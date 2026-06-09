在当今的数字时代，网络安全迅速发展，威胁日趋复杂。传统的安全措施，尤其是依赖密码的安全措施，越来越显得力不从心。推动未来无密码化不仅是一种趋势，也是我们确保数字资产和访问安全的必经过程。
在这种情况下，基于证书的身份验证（CBA）是现代网络安全战略的基石，可为密码模式提供更安全、对用户更友好的替代方案。
本月，随着 Microsoft Cloud PKI（将作为 Microsoft Intune Suite 的一部分）的发布，我们即将在在网络安全方面迎来重大进展。Microsoft 扩大了对 CBA 的支持，进一步承认 CBA 是强大的零信任安全模式的重要组成，这一举措标志着一个关键时刻的到来。
与此同时，Splashtop 非常高兴地宣布，Foxpass Cloud RADIUS 与 Microsoftcloud PKI 完全兼容并可作为其补充解决方案，专门用于确保 Wi-Fi 网络和 VPN 的访问安全。
Microsoft Cloud PKI 与 Foxpass Cloud RADIUS 的协同作用是一次重大飞跃，体现了实现 CBA 和采用零信任网络安全方法的趋势。
与 Microsoft Cloud PKI 的即时兼容
将 Microsoft Cloud PKI 添加到 Microsoft Intune Suite 标志着 Microsoft 已经采取突破性举措，进一步增强了企业的高级安全措施。
Microsoft Cloud PKI 将在现代网络安全框架中发挥重要作用，因为能提供强大的公钥基础设施（PKI）管理架构。PKI 是安全数字通信的支柱，可实现加密、数字签名和 CBA。
随着 Microsoft Cloud PKI 的发布，Microsoft 不仅新增了一种产品，而且还加强了 CBA 作为零信任安全方法基本要素的重要性。
零信任是一种网络安全模式，坚持对试图访问专用网络资源的所有用户和设备进行严格的身份验证，无论用户和设备是否位于网络边界之内。
Foxpass Cloud RADIUS 与 Microsoft Cloud PKI 兼容，可确保企业可以能无缝集成 Foxpass Cloud RADIUS，以确保能安全访问企业 Wi-Fi 网络和 VPN，确保用户能从一开始就享受到 Microsoft Cloud PKI 的高级安全功能。
基于证书的身份验证（CBA）的发展趋势
越来越多的企业开始放弃传统的基于密码的安全措施。为什么会出现这种转变？主要原因是人们越来越认识到密码的局限性和脆弱性，例如容易受到网络钓鱼攻击、密码重复使用以及管理复杂密码的不便。
为了应对这些挑战，可将 CBA 作为一种更安全、更高效、对用户更友好的替代方案，这种趋势日益强盛。
Microsoft 对 CBA 的认可主要体现在 Microsoft Cloud PKI 的发布，这是迈向无密码未来的一个重要里程碑。Microsoft Cloud PKI 通过提供数字证书进行身份验证，满足了对更安全的身份验证方法的迫切需求。
Microsoft Cloud PKI 及其对 CBA 的支持在业界引起了热烈反响，反映了业界对采用更安全的身份验证方法重要性的广泛共识。与传统密码相比，CBA 具有几个关键优势：
增强安全性：数字证书比密码更难破解。因为数字证书依靠加密技术提供更高级别的安全性，大大降低了被未经授权访问的风险。
简化用户体验：有了 CBA，用户不再需要记忆和输入密码。从而可以简化登录过程，避免密码疲劳、频繁重置密码等常见问题。
可扩展性和灵活性：证书可以轻松实现大规模部署和管理，是不同规模组织的理想之选。此外，证书还支持各种使用场景，从保护 Wi-Fi 和 VPN 连接安全到启用安全电子邮件和数字签名等。
对 Cloud RADIUS 解决方案的需求
CBA 的发展以及密码的逐步淘汰凸显了对支持这些进展的基础设施的迫切需要。
基于云的 RADIUS 解决方案（如 Foxpass Cloud RADIUS）是这一发展趋势的重要组成，集灵活性、安全性和易集成性于一体，这是传统的内部解决方案无法企及的。
如何应对本地 RADIUS 服务器的局限性
传统上，RADIUS 服务器都是内部部署的，需要在硬件、软件和持续维护方面进行大量投资。这些 RADIUS 服务器虽然功能强大，但在可扩展性、成本以及适应新安全协议和标准所需的灵活性方面存在局限性。从初始设置到硬件故障和软件更新，维护内部 RADIUS 服务器对 IT 部门来说是一项相当大的资源配置。
而基于云的 RADIUS 解决方案（如 Foxpass Cloud RADIUS）则可消除这些顾虑。利用云技术，组织可以减少本地部署相关的资本支出和操作复杂性。可以降低成本，提高组织根据增长或波动需求扩展认证机制的能力。
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Foxpass Cloud RADIUS 的功能和优势
Foxpass Cloud RADIUS 是一款基于云的完全托管 RADIUS 服务器解决方案，�具有多种功能和优势，可满足企业的现代化安全需求。
本节将探讨 Foxpass Cloud RADIUS 的主要功能和优势，以强调其在增强组织安全性和简化访问管理方面的作用。
与 Microsoft Cloud PKI 立即兼容：如前所述，Foxpass Cloud RADIUS 可与Microsoft Cloud PKI 立即兼容。确保组织从第一天起就能使用基于证书的最新安全技术。
原生云集成：Foxpass Cloud RADIUS 可与领先的云身份供应商原生集成，包括 Microsoft Entra ID (Azure)、OKTA 和 Google。有助于在各种平台和设备上实现统一的身份验证体验，支持 Windows、Mac、Chromebook、iOS 和 Android。
通过 CBA 增强安全性：Foxpass Cloud RADIUS 的核心价值主张是支持 CBA，可提供比传统密码方法更安全的替代方案。
简化用户体验：Foxpass Cloud RADIUS 无需密码，简化了用户体验。这种简化的访问流程提高了用户满意度，减轻了 IT 团队的管理负担。
可扩展性和成本效益：Foxpass Cloud RADIUS 作为基于云的解决方案，具有卓越的可扩展性和成本效益。组织可轻松扩展其身份验证基础设施，无需额外购买硬件或大量前期投资。这种灵活性使 Foxpass Cloud RADIUS 深受不同规模企业的青睐，从初创公司到大型企业。
支持 BYOD 政策：随着 BYOD 政策的日益普及，Foxpass Cloud RADIUS 与各种设备的兼容性确保了员工无论使用何种设备都能安全访问网络。
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