我们始终在努力开发强大新功能，不断提升您的 Foxpass 使用体验。因此，我们很高兴正式宣布：过去几周我们已推出了一些新功能，同时还有一些即将推出、目前处于 Beta 阶段的功能。
Microsoft Office 365
Microsoft Office 365 支持已上线！如果贵组织使用 Office 365，只需在 Foxpass.com 上注册或登录即可。还可以在 Config 页面上设置 Foxpass 与 Azure AD 同步。
Foxpass VPN
如果您本月早些时候错过了这条消息：我们已在 AWS Marketplace 发布了 VPN AMI！阅读此公告，并在此处了解为什么需要它。
OpenVPN 错误修复
OpenVPN 的 LDAP 扩展存在一个已知 bug，当遇到连接问题和超时时会导致崩溃。我们已为 Ubuntu 14.04 创建了一个更新的软件包，可修复此问题。您可以从 launchpad 在此下载安装包。
Bitium 用户和组同步
我们新增了从 Bitium 到 Foxpass 的持续同步设置功能。如果启用 Bitium 同步，所有用户和组都将自动同步。前往Directory Sync页面开始操作。
委派身份验证豁免
现在，您可以将特定用户排除在委派身份验证之外。这对于未存储在目录中的远程或机器账户尤其有用。
此外，您还可以查看日志，看看是否也有委派身份验证错误报告方面的错误。
用户表排序
现在，您可以按列标题对用户表进行排序。只需点击标题即可对该列进行排序或反向排序。
非域用户
如果有用户没有您域中的电子邮件账户，现在也可以将其添加到您的组织中。不过，这些需要由管理员手动管理。管理员可在 User 页面中的“Actions”下拉菜单里手动设置用户密码和 SSH 密钥。
如果已启用委派身份验证，可以在 Config 页面使用我们新增的委派豁免功能，将这些用户排除在外。
升级安全防护
想在提升网络安全性的同时，让授权用户轻松连接吗？点击此处，了解 Foxpass 如何帮助避免代价高昂的安全错误：