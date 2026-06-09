八年前我创立 Foxpass 时，我的目标是让各种规模的公司都能用上企业级安全功能。在您的帮助下，我们得以实现这一目标。借助我们的身份管理以及面向网络和服务器的基于角色的访问控制产品线，我们已帮助数百家客户提升了安全性。
我非常高兴地宣布，Foxpass 已被 Splashtop 收购。Splashtop 是安全远程访问和远程支持领域的领导者。我第一次见到 Mark 和其他联合创始人时，就很清楚我们的愿景一致，而且我们都怀着让客户满意的共同热情。
一开始不会有太大变化：整个团队都将加入 Splashtop。在销售电话和支持聊天中，您仍会看到熟悉的面孔。在 Splashtop 的支持下，Foxpass 将能够为我们的产品带来一些期待已久的增强功能，并继续提供您一直以来所期待的世界一流支持。
我为 Foxpass 团队过去和现在所取得的成就感到非常自豪。感谢一路以来支持我们的各位客户，感谢大家的惠顾、反馈，以及最重要的信任。此次收购标志着一个新篇章的开启，将为我们当前和未来的客户带来更好的产品、更优质的支持以及更强的安全保障。
此致，
Aren Sandersen
创始人，Foxpass
关于 Splashtop
Splashtop 是简化并优化随时随地办公世界解决方案的领导者。其面向灵活办公、媒体与娱乐、学习和 IT 支持的解决方案，可提供如同坐在现场机器前一样快速、简单且安全的体验。Splashtop 提供高性能体验，支持 4k 画质和 60fps；具备高级安全功能与合规能力；通过一个应用即可为所有设备和操作系统提供访问和支持；并可通过直连专家获得即时全球支持。全球已有超过 3000 万用户在使用 Splashtop 产品，其中包括《财富》500 强企业中 85% 的企业用户。 Splashtop.com