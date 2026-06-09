说实话：要记住多个账户、设备、网络和网站的密码，确实让人头疼。因此，人们经常重复使用和共享密码也就不足为奇了。事实上，密码管理公司 LastPass 开展的一项研究发现，95% 的受访者会与他人共享多达 6 个密码，且 59% 的人会重复使用密码。
在工作场景中，调查结果也并不更乐观，因为 61% 的人相比个人密码，更可能分享工作密码。
在 LastPass 的研究中，组织内部共享密码的主要原因包括：应对紧急情况、共享团队账户，以及将工作委派给他人。
然而，共享密码会带来诸多风险，员工需要对此有所了解。有鉴于此，我们来看看共享密码有哪些风险，以及如何安全地加以应对。
安全网络漏洞事件太常见了
人们常常因为觉得创建和保存密码太麻烦而重复使用密码。这会导致职场中形成糟糕的密码使用习惯，而其带来的威胁可能比很多人意识到的要大得多。
"密码早就过时了，它们让用户烦不胜烦，也让 IT 团队头疼，还很难记住，"安全公司 Cylance 的首席安全与信任官 Malcolm Harkins 在解释为什么糟糕的密码使用习惯如此容易养成时说道。
总体�而言，确保密码安全需要投入时间和精力，而这往往正是导致系统容易受到攻击的一个根本原因。尽可能消除系统和网络可能遭受入侵的途径，是一种最佳实践。
然而，忽视密码安全可能会导致严重后果。例如，一个不幸的后果是：Dropbox 员工重复使用密码，导致 6000 多万用户凭证被盗。
通过实施更严格的安全措施，例如在新员工入职培训期间教导他们绝不重复使用相同的登录凭据，可以防止代价高昂的安全漏洞。
告别手动访问管理流程
说到员工入职和离职管理，企业安全的关键在于找到最适合完成这项工作的工具。例如，使用自动化安全工具是一种便捷的方式，既能维护安全，又不会给员工增加负担。这让用户无需记住多个密码，也不用担心密码落入不法分子之手，就能更轻松地登录其账户和网络。
当您将 AWS 或 Google 网络服务器安全实现自动化时，就能为团队节省时间和成本。此外，这还带来了多种优势，包括：
降低员工共享密码的风险。
无需从零开始构建即可节省成本。
防止代价高昂的网络安全漏洞。
在员工入职或离职办理时，节省数百小时的时间。
Foxpass 为企业节省时间和成本
借助 Foxpass，您只需一个密码，所有密码都关联到您使用 G Suite 或 O365 的员工主登录。这减少了记住多个密码的需要，并杜绝了共享密码的可能性，从而保障账户安全，同时仍让用户能够轻松登录。
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