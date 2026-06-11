跳转到主要内容
返回 Splashtop
Foxpass
登录免费试用
联系我们登录免费试用
Splashtop New Features

Foxpass 新功能——2017 年初

Foxpass Team
阅读时间：3分钟
已更新
立即使用 Foxpass
使用基于身份和证书的身份验证保护 Wi-Fi 网络安全
免费试用

在 Foxpass，我们始终在不断创新，让安全网络访问比以往更出色。因此，我们很高兴正式宣布过去几个月中陆续推出的一些新功能：

Foxpass 使用双因素身份验证登录

多因素身份验证可为账户增加额外的安全保护，帮助在用户登录时验证其身份。现在，Foxpass 的双因素身份验证功能已为不使用 G Suite 或 Office 365 作为身份提供商的组织提供全面支持。

您可以使用常规电子邮件、Foxpass 专用密码和双因素身份验证代码登录网站，并通过 Foxpass 注册您的组织。这有助于验证用户身份，防止未经授权的用户使用被盗凭据登录。

立即联系 help@foxpass.com 完成设置。

Screenshot of the 2FA login screen
Screenshot of the 2FA settings page

密码功能

密码安全仍然至关重要，因此我们提供了对密码规则的更多控制。除了支持 Foxpass 上完整的身份验证机制外，我们还将密码要求配置扩展到了不只是选择最低 zxcvbn 分数。

现在，您可以强制执行密码不得重复使用、最短密码长度以及数字或字母的最少数量要求。这套功能可帮助将组织的密码策略扩展到其余基础设施，确保整个公司范围内都实施强密码策略。

您可以在新的身份验证设置页面上试用这些新功能。

Screenshot of the password authentication settings

IP 白名单

现在，您可以将 IP 地址加入白名单，以访问我们的 LDAP 端点。这样，只有预先批准的 IP 地址才能访问您的 LDAP 目录，从而为目录访问提供更高的安全性。

查看 Whitelist IPs 页面即可开始。

Screenshot of the IP whitelist tools

同步页面已改进

我们在 Directory Sync 页面中增加了同步过程的可见性。现在，您可以在页面顶部立即检查凭据是否有效。此外，Bitium 和 Okta 现在会显示有关其同步状态的更多信息。

如果用户未同步且需要立即更新，可以在Users页面手动重新同步该用户。只需从“操作”下拉菜单中选择相应选项（如适用），用户将自动同步。这对需要立即获得帮助且不想等待同步重新运行的用户很有帮助。

Screenshot of the directory sync tool showing the quick sync validation feature

组筛选器

页面现已支持按组名筛选和分页，便于在大型组织中查找组。查看页面右上角，立即试用。

Screenshot of the LDAP group filter

精简版用户页面

我们已将用户页面上的非活跃用户选项卡整合统一。由管理员禁用的用户现在会以黄色标记，由同步流程禁用的用户则会以红色标记。

如需重新启用被管理员禁用的用户，请从下拉菜单中选择“重新启用”。要重新启用被同步过程禁用的用户，只需在目录源中重新启用该用户，然后等待同步过程再次运行，或从下拉菜单中选择“刷新用户”。

A screenshot of the new, streamlined user page

LDAP 密码修改

我们现已支持处理 ldappasswd 命令，因此您可以使用我们的 LDAP 端点修改用户密码。

即将推出：

更多密码功能

很快，您将在控制台中看到更多密码功能。如果用户连续多次输入错误密码，您可以将其锁定。管理员还可以自动重置用户密码。

Foxpass 缓存

我们正在为全新的 Foxpass Cache 招募 Beta 测试人员！借助 Foxpass Cache，如果主机或接入点无法连接到 Foxpass 的服务器，它们将使用本地缓存作为后备选项。如果想试用，请通过 help@foxpass.com 联系我们。

升级安全防护

正在寻找一款既能强力保护网络，又不影响访问便捷性的解决方案？点击此处，了解 Foxpass 如何帮助避免代价高昂的安全错误：

立即开始使用Foxpass吧！
开始免费试用，看看Foxpass如何自动化并保护您的Wi-Fi网络
免费试用


分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

Splashtop New Features
Foxpass 新闻

推出 Foxpass 的单点登录功能

了解更多
Splashtop New Features
Foxpass 新闻

新功能 - 2016 年 5 月

了解更多
A computer screen showing lines of code.
Foxpass 新闻

您的安全是我们的首要任务

了解更多
Splashtop New Features
Foxpass 新闻

新功能 - 2016 年 6 月和 7 月

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号