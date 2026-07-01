在 Foxpass，这些新功能和创新从未停止。今天，我们很高兴正式宣布过去几周已推出的一些新功能，以及一些即将推出、目前处于 Beta 阶段的功能。
Office 365 支持
我们已完成对 Office 365 的支持开发！如果您使用 Office 365 和/或 Azure AD，请通过 help@foxpass.com 联系我们，参与我们的 Beta 计划。
VPN
别再为 OpenVPN 苦恼了！面向我们的 AWS 用户，我们现已提供一个 AMI，可创建简单的 IPSEC/L2TP VPN 服务器。身份验证将针对 Foxpass 进行检查，并可选择针对 Duo 进行检查（用于双因素身份验证）。
您可以通过我们的 Github repo 自行搭建 VPN 服务器，或在接下来的几周内在 Amazon marketplace 上找到该 AMI。如需抢先体验 AMI，请通过 help@foxpass.com 联系我们。
动态 DNS
Foxpass 的 RADIUS 服务器现已支持使用动态 IP 地址的客户。在RADIUS Clients页面添加新�客户端时，只需输入主机名，Foxpass 就会在您的 IP 地址发生变化时跟踪并更新其系统。
用户自定义字段
管理员现可在Config页面中指定自定义用户字段。每位用户都可以在其账户中附加自定义数据，且您可以为您的组织最多指定 10 个字段及其对应的显示名称。
此外，还可以添加员工编号或工位号等信息，以便更好地进行团队管理。这些字段在 LDAP 和 API 中都会公开显示。
LDAP 日志全面推出
我们已全面推出 LDAP 日志记录功能，可在 LDAP 日志 页面以及通过 API 查看通过 LDAP 连接到 Foxpass（或委派身份验证服务）的所有尝试连接。过去 24 小时内的日志可免费查看。如需查看所有 RADIUS 和 LDAP 日志，请联系我们了解定价。
我们还更新了RADIUS 日志页面，使其在网站上以及通过API时采用与 LDAP 日志相同的界面。
用户筛选
“用户”页面现已支持按用户名筛选，让在大型组织中查找用户变得更轻松。查看用户页面右上角即可试用。
上次使用时间戳
我们新增了时间戳，方便在用户页面查看用户上次通过 LDAP 或 Radius 成功登录的时间。
默认时区
工程和管理用户可在我的设置页面设置默认时区。网站上的所有时间戳都将以此时区显示，LDAP 和 RADIUS 日志筛选器也将默认使用该时区。
授权 API 端点
我们新增了一个 API 端点，用于检查用户是否应被授予对特定资源的访问权限。完整规格可在此处查看。
Ubuntu 16.04 支持
我们现已提供安装脚本，可在 Ubuntu 16.04 上设置 Foxpass LDAP 集成。可在这里查看设置说明。
Google Apps Marketplace 列表
Foxpass 现已在 Google Apps Marketplace 上架。
升级安全防护
想为您的网络兼顾安全性与访问便捷性吗？点击此处，了解 Foxpass 如何帮助避免代价高昂的安全错误：