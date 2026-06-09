我们已迁移！Foxpass 现已并入 Splashtop 网站，为您带来统一、精简的体验，并由同样值得信赖的团队、产品和安全标准提供支持。
在两年多前加入 Splashtop 大家庭后，Foxpass 持续发展，不断扩展集成、提升合规就绪能力，并增强我们的零信任安全能力。现在，我们在这段发展历程中顺势迈出了下一步：我们的网站已正式从 foxpass.com 迁移至 splashtop.com/foxpass。
此次变更将 Foxpass 纳入更广泛的 Splashtop 在线生态系统，让我们对安全、简单且可扩展访问的共同承诺得以融合，为全球的 IT、安全和 DevOps 团队提供支持。
有哪些变化
在 Splashtop 品牌下开启新篇章：所有 Foxpass 页面、产品概览和资源现已归入 splashtop.com/foxpass。
更新的导航和视觉效果：更简洁的设计与结构、更新后的内容，以及与 Splashtop 可信赖设计语言一致的统一品牌形象。
集中化体验：Foxpass 内容现已与 Splashtop 的安全与合规信息整合展示，更方便了解 Foxpass 如何融入 Splashtop 的 Secure Access Suite 产品组合。
不会改变的内容
您所依赖的 Foxpass Cloud RADIUS、Cloud LDAP 和 SSH Key Management 服务保持不变。
您将继续使用相同的�登录门户、控制台和支持渠道，并由同一支专属的 Foxpass 团队提供服务。
我们帮助各类组织通过对开发者友好、符合零信任理念的 IAM 解决方案，简化并保障网络和服务器访问安全的使命始终未变。
我们为什么做出这一改变
Foxpass 自 2022 年起已成为 Splashtop 的一部分。在幕后，我们始终作为一个团队协同运作，共同推进安全、合规和客户成功。将我们的网络形象迁移到 splashtop.com 反映了这一现实，也为客户带来更统一的品牌体验，并能更快获取 Foxpass 和 Splashtop 提供的一切。
这也让访客更轻松地在一个值得信赖的品牌下，了解 Splashtop 完整的安全访问产品组合（包括远程访问、端点管理和基于身份的网络身份验证）。
展望未来，您将继续在新的 Foxpass 页面中看到各项更新，包括：
关于设备合规性和基于 TLS 的 RADIUS（RadSec）的更深入技术指南
扩展的零信任和 MDM 集成资源
最新案例研究、网络研讨会和功能公告
无论您已经是多年的 Foxpass 客户，还是第一次认识我们，都欢迎来探索我们的新家。访问 splashtop.com/foxpass看看接下来有什么！