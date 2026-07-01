在 Splashtop 和 Foxpass，我们始终在不断探索全新且创新的方式，以更安全、更高效地开展工作。因此，我们很高兴正式宣布过去几周推出的一些新功能，以及一些目前处于 Beta 阶段的即将推出的功能。
重新授权超时
管理员现在可以为支持 "Session-Timeout" RADIUS 响应的 Radius 客户端设置重新授权超时时间。这要求终端在设定的时间后（以秒为单位）通过 RADIUS 客户端重新进行授权。可在RADIUS Clients页面设置重新授权超时。
Radius MFA 支持
RADIUS 客户端的另一项新功能是支持多因素身份验证（MFA）。MFA 可以按客户单独启用。
目前，Duo 是唯一受支持的 MFA 提供商。每当用户尝试登录 Radius 客户端时，Duo app 都会请求授权。公司可在配置页面启用 MFA，之后即可在RADIUS Clients页面为各个客户端启用 MFA。
SSH 密钥管理
管理员现在可以手动为用户添加、启用和禁用 SSH 密钥。如果机器或账户遭到入侵，他们还可以为某个用户批量禁用所有 SSH 密钥。可在 Users 页面的 Actions 下拉菜单中找到 Manage SSH Keys 功能。
密码到期
公司现在可以启用 Foxpass 密码自动过期功能。借助此功能，用户会在当前密码到期前一周内收到一封电子邮件，提醒其设置新密码。如果用户的密码已过期，可以在 密码 页面设置新密码，或者由管理员在 用户 页面的 操作 下拉菜单中为其设置。可在身份验证设置页面管理密码到期。
测试版功能
我们还有一些功能目前处于 Beta 阶段，并正在逐步推进中！
LDAP 日志记录
首先是 LDAP 请求日志记录，它通过跟踪和监控发送到服务器以及从服务器接收的 LDAP（轻量级目录访问协议）请求，帮助洞察潜在的安全问题。这些日志对需要进行安全审计的公司尤其有用，因为它们能清晰记录谁在何时请求访问哪些内容。
您可以按时间范围筛选日志，并查看 LDAP 绑定请求中使用的绑定名称、类型、成功状态和错误消息（如适用）。
本地部署托管
我们也即将完成一个使用 Docker 的 本地部署 Foxpass 应用程序。客户可在自己的机器上运行 Foxpass，并通过 Docker Hub 接收定期更新，而不必依赖我们的托管服务（如果他们选择这样做）。
Office 365 支持
最后，我们即将支持 Office 365。完成后，所有使用 Azure Active Directory 的公司都将能够使用 Foxpass。这将提供一种全新、简单且高效的用户和权限管理方式，因为 Foxpass 可与 Azure Active Directory 同步，在添加或移除用户时相应调整权限。
感谢一直以来的支持，敬请期待下一批更新！
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升级安全防护
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