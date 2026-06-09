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中间人攻击与 RADIUS 身份验证

Foxpass Team
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在数字时代，中间人（MitM）攻击已成为日益严峻的威胁。根据网络安全风险投资公司的网络安全统计数据，预计到2025年，全球因网络犯罪而导致的损失每年将达10.5万亿美元，而2015年这一损失金额为3万亿美元，将呈现显著的增长趋势。这一趋势令人非常震惊，这在很大程度上是由于 MitM 攻击的复杂性和普遍性而导致。

正如前联邦调查局局长 Robert Mueller 所说：“世界上只有两种公司：一种是被入侵的公司，另一种是即将被入侵的公司。”所以说，网络攻击不是会不会发生的问题，而是时间早晚的问题。因此，我们必须了解 MitM 攻击的定义和形式。

中间人攻击概述

中间人攻击是网络攻击的一种，在这种攻击中，黑客会在双方不知情的情况下拦截通信，并可能更改双方之间的通信。由于攻击者位于双方通信的“中间”，故名中间人攻击。

中间人攻击的七种类型

  1. 邪恶双胞胎攻击，又名 Wi-Fi 窃听：在邪恶双胞胎攻击中，黑客会设置一个免费的、不安全的 Wi-Fi 热点，伪装成真正的 Wi-Fi 网络。当用户连接到此虚假网络时，黑客则可以监控用户的在线活动。常见的情况是，黑客在咖啡馆等公共场所提供免费 Wi-Fi，然后从连接的用户捕获数据。

  2. ARP 欺骗：黑客将其 MAC 地址与局域网（LAN）上合法用户的 IP 地址相关联，拦截受害者的数据。例如，在公司网络中，黑客可以将其 MAC 地址与合法用户的 IP 地址相关联。然后，所有流向合法用户的网络流量都将路由到黑客的计算机。

  3. IP 欺骗：当攻击者通过操纵 IP 数据包的源地址伪装成受信任的主机时，则会发生这种情况。例如，黑客可以修改其 IP 以与受信任银行的 IP 匹配，诱导银行客户泄露登录凭据等敏感信息。

  4. HTTPS 欺骗：在这类攻击中，黑客会创建受信任网站的虚假版本。比如，黑客可能创建假冒的银行网站，看起来和原来的网站一模一样。当受害者输入登录凭据时，登录凭据则会在不知不觉中遭到泄露。

  5. SSL 劫持：当用户启动安全会话，黑客即可在会话开始时拦截通信，这时就会发生 SSL 劫持。举例来说，用户尝试访问安全的 HTTPS 网站，但攻击者将用户重定向到标准 HTTP 网站，从而捕获用户的数据。

  6. 电子邮件劫持：在电子邮件劫持中，黑客会设法获得用户电子邮件帐户的访问权限，然后监控或更改通信。例如，黑客可以拦截商业电子邮件，然后进行操纵以将付款重新路由到黑客的账户。

  7. DNS 欺骗：攻击者破坏域名服务器的缓存，导致用户被重定向到虚假网站。例如，用户可能想访问安全的银行网站，但却被重定向到窃取其凭据的恶意网站。

利用 Foxpass 的 RADIUS 缓解中间人攻击

虽然 MitM 攻击的风险很高，但 Foxpass 的 RADIUS 等解决方案有助于加强组织的防御措施。

RADIUS（远程认证拨号用户服务）是一个网络协议，为连接和使用网络服务的用户提供集中的身份验证、授权和计费（AAA）管理。Foxpass 的 RADIUS 可提供抵御 MitM 攻击的强大防线。

Foxpass 的 RADIUS 缓解这类威胁的几种方法如下所示：

  • 身份验证采用了强大的身份验证程序，大大降低了 IP、HTTPS、SSL 和 ARP 欺骗的风险。

  • 网络访问控制：通过精细化管理网络访问，Foxpass 的 RADIUS 显著降低了 Wi-Fi 窃听的可能性。

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数字领域充满威胁，中间人攻击是其中最危险的一类攻击。MitM 攻击有七种类型，必须要保持警惕，随时了解相关情况。通过为企业配备 Foxpass 的 RADIUS 等强大的安全解决方案，可以显著缓解这类威胁。增强加密技术、强化身份验证并实施网络访问控制，确保组织的数字通信安全可靠、值得信赖。

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