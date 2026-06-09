在 Splashtop 和 Foxpass，我们始终坚持创新，并不断探索新方式来帮助保护您的网络安全。因此，我们很高兴正式宣布过去几周推出的一些新 Foxpass 功能：
本地化部署
除了私有托管和常规云部署外，我们现已正式通过 Docker 容器提供本地部署。对于因 PCI 合规要求或处理特别敏感数据而需要本地部署的组织来说，这种部署方式非常适合。
如果您的组织需要 Foxpass 本地部署，请通过 help@foxpass.com 联系我们，立即开始。
子域支持
我们还新增了对多个域名的支持。只需在配置页面启用“子域支持”，即可跨多个域管理用户。
更多目录同步选项
我们专门创建了一个同步页面，方便灵活组合用户和组同步。现在，您可以与 Google、Office 365、Okta 或 Bitium 同步，让目录和权限管理变得更轻松！
Unicode 支持
我们现在在所有界面和端点上�都提供完整的 Unicode 支持。Unicode 是一种字符编码标准，旨在支持任何可数字化书写系统中的文本使用，包括 100 多种文字、常见符号和标点，以及数千个表情符号。加入 Unicode 支持后，用户使用自己偏好的语言会更加方便。
Binder 密码刷新
现在可以手动刷新 LDAP Binders 的密码。无论出于什么原因需要更改密码，操作都很简单：前往 Binder，然后点击“重置密码”。
升级安全防护
准备好在保护网络免受未经授权用户访问的同时，让员工轻松便捷地访问了吗？点击此处，了解 Foxpass 如何帮助避免代价高昂的安全错误：
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