在当今的科技世界中，安全问题和数据泄露正变得越来越普遍，令人担忧。每天都有更多数据遭泄露的新闻传来，报告显示每天有 700 万条数据记录遭到泄露。
虽然许多组织会向外部寻找这些数据泄露的根源，但问题通常出在内部。糟糕的访问控制机制可能会（而且这种情况太常见了）导致访问控制被突破。
大多数组织都会部署广泛的访问控制系统，以防止安全漏洞发生。然而，这些系统有时也会存在巨大的弱点，给灾难留下可乘之机。
有时候，访问控制在书本上看起来很有效，但在现实场景中可能毫无用处。在其他情况下，访问控制被突破的幕后黑手可能是恶意员工。无论原因是什么，这些违规事件都可能造成严重后果。
有几种访问控制漏洞可能会重创组织，并让有价值的信息暴露给窥探者。下面来看看常见的访问控制违规类型，并了解 Foxpass 如何帮助防范这些问题。
权限滥用
您的员工清楚地知道敏感数据的确切位置，以及访问控制机制中的漏洞。因此，最严重的访问控制漏洞类型之一往往是由组织内部员工造成的。
即使为组织部署了最好的访问控制系统，心怀恶意的员工仍然可以轻易滥用其权限，访问组织最关键的数据。
即使使用标准用户权限，用户也可以访问在某个用户账户下运行的所有进程的内存。从那里，员工可以轻松将恶意代码注入用户进程、访问系统后门、拦截击键内容，并修改浏览器中的内容。
标准用户权限已经足以让用户下载插件，并将后门程序和键盘记录器集成到系统中。
因此，特权滥用是最常见且最危险的访问控制违规类型之一，需要对此进行监控。
疏忽
疏忽是另一种内部访问控制违规行为，会对组织构成威胁。
人总会犯错。因此，可以合理地认为，拥有公司数据管理访问权限的人在处理数据时也可能犯下愚蠢的错误。管理层或员工对安全问题抱持漫不经心的态度，在很多情况下都造成了灾难性的后果。
让重要数据或设备处于无人看管状态，也是人们常犯的另一个严重错误，这可能导致组织内部出现安全和数据泄露。
疏于防范会让心怀不轨的员工或窥探的外部人员有机可乘，访问组织的关键数据，并对安全构成严重威胁。
域攻击
域账户是组织内大多数企业用户使用的账户。这些账户允许用户访问企业网络的网络服务，并且通常默认提供对网络服务的访问权限。
因此，如果受感染的用户或恶意内部人员可以访问企业数据库，那么企业数据就很容易被泄露。
域访问和授权还会让攻击者访问用户的网络磁盘和网络文件夹，共享内部资源，甚至获取同一网络中其他工作站的访问权限。
在活跃会话期间，攻击者可以轻易利用远程访问、SVN、FTP、TFS、GIT 和 SSH 等网络服务，入侵具有更高权限用户的工作站。
由于访问控制机制薄弱导致的外部入侵
糟糕的访问控制机制可能会让外部人员未经授权访问组织数据。外部入侵通常可直接归因于缺乏适当的�访问控制机制。
有时，组织内部对管理员权限的监控可能不到位。在其他情况下，组织内部使用的第三方应用程序可能会引入漏洞和安全隐患。攻击者很容易利用这些漏洞，侵入组织的关键数据。
意外的 Web 暴露
如今，越来越多的组织正在将数据迁移到云端。然而，随着基于云的架构的引入，关键敏感信息被意外暴露到网络上的可能性显著增加。云安全至关重要，尤其是在组织将敏感信息存储在云端时，更需要对云访问进行严格管理和监控。
远程办公人员泄露事件
如今，远程办公人员往往对企业至关重要。一个令人遗憾的副作用是，远程办公人员遭遇安全入侵的情况正变得越来越常见。
有些员工长期远程办公，而有些员工只是偶尔这样做。虽然远程办公能提升生活质量和工作效率，但也可能以组织安全为代价。
在两种情况下，远程办公可能会对组织安全构成威胁：
首先，远程办公人员可能会使用不安全的互联网连接来访问工作系统。使用家庭网络时，这个问题不太明显；但当远程办公人员通过公共 Wi-Fi® 访问工作系统时，风险会被放大。
熟练的黑客可以轻松通过公共 Wi-Fi® 中的后门进行访问，安装击键记录器，并破坏受害者的计算机。
另一个安全威胁来自远程工作者的设备被盗。如果受害者已登录工作账户，熟练黑客获取敏感数据访问权限的可能性将显著增加。
Foxpass 如何提供帮助
面对组织当前面临�的各种威胁和漏洞，网络安全比以往任何时候都更加重要。企业需要一种既能保护其网络和用户，又能为其网络提供安全访问的解决方案。
这正是 Foxpass 发挥作用的地方。Foxpass 提供高级访问控制，让组织能够强力管控用户可访问其网络中的哪些资源，从而将未授权用户拒之门外。Foxpass 使用云 RADIUS、PKI、云 LDAP 和 SSH Keys 来管理哪些设备可以连接并监控访问，在增强安全性的同时满足 IT 合规要求。同时，用户账户还通过多因素身份验证（MFA）进行保护，以防止未经授权的访问。
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