Foxpass 和任何优秀的 DevOps 或 IT 工具一样，旨在为企业节省时间和成本。它通过提升安全性、自动化和效率，让目录管理更轻松，并降低开发开销。
那么，我们不妨花点时间来了解一下 Foxpass、它的功能，以及它能为企业带来哪些节省，从而让前期投入物有所值。
安全
Foxpass 为贵公司带来的最大好处，是它对安全性的提升。Foxpass 通过阻止未经授权的用户访问，在不为已获批准的用户增加不必要障碍的情况下，保护您基础架构中最敏感的部分。通常来说，安全性提升带来的好处可能很难衡量，但不妨想想这一点：对主机的访问权限价值几何？您的源代码？您的内部工具？
Foxpass 可通过仅向持有有效凭据的在职员工开放 Wi-Fi 和 SSH 主机访问权限，防止对这些系统的非法访问。如果使用共享凭据，那么每次有人离职或合同结束时，都必须记得轮换凭据并更新主机。任何手动流程都可能带来安全风险，尤其是在规模扩大时。
Foxpass 可让员工的 SSH 密钥和密码轮换变得轻松简单。同时，它会记录所有 LDAP 和 RADIUS 登录尝试，以检查是否存在恶意活动，保障您的网络安全。
自动化
Foxpass 还可帮助自动执行标准管理任务。想想看，为主机添加��或移除一个用户要花多少时间——无论是手动管理 SSH 访问权限，还是使用 Puppet 或 Chef 脚本，每次人员规模发生变化时，都必须重复这一流程。每次有人入职或离职，这些繁琐事务都会占用您一天中不少时间。
尤其是在与只工作几个月的实习生或合同工合作时，这个问题可能会格外突出。如果需要花几天时间才能完成设置，那就意味着在这段时间里，他们将无法开展工作，这会造成相当大的时间损失。
有了 Foxpass，完成设置所需的时间几乎和创建电子邮件账户一样短。
另外，想想当更改Wi-Fi® 密码时会发生什么；需要把这件事通知公司里的每个人，然后等所有人更新他们的客户端。像这样的微小干扰，整个工作日累积起来也会产生不小影响。
借助 Foxpass，每个人都使用自己的个人密码登录 Wi-Fi®。Foxpass 可帮助自动化管理 SSH 密钥、密码和主机权限；如果这还不够，它还提供了一个简洁易用的 API，方便在其基础上进行构建。
效率
对于大多数软件开发人员来说，处理 LDAP 或 RADIUS 并不是一项常规工作。他们对这些协议不熟悉，会导致项目周期更长、调试更困难，并拖慢整体开发进度。花在开发上的这些时间，会分散对公司核心业务重点的关注。
让工程师投入内部项目会降低效率，也会阻碍面向客户功能的开发。你不会为了做一张办公桌就砍倒一棵树，那为什么要让开发人员去搭建 LDAP 或 RADIUS 服务器呢？Foxpass 的全部工作重心，就是确保 LDAP 和 RADIUS 服务器全天候 24/7 正常运行。
此外，Foxpass 可随着流量增长而扩展。我们将正常运行时间作为首要任务，并且在扩容新服务器时能够承受负载高峰。我们的值班团队专注于维护这些服务器，让工程师无需为此分心。
如果订阅我们的最大标准套餐（最多可支持 50 名工程师和 200 名员工），Foxpass 每年只需 $3,000。根据 engineerworth.com 的非常保守估算，如果您 50 名工程师中的一位每年仅花一个工作周来搭建、配置和维护一个基础的 LDAP 服务器，其成本也会高于订阅 Foxpass。这一估算还未计入托管成本，而这部分费用每年至少可能高达数百美元。
此外，您还必须确保维护该系统的工程师一直留在公司，因为未来的管理员需要花很多时间来熟悉它并维持其运行。自建方案的成本很快就会超过其带来的收益。
Foxpass 让您无需再为自建 LDAP 和 RADIUS 服务器操心，同时以实惠的价格为安全保驾护航，让您更安心！
不管怎么看，Foxpass 都能为企业带来显著价值和可观节省。借助 Foxpass，您可以保护网络安全、节省时间并提升整个企业的运营效率，还在等什么？立即开始 30 天免费试用！对于工程师少于 5 人、员工总数不超过 10 人的公司，我们甚至免费提供服务。
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