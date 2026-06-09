利用 FreeRADIUS 保护 Wi-Fi 安全的替代方案推荐

网络管理员开始认识到放弃在 Wi-Fi 网络上使用 WPA2/WPA3 预共享密钥（PSK），而是采用 802.1X 身份验证的重要性。共享的 Wi-Fi 密码很容易被黑客破解，然后对 IT 系统发起攻击，通过无线网络窃取凭据或其他重要信息。
技术精湛的管理员都知道802.1X 需要 RADIUS 服务器，该服务器通常与 Microsoft Azure AD/Entra ID、Google Workspace、Okta 等云身份提供商集成。经验丰富的管理员都对古老的 FreeRadius 非常熟悉，这个免费的开源 RADIUS 服务器诞生至今已有数十年。
使用 FreeRADIUS 或其他开源软件安装、配置和维护 RADIUS 服务器看似很诱人。但正如许多 Foxpass 客户所了解的，免费软件并不意味着没有成本或成本较低。
FreeRADIUS 并不意味着免费或低成本
与设置 Linux 发行版或为某个主流软件包发布软件包安装命令不同，部署和配置 FreeRadius 操作相当复杂。有许多要调整的旋钮，还有各种配置文件。FreeRADIUS 的优势在于数十年累积的丰富功能，支持多种场景和复杂巧妙的设置。但是，精通 FreeRADIUS 的专家数量有限。对于电信运营商、ISP 或财富 500 强企业所需的高端部署，FreeRADIUS 背后的团队可提供定制咨询。
但是，对于大多数客户而言，启动 RADIUS 服务器所需时间比预期更长，而且不正确的配置会导致网络更易受攻击。对于这些组织，我们建议采用云托管的替代方案，例如 Foxpass RADIUS��。Foxpass 使用安全可靠、值得信赖的 FreeRADIUS 引擎，但能提供基于云的安全替代方案，可完全托管，进行专业维护和密切监控，无需自建 RADIUS 服务器。
自建 RADIUS 服务器的实际成本
从我们与许多客户的合作经历来看，对于具有强大目录背景的高级系统管理员和熟悉 Wi-Fi 和交换机的网络工程师来说，从采购基础平台（本地或云）、安装到配置自有 RADIUS 服务器需要2-4周的时间。初始设置完成后，每月还要花费半天到一天的时间来维护基础服务器、操作系统、支持库和 RADIUS 服务器。
所有基础成本如下所示：
在美国系统管理员和网络工程师时薪为75-100美元，安装成本在12,000-16,000美元之间（假设安装完成至少需要两周时间）。
还需要一周时间用于培训后备系统管理员（已分配的管理员不在场时接替），培训费用需3,000至4,000美元。
每年的持续维护成本为7,200美元至9,600美元，假设系统管理员和网络工程师每月各自要花半天时间来管理、修补和更新 RADIUS 服务和平台。
云基础架构即服务（IaaS）平台的云服务器成本（用于高可用性和负载均衡服务的两台服务器）每年在1,600美元到3,200美元之间，包括计算、数据库、存储、负载平衡器、托管 DNS、保存 IP 地址和监控软件成本。
上述成本估算不含任何软件许可和证书成本（或托管 PKI 服务成本），也不包括在重要新软件或操作系统版本发布时定期进行系统升级的费用。假设以上情况每年发生一次，并且需要系统管理员和网络工程师花费一周时间去解决，那么每种情况每年所需费用为6,000至8,000美元。
如果客户选择运行并托管自托管 PKI，那么在不考虑设置和维护成本的情况下，托管 PKI 基础设施每年所需费用为1,600至3,200美元。同样，如果要将 RADIUS 和 PKI 基础架构与现有的 MDM 解决方案集成，还需要额外的开发费用。
维护合规性、提供安全审查和全天候服务监控也需要额外费用。即使忽略这些费用，也不考虑 PKI 或 MDM 组件，仍会有以下成本：
安装费用为1.5万至2万美元。
年度维护费用为1.48万至2.08万美元（不含 PKI 和 MDM 组件）。
从根本上讲，免费软件并不意味着低成本或无成本的配置、部署和维护。
Foxpass 省时省钱、安全无忧
相比于按照不明路径设置自建 RADIUS 服务器，让内部团队背负学习晦涩难懂的陌生系统的重担，我们更推荐订购 Foxpass 等基于云的 RADIUS 服务。
Foxpass RADIUS 方案
即插即用：我们负责处理繁重的工作，使您仅需几分钟，而不是几周或几个月，以快速实现价值，保护网络安全。
全包式服务：我们的服务包括高可用性服务器基础架构、安全更新、监控和用户管理，无需每年进行维护。
无缝集成：我们可与您现有的目录服务无缝集成，包括 G Suite、O365、Okta 和 OneLogin。此外，还有大受欢迎的 MDM 系统，如 Microsoft Intune、Kandji、Mosyle 或 JAMF。
安全第一：我们采用先进的动态和静态加密技术保护您的数据安全，并定期进行安全审计。
稳健性和自信心：我们设计的 Foxpass RADIUS 没有单点故障。我们成立了专门的 RADIUS 专家团队，以确保在全球范围内全天候提供不间断的服务。我们还为客户提供99.99%的正常运行时间保��证。
Foxpass 客户非常喜欢我们的产品和我们屡获殊荣的客户服务：
G2 Crowd 排名第 1：这不是我们自夸自己有多出色；来看看客户怎么说：在所有 PAM 子类别中，包括客户服务，我们都被评为第 1。
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