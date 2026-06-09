为什么 RADIUS 仍然很重要
二十多年来，RADIUS 一直是安全网络访问的基石。它可为连接到全球各地企业、高校和数据中心中的 Wi-Fi、VPN 和有线网络的用户静默完成身份验证。
但我们连接的方式已经变了。如今，网络已覆盖办公室、云环境和流动办公用户。身份验证请求通常会经过不受信任的路径——有时甚至是公共互联网链路——而专为更简单、封闭网络环境设计的传统 RADIUS，在这种情况下已开始显得力不从心。
为了跟上发展步伐，组织需要同样成熟可靠的 RADIUS 框架，但要具备更强的传输安全性。这正是 RadSec，即 RADIUS over TLS，所提供的。
什么是 RadSec？
RadSec 是 RADIUS 的演进版本，它通过加密的 TLS 连接传输身份验证、授权和计费（AAA）数据，而不是通过未加密的 UDP。
当无线控制器或 VPN 网关等 RADIUS 客户端通过 RadSec 与 RADIUS 服务器通信时，双方会建立一个相互认证的 TLS 隧道。在该隧道内，每个 RADIUS 数据包都会被加密并进行完整性验证。
这种简单的运输方式转变带来了显著好处：
凭证和策略始终保持私密。
数据包无法被篡改或伪造。
连接可通过 TCP 实现可靠且可追踪。
RadSec 还满足了现代漫游框架的安全性和互操作性要求，例如 eduroam 和企业多站点 Wi-Fi；在这些场景中，身份验证请求可能会穿越多个或不受信任的域。
为什么 RadSec 如今如此重要
传统的基于 UDP 的 RADIUS 速度快、开销低，但缺乏加密、数据包完整性保护和可靠性。这取决于 MD5 哈希算法——这一标准�多年来一直被认为已经过时。在当今分布式、零信任的环境中，这已经不再足够。
RadSec 通过将 TCP 的可靠性与 TLS 的加密和双向身份验证相结合，解决了这些弱点。其结果是一个现代化、基于标准的基础架构，用于实现安全的联合式网络访问——可让身份验证数据在端到端过程中保持私密、经过验证且可验证。
RadSec 尤其适用于：
RADIUS 请求在数据中心或云区域之间传输的混合和多站点环境。
依赖 eduroam 等漫游身份框架的 教育和科研网络 。
实施零信任架构的组织，其中每个连接都必须经过身份验证和加密。
挑战：自己动手做的复杂性
尽管 RadSec 具有诸多优势，但手动实施它可能令人望而生畏。它需要：
管理并轮换所有 RADIUS 客户端和服务器上的证书。
跨站点设置和维护 TLS 隧道。
处理基于 TCP 的通信的防火墙和端口配置。
对于许多 DevOps 和 IT 团队来说，即使已经意识到安全需求，构建和维护 RadSec 基础设施的复杂性仍会成为一道障碍。
云交付 RADIUS 如何简化 IT
现代化的云端 RADIUS 服务可通过开箱即用地提供支持 RadSec 的身份验证来解决这一问题。团队无需手动配置隧道和证书链，只需将其接入点、VPN 或控制器连接到已支持加密 TLS 传输的托管 RADIUS 端点。
例如，Foxpass Cloud RADIUS整合了以下功能：
通过 RadSec (RADIUS over TLS) 实现安全传输。
使用基于证书的身份验证（EAP-TLS），消除密码。
基于身份的访问控制，与 Microsoft Entra ID、Google Workspace、Okta 和其他提供商绑定。
实现精细化 VLAN 和策略强制执行，用于最小特权网络分段。
通过 MDM（Intune、Jamf、Kandji、Addigy）或 Foxpass 的 BYOD 证书安装程序 进行 集成式证书生命周期管理 。
详细审计和日志记录，支持 SOC 2、HIPAA、PCI DSS 和 ISO 27001 合规。
简而言之，RadSec 的优势已内置其中，无需自行维护服务器或隧道，从而免去运维负担。
为什么这对零信任网络至关重要
零信任架构依赖于三大基本要素
每次连接都进行强身份验证。
所有身份验证流量均采用加密传输。
基于上下文和最小特权原则的精细授权。
RadSec 支持这三种。结合基于身份和证书的访问控制，可确保每个 Wi-Fi 或 VPN 会话在任何设备接入网络之前都经过身份验证、授权并完成加密。
关键要点
RadSec 代表着 RADIUS 在分布式、零信任世界中的自然演进。它保留了行之有效的标准化 AAA，同时取代了关于网络边界的过时假设。
如果仍在通过 UDP 运行传统 RADIUS，采用内置 RadSec 的云托管 RADIUS 服务是将身份验证层提升到现代安全标准的最简单方式。
Foxpass Cloud RADIUS 可自动提供这一能力，让您无需耗时数月，只需几分钟即可启用由身份驱动、采用 TLS 保护的网络访问。
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