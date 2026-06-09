安全性与便利性之间往往很难平衡。如果把身份验证设置得过于简单，黑客和其他不法分子就可能轻易混入；但如果过于复杂，又会损害工作效率，把员工逼疯。Secure Shell（SSH）密钥有助于实现这种平衡，为自动化流程提供安全身份验证，并实施单点登录。
考虑到这一点，接下来我们来了解一下 SSH 密钥、它们的用途，以及 Foxpass 如何提供易于使用、方便访问的 SSH 密钥管理……
什么是 SSH 密钥？
SSH 密钥是用户名和密码之外的另一种用户身份验证方法。它主要通过向服务提供加密文件而不是基于文本的密码来使用。
SSH 密钥的访问凭证通过 Secure Shell 协议进行交换，这是未加密的 Telnet 的一种安全替代方案。SSH 密钥使用加密技术，确保与远程服务器之间的所有通信都以加密方式进行。
这为远程用户身份验证、将输入从客户端传输到主机，以及将输出中继回客户端提供了安全机制。
在实际使用中，每位用户都会生成自己的 SSH 密钥对，将私钥保存在自己的设备上，并将公钥安装到需要访问的服务器上。
SSH 密钥如何使用？
SSH 密钥类似于密码，因为它们授予用户访问权限并帮助验证其身份，从而确定谁可以访问哪些系统。SSH 密钥可建立对数据进行加密的安全连接，使用户能够安全登录并开展工作，而不必担心任何内容被拦截。
因此，SSH 在登录（即使是远程登录）、发送数据和传输文件时，能够提供高度的安全性和保密性。
SSH 密钥主要用于登录 Linux 服务器。这些服务器在幕后运行，为大多数网站和应用提供支持。
软件工程师需要持续登录这些服务器，以部署代码、修复漏洞并配置设置。SSH 密钥让他们无需频繁登录和退出即可轻松访问服务器，同时保持身份验证，确保效率和安全。
SSH 密钥管理
不过，SSH 密钥也会带来新的挑战，因为管理大量密钥可能是一个棘手的过程。当企业未能为基于密钥的访问实施预配和终止流程，或没有记录由谁为哪些对象预配了密钥时，就可能引入新的安全风险。
因此，在配置 SSH 密钥时，SSH 密钥管理对于确保安全至关重要。SSH 密钥管理包括：
管理身份和凭证
配置和终止 SSH 密钥
实施特权访问管理
制定好事件响应和灾难恢复计划
通过妥善管理 SSH 密钥，您可以确保用户快速获得开展工作所需的密钥和凭证，管理谁可以访问哪些资源，并在不再需要时移除凭证，从而保障系统安全。
为什么 Foxpass 是出色的手动 SSH 密钥管理替代方案
如果需要一款强大的 SSH 密钥管理解决方案，Foxpass 可提供最简单、最安全的方式来管理 SSH 密钥并保障服务器安全。Foxpass 的 SSH 密钥管理功能允许工程师将其公钥添加到 Foxpass，这样他们就可以从自己的计算机登录启用了 Foxpass 的 Linux 机器，从而实现自助式 SSH 密钥管理。
此外，Foxpass 还提供多项功能，让 SSH 密钥管理变得更轻松，例如临时访问和基于模式的主机匹配。这可提供高效、安全的访问管理与控制，并可与您的 SSH 密钥无缝协作。
这只是 Foxpass 以亲民、易接受的价格提供企业级安全性的众多方式之一。借助 Foxpass，您可以在不影响速度和效率的情况下保障网络和设备安全。
升级安全防护
想帮助员工安全、轻松地连接到您的网络，同时将不法分子拒之门外？点击此处，了解 Foxpass 如何帮助您避免代价高昂的安全错误：