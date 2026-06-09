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RADIUS 与 RadSec：对比

Karthik Gooli
阅读时间：6分钟
已更新
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使用基于身份和证书的身份验证保护 Wi-Fi 网络安全
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RADIUS（远程身份验证拨入用户服务）传统上作为一种基于 UDP 的协议运行，通过以纯文本传输的属性-值对（AVP）来促进客户端与服务器之间的通信。RADIUS 支持多种身份验证机制，包括 PAP、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、MSCHAP、MSCHAPv2、EAP-MD5 等等。

通过 UDP 使用 RADIUS PAP 协议尤其脆弱，因为 User-Password AVP 仅使用共享密钥进行加密。如果窃听者获得了共享密钥，或者能够猜出或通过暴力破解得到它，就可以用它解密 User-Password AVP，从而非法访问受保护的设备或网络。

使用 PEAP、EAP-TTLS、MSCHAP、MSCHAPv2 和 EAP-MD5 等协议时，凭据或质询通过 EAP-Message AVP 在 EAP 协议内传输。尽管某些 EAP 协议要求通过 TLS 对数据进行加密（其中服务器证书用于验证服务器，以进行加密数据传输），但 EAP-Message AVP、User-Name 属性和其他 AVP 中的服务器证书详细信息仍会以明文交换，如下所示。这意味着攻击者可以获取服务器证书详细信息（C=AU，ST=Some-State，O=Internet Widgits Pty Ltd）以及其他客户端信息，即使安全性本身未受影响，隐私仍会受到损害。

基于 UDP 的 RADIUS 可以承载 EAP-TLS，这是一种非常安全、基于证书的协议（客户端和服务器都会通过证书交换相互验证），但该协议在 EAP-Message AVP 中的明文传输仍会让重要的服务器和客户端证书详细信息（通常包括用户的电子邮件地址）暴露给窃听者，从而损害隐私。

radsec-vs-radius-1

最近发现的一个针对非 EAP 协议（PAP、CHAP）的漏洞，再次证明了基于 UDP 的 RADIUS 协议存在缺陷，因为攻击者可能在不知道共享密钥的情况下获得网络访问权限，详情请见 https://blastradius.fail/attack-details

在这种情况下，区分隐私泄露和安全漏洞很重要。隐私泄露是指交易中的用户详细信息被窃听者看到，而安全漏洞则是指攻击者成功获得未经授权的网络访问权限——这是严重得多的情况。

虽然最安全的基于 UDP 的 EAP-TLS 协议仍然存在隐私方面的顾虑，但 RadSec 可针对隐私和安全漏洞提供全面保护。

RadSec 通过双向 TLS 建立安全的 TCP 隧道，将整个 RADIUS 协议交换封装其中，从而显著提升了安全性。这种方法：

  • 在交换任何数据之前，通过基于证书的双向身份验证建立安全的加密隧道，确保客户端和服务器双方都能验证彼此的身份。

  • 在客户端与服务器之间提供基于持久双向 TLS 的 TCP 连接，能够抵御 UDP 常见的数据包丢失问题

  • 即使网络流量被拦截，也能防止窃听，因为没有加密证书就无法解密数据

  • 消除了对单一共享密钥来保障传输安全的依赖

通过为整个协议交换提供增强保护，RadSec 不仅能全面解决安全问题，还能解决传统基于 UDP 的 RADIUS 实现中存在的传输层隐私问题，因此总体而言它是一种更安全的协议。

UDP RADIUS 示意图

下面的 Wireshark 抓包清楚地展示了基于 UDP 的 EAP-TLS RADIUS 如何暴露其固有的隐私漏洞。数据包捕获显示了客户端与 RADIUS 服务器之间的多次 RADIUS 交换，展示了 Access-Request 和 Access-Challenge 消息的完整顺序及其对应的数据包标识符。

检查抓包底部区域可以看到 RADIUS 负载，其中显示了属性值对（AVP），包含敏感的身份验证信息。这包括值为 "random@foxpass.com" 的 User-Name 属性，以及其他属性，例如 NAS-Identifier 和 Called-Station-Id。右侧的详细十六进制转储显示了使用 AVPs 传输的原始数据包内容，清楚暴露了用户名详情以及服务器和客户端证书详情（证书主题：CN=Test Client, O=Test Organization, C=US）——这是一个严重的隐私问题。

除了上文讨论的安全问题外，这一隐私问题正是 RadSec 旨在解决的。通过将这些交换封装在通过双向证书验证建立的安全 TLS 隧道中，RadSec 可防止此类敏感信息暴露给潜在的窃听者。即使是 RADIUS 安全性最低的身份验证机制 PAP，在 RadSec 中也非常安全。

radsec-vs-radius-2

RadSec 的工作原理

RadSec 通过将传统 RADIUS 协议交换封装在安全的 TLS 隧道中来增强安全性，确保所有客户端与服务器之间的数据传输始终保持加密。与其基于 UDP 的前代协议不同，RadSec 会建立持久的 TCP 连接，双方在相互 TLS 握手期间通过 X.509 证书相互进行身份验证。这种强大的双向验证会在任何 RADIUS 数据传输发生之前先建立加密隧道。

建立此安全通道后，标准的 RADIUS 数据包（Access-Request、Access-Challenge 等）会在这一加密层中传输，从而有效防止被窃听和篡改。持久连接在整个会话期间始终保持，相比容易发生数据包丢失的 UDP RADIUS 方案，在效率和安全性方面都有显著提升。

通过基于证书的信任模型，RadSec 消除了传统 RADIUS 在隐私和安全方面的主要安全弱点。RadSec 通常通过 TCP 端口 2083 运行（不过这可以配置），为整个通信通道提供全面保护。这种全面的方法使 RadSec 能够高度抵御数据包嗅探、重放攻击以及中间人攻击

Foxpass 的 RadSec：全球化、可扩展、低延迟的身份验证基础设施

我们打造了采用尖端 RadSec 实现的RADIUS authentication，具备高性能、高可靠性，并可在全球范围内访问。

我们的 RadSec 服务专为满足全球多样化环境中最严苛的连接需求而设计。我们打造了一个可横向扩展的多租户架构，客户连接到我们的服务器时，始终会连接到最近的可用服务器。

全球近在咫尺，即刻连接，轻松管理

我们的全球部署确保每位客户都能连接到最近的 RadSec 服务器，显著降低延迟并提升响应速度。只需向客户提供一个 DNS 主机名，但客户端会根据地理位置的接近程度自动连接到最优服务器。

Foxpass 的 RadSec 支持两种管理客户端证书的方式。Foxpass 既可以通过我们共享的 CA 签发证书，也支持客户通过直观易用的控制台轻松上传自己的 CA 证书。这些凭证会快速同步到我们的全球服务器网络，确保只有通过身份验证的客户端才能获得访问权限。

radsec-vs-radius-3

前所未有的规模与性能

我们的每个 RadSec 服务器实例都经过专门设计，可处理超过 15,000 个同时连接，在满足企业级需求的规模下提供强大、可靠的身份验证。

radsec-vs-radius-4

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