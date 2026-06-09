大多数团队都会保护 Wi‑Fi 访问的安全，但会议室、办公室和实验室中的开放式以太网插口仍然存在。如果未授权有线接入，一次简单的插入操作就可能直接成为进入敏感系统的通道。
用于有线局域网授权的 RADIUS 可弥补这一缺口。借助 Foxpass Cloud RADIUS，可将用于无线网络的同一套基于身份的控制应用到每一个有线连接上，确保只有受信任的用户和设备才能连接到网络。
本指南将介绍如何通过在 Foxpass 中集中管理策略，简化控制，并在 Wi-Fi 和 LAN 环境中实现一致的零信任策略执行。
为什么保护有线局域网访问如此重要
提到网络安全时，人们通常会先想到 Wi-Fi。但每一个未受管理的以太网端口，都可能成为潜在的后门。如果没有授权，任何能够实际接触设备的人都可以插入设备并完全绕过无线控制。
以下是有线局域网授权至关重要的原因：
杜绝未经授权的现场接入：如果端口未关闭，访客、承包商，甚至学生都可能插入一台笔记本电脑，并立即连接到敏感系统。
为“哑”设备授权：打印机、白板和会议系统通常不支持证书，但仍然需要连接。如果没有保护措施，它们可能会使网络暴露于风险之中。
按功能划分流量：借助 VLAN 强制实施，您可以为受限设备（如打印机或视频会议设备）提供所需的连接，而不必将它们置于与员�工笔记本电脑相同的网络 VLAN 中。
忽视以太网端口会让您的安全防护体系出现盲区。添加有线网络授权可确保每台设备（无论是有线还是无线）在接入您的环境之前，都必须经过身份验证、注册或批准。
有线局域网授权如何运作
有线局域网授权依赖由 RADIUS 支持的 802.1X，在端口级别验证接入者的身份及所连接的设备。这种方法将零信任安全进一步延伸到底层交换机，确保任何未受管理或未经授权的设备都无法漏网。
802.1X 与证书：受管笔记本电脑和台式机可使用数字证书（EAP-TLS）或安全凭据（EAP-TTLS）进行身份验证。这提供了强大的、无密码的、基于身份的访问控制。
MAC 授权绕过（MAB）：并非所有设备都支持 802.1X。打印机、电话会议系统、实验室设备和 IoT 终端可通过其 MAC 地址获得授权。借助 Foxpass，您可以 a
将这些设备添加到 Foxpass 控制台的允许列表中，无需管理交换机特定的例外情况。
混合切换模式：企业交换机可先尝试 802.1X，如果设备不支持证书，再回退到基于 MAC 的检查。这种分层方法在严格保障安全性的同时，不会将必要设备拒之门外。
通过使用 RADIUS 进行有线局域网授权，IT 团队可在 Wi‑Fi 和以太网环境中建立一致的访问模型。结果是：每一次连接都经过验证，每一台设备都可追踪，恶意插件在端口处就被拦截。
使用 Foxpass Cloud RADIUS 进行集中化管理
管理有线局域网授权往往意味着要在交换机配置、静态 MAC 列表和独立的 Wi-Fi 策略之间来回复杂协调。这种拼凑式方案很快就会变得难以审计，几乎无法扩展。
Foxpass Cloud RADIUS 通过作为有线和无线访问的统一控制点，消除了这种复杂性：
统一策略执行：在 Wi-Fi 和 Ethernet 上应用相同的授权标准，确保没有设备能够绕过零信任规则。
简化审计：无需检查每台交换机和接入点，只需通过一个集中式控制台即可证明合规性。
更少开销：无需再维护分散的 ACL，也不用手动更新端口配置。在 Foxpass 中所做的更改会在整个环境中保持一致地传播。
设计即韧性：凭借高可用性和 99.99% 的正常运行时间，Foxpass 可确保在用户需要时，授权服务始终在线。
通过集中管理，Foxpass 不仅能增强有线局域网的安全性，还能减轻 IT 团队的运维负担。无论是有线还是无线连接，都能获得可视性、一致性，以及确保每一次连接都经过适当授权的信心。
真实应用场景
有线局域网授权并不只是理论，它能解决各行业日常面临的安全挑战：
K-12 和高等教育：学生经常会尝试将笔记本电脑插入教室或校园里的以太网插孔。借助 Foxpass Cloud RADIUS，学校可以限制访问，确保只有经过授权的教职员工设备才能访问敏感 VLAN。
企业办公室：会议室和开放式办公区通常设有暴露在外的以太网端口。有线授权可防止访客、承包商或未经授权的设备悄悄连接到企业网络。
受监管行业：医疗、金融和实验室环境依赖有线打印机、诊断设备或 IoT 设备，而这些设备不支持基于证书的授权。通过使用基于 MAC 的允许列表，这些关键工具可保持在线，同时仍满足严格的合规要求。
通过将 RADIUS 用于有线局域网授权，各行业组织无需牺牲易用性或运营效率，即可弥补一个隐藏的安全漏洞。
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有线局域网授权不必如此复杂。借助 Foxpass Cloud RADIUS，您只需几分钟即可部署基于端口的访问控制，统一有线和无线网络的策略，并弥补现代网络中最容易被忽视的安全漏洞之一。
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