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会话录制和 PagerDuty 集成（新功能）

Foxpass Team
阅读时间：2分钟
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我们很高兴宣布推出两项期待已久的新功能：会话录制和 PagerDuty 集成。

A recording symbol, as seen on a video camera

会话记录

** 此功能不再向新客户提供

会话录制允许管理员录制其用户的 SSH 会话，并可随时回放会话录制。管理员还可以按关键词或时间戳搜索录制内容，以找到所需的会话。

这是一个非常强大的工具，因为它允许管理员基本上回到代码停止工作的时间点，查看进行了哪些更改，并在必要时还原这些更改。它还能帮助识别是谁对代码做了某项更改，因此例如，如果发布的代码是恶意的，就可以判断是谁的凭据遭到了泄露。

最后，我们想提一下，我们已经清楚听到了客户的反馈：他们表示，出于合规原因，他们需要这一功能，因为它有助于通过 HIPAA、SOX、SOC2 或 PCI 中有关访问控制和责任追踪的部分。目前，该产品正处于 Beta 测试阶段；如果想成为测试用户，请发送邮件至 help@foxpass.com

The logo for PagerDuty (a lowercase P and D in green on a black background)

PAGERDUTY 集成

PagerDuty 集成是任何 Foxpass 套餐的一部分，如果您使用 PagerDuty，那么这项集成（我们认为）必不可少。

在 Foxpass，我们秉持这样一个理念：特定人员应仅在特定时间内拥有对服务器的访问权限。此外，工程师往往也需要在出现问题时获得访问权限。因此，当工程师处于值班状态，或通过 Pager Duty 收到问题呼叫时，无需等待管理员授予访问权限，即可获得服务器访问权限。

Foxpass 可与您的 PagerDuty 值班日程集成，帮助自动化对敏感资源的访问。我们会持续监控值班日程，并在值班轮换期间将所有值班用户添加到特定组和主机组中。

此外，还可以在您的 PagerDuty 账户中设置 webhook，以便在发生事件时通知我们。随后，Foxpass 会在事件处于打开状态期间，自动将该事件中的任何事件响应人员添加到您在 Foxpass 中指定的组和主机组。这将确保任何处于值班/非值班状态但属于某个事件的用户，都能在需要时访问您的敏感资源。

我们目前正在对此产品进行 Beta 测试，如想成为 Beta 测试者，请发送电子邮件至 help@foxpass.com

准备好使用 Foxpass 保护您的网络了吗？点击此处，了解它如何帮助避免代价高昂的错误：

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