如果不能妥善管理权限，频繁更换的承包商可能会带来安全风险。合同制工程团队由仅短期工作的人员组成，在一个季节内频繁安排大量员工进出岗的情况下，可能会存在数据泄露和恶意软件风险。
来自各地、前往各处的承包商都能访问价值极高的信息和系统。这会让公司在员工在职期间乃至离职后，都面临数据泄露风险。
例如，2017 年，一名Tesla 前员工入侵了公司的机密和商业秘密信息，并通过在计算机系统中植入一款软件将数据传输给第三方；即使该员工离开公司，该软件仍会继续运行。
必须认真对待安全措施，第一步是实施访问管理系统，其中包括 PKI 证书、Cloud LDAP 和 RADIUS、单点登录（SSO）等工具。这有助于跟踪和监控团队成员的进出情况。
如果还不知道该从哪里着手了解特权访问管理（PAM）工具，这里有一份实用指南，帮助快速上手并采用更完善的安全实践：
即时访问（JIT）
即时（JIT）访问是指仅在需要时才向用户授予网络访问权限。作为管理员，您可以在用户前来处理共享账户之前，预先授予其在限定时间内的权限。
这有助于降低发生违规事件的风险，因为持续时间超出预期的权限会让服务器更容易受到黑客和/或怀有恶意的员工攻击。在用户上线前，先移除��其常驻访问权限，确保安全。
可通过一体化 PAM 平台（如 Foxpass）实现，它提供功能强大且易于使用的访问管理工具，可轻松部署到您的基础架构中。
PKI 数字证书/SCEP
数字证书是确保用户安全身份验证并登录账户、服务或设备的最可靠方式。 PKI Digital Certificates 可让管理员通过加密为他人提供访问权限并对数据进行签名。
该系统允许用户访问账户、设备或服务，而无需使用共享账户的用户名或密码。这样一来，即使有人离开公司，您仍能掌握哪些人仍在使用您的网页、VPN、Wi-Fi® 以及其他多因素身份验证系统。
高级 RADIUS
云托管 RADIUS 是一种系统，可通过连接到共享公司网络的个性化登录凭据为用户提供临时访问权限。相比为每位用户共享同一个用户名和密码来获取互联网访问权限（这种情况下任何人都可以把密码分享给其他任何人），您可以清楚追踪谁在使用共享账户。对于一支经验丰富的承包商团队，您还可以将其账户登录配置为在他们离开后不再能够访问 Wi‑Fi® 网络。
使用 SAML 的产品单点登录
另一种解决方案是单点登录（SSO）。此功能让员工只需点击一下按钮即可登录其账户，无需再输入用户名和密码。Foxpass 的 SSO 让您能够为员工授予或撤销对共享账户的访问权限。这些账户包括 AWS 和 Github 等提供商，并通过 SSO 自动登录到所有账户。
该工具还允许您在工程师离职后撤销其登录权限，甚至可以在其仍处于任职期间但不再使用该账户时撤销权限。
会话录制
会话录制可让管理员回看会话，查看代码出了什么问题，并进行必要的更改。这不仅有助于调试，也便于监控在线用户。
您可以随时回放用户录制的 SSH 会话，管理员也可以按关键字或时间戳进行搜索。不仅可以在代码被篡改时识别出是谁更改了代码，还可以实时更改相关代码。
核心结论
无论是成长中的企业、大型企业，还是中型企业，随着员工网络在不同季节不断变化，不确定性也会随之增加。数据泄露带来的财务损失和声誉损害，可能需要公司花费数年时间才能恢复。不过，借助像 Foxpass 这样的访问管理工具，您可以确保账户和网络保持安全。
我们以实惠的价格提供高品质产品，例如 SSO、会话录制、RADIUS 和 数字证书系统。您可以查看我们的功能页面了解更多信息，或通过 help@foxpass.com 联系客服代表。
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