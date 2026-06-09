IEEE 802.1X 是标准的可扩展身份验证协议（EAP），用于传输 Wi-Fi® 身份验证。
使用 EAP，您可以通过以太网框架传递信息，而无需使用点对点协议（PPP）。
802.1X 由三个主要部分组成：请求方、身份验证器和身份验证服务器。在 802.1X 中，启动阶段涉及 supplicant（也称为希望连接到无线网络的客户端计算机或设备），它会在 EAPOL（EAP over LAN）帧中向 authenticator（也称为无线接入点、路由器或交换机）发送封装的 EAP 数据。
本质上，消息通过 authenticator 在身份验证服务器和请求方设备之间传递，但由于消息已加密，authenticator 无法查看其所转发的内容。在授权访问 Wi‑Fi® 路由器的网络服务器之前，身份验证服务器会先验证若干相关信息，以批准这些请求。
在某些情况下，位于尝试通过 RADIUS 进行 Wi-Fi® 身份验证的机器上的软件，就是所讨论的请求认证设备。
此图展示了 802.1X 的工作原理：
虽然使用过时的 WEP 可能会导致许多问题或安全隐患，例如密码长期不更换而变得不安全，但 802.1x 缓解了其中的许多担忧。
使用 Foxpass RADIUS 进行 Wi‑Fi® 身份验证
Foxpass 支持按用户单独登录，而不是使用共享密码。这可增强安全性，防止未经授权访问重要的公司数据，确保设备、账户和信息始终安全。
因此，员工可以轻松登录公司 Wi‑Fi®。与此同时，Foxpass 解决�了长期存在的通用、被过度使用的共享密码问题，因为这类密码可能让任何路过的人都能入侵您的基础设施。不安全的密码会让企业面临重大攻击风险，而且往往难以恢复，但使用 Foxpass 进行身份验证和连接即可消除这一风险。
另外，借助采用 Foxpass 的 RADIUS WiFi 身份验证，IT 管理员只需连接互联网并访问 Foxpass Dashboard，即可无缝完成委派管理。
简而言之：Foxpass 只需轻点一下按钮，即可提供采用 WPA2 Enterprise、802.1x 和 RADIUS 的安全可靠 Wi-Fi® 身份验证！
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