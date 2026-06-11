Splashtop 和 Foxpass 始终坚持创新，因此我们很高兴正式宣布过去几个月推出的一些新功能！
托管服务提供商
如果您为外部公司管理 IT 或基础设施，现在可在我们的界面中管理其他组织。这让您比以往任何时候都更容易在单一屏幕中整合并管理所有内容，尤其是在需要支持多个组织时。
请通过在线聊天或发送邮件至 help@foxpass.com 联系我们，将您的账户设置为转售商或 MSP，我们将为您解锁添加和管理新组织的权限。
组管理器
现在，您可以为 LDAP 组指定非管理员用户担任组管理器。这些用户可以向其管理的任何组中添加永久或临时成员，从而在组和权限管理方面提供更大的灵活性和控制力。
要开始使用组管理器，只需在组页面将用户添加为管理员。然后，用户会在侧边栏中看到一个管理组的选项。
自定义会话
您可以为用户设置自定义会话超时时间，确保用户不会超时占用会话。只需前往Configuration页面，在“自定义会话过期”下设置时间限制。
会话过期后，用户必须重新登录 Foxpass。默认会话超时时间为 2 周。
�组成员信息
现在，用户可以在仪表盘上查看自己属于哪些组。
Huawei Radius 属性
应广大用户要求，我们已为RADIUS attributes新增 Huawei 专属属性。如果还希望看到其他供应商特定属性，请通过我们的在线聊天或发送邮件至 help@foxpass.com 告知我们。
即将推出
事件日志和日志记录更新
我们很快会新增更多日志功能！首先是事件日志记录，它会记录所有登录尝试、用户创建和删除、组成员资格变更等。我们还会在 LDAP 和 RADIUS 日志中添加更多详细信息，例如绑定器类型和 IP 地址。
Sudoers
如果您使用 SUDOers 文件来管理主机上的 sudo 权限，我们将新增通过我们的 LDAP 接口管理 SUDOers 的功能。如果想试用此功能的测试版计划，请通过在线聊天联系我们，或发送邮件至 help@foxpass.com。
界面优化
我们正在全力升级用户界面，让它更快、响应更灵敏，也更易于导航。敬请期待即将推出的 UI 全面升级。
感谢阅读，祝您 2018 年愉快！
-Foxpass 团队