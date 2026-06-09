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新功能 - 2016 年 8 月和 9 月

Foxpass Team
阅读时间：2分钟
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使用基于身份和证书的身份验证保护 Wi-Fi 网络安全
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在 Splashtop 和 Foxpass，我们始终坚持创新，并不断探索新方式来帮助保护您的网络安全。因此，我们很高兴正式宣布过去几周推出的一些新 Foxpass 功能：

本地化部署

除了私有托管和常规云部署外，我们现已正式通过 Docker 容器提供本地部署。对于因 PCI 合规要求或处理特别敏感数据而需要本地部署的组织来说，这种部署方式非常适合。

如果您的组织需要 Foxpass 本地部署，请通过 help@foxpass.com 联系我们，立即开始。

子域支持

我们还新增了对多个域名的支持。只需在配置页面启用“子域支持”，即可跨多个域管理用户。

Screenshot of the subdomain support feature

更多目录同步选项

我们专门创建了一个同步页面，方便灵活组合用户和组同步。现在，您可以与 Google、Office 365、Okta 或 Bitium 同步，让目录和权限管理变得更轻松！

Screenshot of the directory sync feature

Unicode 支持

我们现在在所有界面和端点上都提供完整的 Unicode 支持。Unicode 是一种字符编码标准，旨在支持任何可数字化书写系统中的文本使用，包括 100 多种文字、常见符号和标点，以及数千个表情符号。加入 Unicode 支持后，用户使用自己偏好的语言会更加方便。

Screenshot of the Unicode support feature

Binder 密码刷新

现在可以手动刷新 LDAP Binders 的密码。无论出于什么原因需要更改密码，操作都很简单：前往 Binder，然后点击“重置密码”。

Screenshot of the binder password refresh feature

升级安全防护

准备好在保护网络免受未经授权用户访问的同时，让员工轻松便捷地访问了吗？点击此处，了解 Foxpass 如何帮助避免代价高昂的安全错误：

立即开始使用Foxpass吧！
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