作为人力资源管理员或经理，在员工入职和离职时，需要考虑许多流程规范。每当有人加入团队时，都会接触到敏感信息，那么如何确保这些信息始终安全？
在这里，我们将探讨像 Foxpass 这样的特权访问管理（PAM）系统如何帮助防止前员工和现员工造成的数据泄露。
员工离职管理：
人力资源团队不断为新员工办理入职和离职。但当员工离开公司时，他们也会带走账号登录信息、Wi-Fi® 密码以及门户/终端入口等宝贵信息。据Forbes报道，员工离职交接不当可能带来重大的网络安全风险，例如数据丢失、违反IT compliance、保密性受损、数据泄露、声誉受损以及支出浪费。
我们的云托管 LDAP 是员工目录，可将凭据和访问权限集中保存在统一位置，从而帮助完成员工入职和离职管理。这有助于用户清楚掌握哪些人拥有权限、哪些人没有权限，从而避免导致安全漏洞的高风险因素。
员工入职
与通过恶意软件等方式入侵的第三方网络犯罪分子相比，现有员工造成数据泄露的风险甚至更高。根据Security Intelligence的数据，超过 75% 的安全漏洞事件源于内部威胁。因此，团队还必须考虑如何管理企业内部人员的访问权限。
云托管 Radius支持为单个用户分配权限。它让管理员重新掌握权限控制，可根据需要授予或收回员工对账户或设备的访问权限。
另一种解决方案是单点登录（SSO）。这样，员工只需一次登录即可自动登录所有账户。作为管理员，还可以在员工使用完账户后，通过 SSO 授予或收回其登录凭证。
此外，零信任安全模型有助于确保所有用户在访问网络或资源之前都经过身份验证和授权。虽然这需要重复进行身份验证，但这是一种安全的模式，可将访问权限限制在被明确授予权限的人员范围内。
结论：PAM 是终极解决方案
PAM 让 HR 团队更轻松地实现访问管理和安全防护，同时降低潜在威胁带来的风险。Foxpass 为企业提供云托管的 LDAP、Radius 和 SSO，保护信息安全，防止任何曾经拥有访问权限的人继续访问。如果在人力资源工作流程中使用 Google Workspace、Okta 或 Office365 ，我们现已与这些服务集成。
进一步了解 Foxpass 的功能，以及如何在您的人力资源和 IT 团队中实施更完善的安全协议，以防止潜在的安全漏洞。
Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的商标
升级安全防护
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