Karthik 是 Splashtop 的高级资深工程师。Karthik 热衷于解决复杂的可扩展性挑战，并拥有将原型转化为可扩展的生产系统、从而创造显著业务价值的成功经验。闲暇时，他喜欢打匹克球，喜欢漫无目的地开车兜风，也热爱徒步，探索新的地方、美食和文化。