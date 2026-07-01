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推出 Foxpass 的单点登录功能

Foxpass Team
阅读时间：2分钟
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使用基于身份和证书的身份验证保护 Wi-Fi 网络安全
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本月，Foxpass 推出了备受期待的新功能：单点登录（SSO）。SSO 允许用户一次登录（例如登录其身份提供商网络），然后复用相关信息将用户登录到各种服务提供商，例如 AWS 或 Google workspace。

如今，企业会使用许多不同的云服务和第三方 Web 应用程序，这会让员工每次登录这些云服务时，都得输入用户名/密码并完成多因素身份验证（MFA），过程变得繁琐。对于 Foxpass 用户来说，我们的单点登录免去了在不同账户之间频繁切换的麻烦。如果已从 Foxpass 登录，只需点击一下按钮，即可登录其他服务提供商。

Foxpass 单点登录

Foxpass 全新的 Single Sign-On (SSO) 提供多项优势和功能，包括：

  • 登录多个服务提供商时，节省时间和精力。

  • 同时支持基于 Web 和终端的用户联合。

  • 能够为指定的 SSO 服务提供商向特定用户或组授予访问权限。

  • 通过获取临时访问凭据，保障对服务提供商的访问安全。

目前，支持的服务提供商包括 Amazon Web Services (AWS)、Google Workspace 和 Github。

Amazon Web Services 的单点登录

Foxpass 的 SSO 可快速且安全地访问 AWS UI Console 和 AWS Command Line Utility。用户可通过 Foxpass SSO 访问这些资源，无需拥有实际账户，只需接收由管理员生成的临时凭证即可。

通过 SSO 进行临时访问，相比在主机上存储预先生成的用户访问凭证，能更好地保护账户安全。管理员可根据需要将临时访问凭证配置为在一小时或更久后过期。

使用 Foxpass 的新 SSO，轻松提升安全性并节省时间。点击此处开始：

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