行了关键的向��基于 PKI 证书的身份验证的转变，而 Foxpass 使这一转变几乎毫不费力。他们的基于云的 RADIUS 服务器与 Azure AD 和 Jamf 无缝集成，简化了设置。向近 10,000 名用户颁发证书的过程非常顺利，现在我们的学生和教职员工可以享受无与伦比的安全访问。Foxpass 确实超出了我们的预期。
Mike Good, Director of IT Operations, Los Lunas School District
结论
通过 Foxpass 云托管 RADIUS 和 PKI 进行基于证书的身份验证，该机构的 Wi-Fi 安全性已实现现代化。通过结合自动化、强大的集成和行业领先的安全功能，Foxpass 为网络访问控制设立了新标准。
对于寻求实现 Wi-Fi 安全性现代化的组织，Foxpass 提供了经过验证的可扩展解决方案。