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新功能 - 2017 年夏季

Foxpass Team
阅读时间：3分钟
已更新
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使用基于身份和证书的身份验证保护 Wi-Fi 网络安全
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在 Foxpass，我们始终在寻找新的改进方式。因此，我们很高兴正式宣布过去几个月陆续推出的一些新功能。

Foxpass 缓存

我们的缓存功能已上线！Foxpass Cache 允许您在自己的服务器上运行缓存系统；如果主机在连接我们的服务器时遇到问题，该系统可作为备用身份验证系统。

如果错过了最初的公告，或想了解更多信息，请阅读这里

自定义临时访问时间

现在可以为临时组和主机组成员身份设置精确的结束日期和时间。现在，比以往任何时候都更容易落实最小特权原则和零信任安全

您可以在主机组页面试用这项新设置。

Temporary user access feature screenshot

限制密码更改

现在可以限制用户更改密码。例如，您可以阻止用户在 24 小时内多次更改密码，以降低不法分子强制触发密码重置的风险。

无论上次修改时间是什么时候，管理员仍然可以设置用户密码。您可以前往身份验证设置页面启用此功能。

Password change limit screenshot

Foxpass 身份验证 - 委派身份验证

如果贵公司使用 Foxpass authentication 登录，现在可以将委派身份验证添加到 LDAP 和 RADIUS 系统中。您可以将身份验证委派给 Okta、Bitium、OneLogin 或其他 LDAP 服务器，用户仍然使用其 Foxpass 密码登录控制台。

您可以在身份验证设置页面配置委派身份验证。

非域自助服务

组织外部的“非域”用户现在可以使用其 Foxpass 密码登录控制台。他们可以使用我们的自助服务工具来更改密码、上传 SSH 密钥等。

SSH 密钥长度要求

现在可强制执行 SSH 密钥长度策略，要求密钥的最小长度为 2048 或 4096 位。任何新上传且长度更短的密钥都将被拒绝。

您可以前往Configuration页面设置限制。

SSH Key length feature screenshot

自定义主目录 LDAP 目录

现在，您的 LDAP 集成除了默认的“/home/[username]”之外，还可以设置自定义主目录。您可以在配置页面更新 LDAP 配置。

LDAP settings screenshot

即将推出

Sudoers

如果您使用 SUDOers 文件来管理主机上的 sudo 权限，我们将新增通过我们的 LDAP 接口管理 SUDOers 的功能。如果想试用此功能的 Beta 计划，请通过在线聊天联系我们，或发送邮件至 help@foxpass.com

OneLogin 同步

我们正在新增对 OneLogin 用户和组同步的全面支持。您可以使用此同步功能，在 Foxpass 中自动导入和更新用户、组以及组成员身份。请注意：如果要启用组同步，必须先启用用户同步。

升级安全防护

准备好为您的网络带来无与伦比的访问安全性了吗？点击此处，了解 Foxpass 如何帮助避免代价高昂的安全错误：

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