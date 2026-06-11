在 Foxpass，我们始终在不断创新，让安全网络访问比以往更出色。因此，我们很高兴正式宣布过去几个月中陆续推出的一些新功能：
Foxpass 使用双因素身份验证登录
多因素身份验证可为账户增加额外的安全保护，帮助在用户登录时验证其身份。现在，Foxpass 的双因素身份验证功能已为不使用 G Suite 或 Office 365 作为身份提供商的组织提供全面支持。
您可以使用常规电子邮件、Foxpass 专用密码和双因素身份验证代码登录网站，并通过 Foxpass 注册您的组织。这有助于验证用户身份，防止未经授权的用户使用被盗凭据登录。
立即联系 help@foxpass.com 完成设置。
密码功能
密码安全仍然至关重要，因此我们提供了对密码规则的更多控制。除了支持 Foxpass 上完整的身份验证机制外，我们还将密码要求配置扩展到了不只是选择最低 zxcvbn 分数。
现在，您可以强制执行密码不得重复使用、最短密码长度以及数字或字母的最少数量要求。这套功能可帮助将组织的密码策略扩展到其余基础设施，确保整个公司范围内都实施强密码策略。
您可以在新的身份验证设置页面上试用这些新功能。
IP 白名单
现在，您可以将 IP 地址加入白名单，以访问我们的 LDAP 端点。这样，只有预先批准的 IP 地址才能访问您的 LDAP 目录，从而为目录访问提供更高的安全性。
查看 Whitelist IPs 页面即可开始。
同步页面已改进
我们在 Directory Sync 页面中增加了同步过程的可见性。现在，您可以在页面顶部立即检查凭据是否有效。此外，Bitium 和 Okta 现在会显示有关其同步状态的更多信息。
如果用户未同步且需要立即更新，可以在Users页面手动重新同步该用户。只需从“操作”下拉菜单中选择相应选项（如适用），用户将自动同步。这对需要立即获得帮助且不想等待同步重新运行的用户很有帮助。
组筛选器
组页面现已支持按组名筛选和分页，便于在大型组织中查找组。查看页面右上角，立即试用。
精简版用户页面
我们已将用户页面上的非活跃用户选项卡整合统一。由管理员禁用的用户现在会以黄色标记，由同步流程禁用的用户则会以红色标记。
如需重新启用被管理员禁用的用户，请从下拉菜单中选择“重新启用”。要重新启用被同步过程禁用的用户，只需在目录源中重新启用该用户，然后等待同步过程再次运行，或从下拉菜单中选择“刷新用户”。
LDAP 密码修改
我们现已支持处理 ldappasswd 命令，因此您可以使用我们的 LDAP 端点修改用户密码。
即将推出：
更多密码功能
很快，您将在控制台中看到更多密码功能。如果用户连续多次输入错误密码，您可以将其锁定。管理员还可以自动重置用户密码。
Foxpass 缓存
我们正在为全新的 Foxpass Cache 招募 Beta 测试人员！借助 Foxpass Cache，如果主机或接入点无法连接到 Foxpass 的服务器，它们将使用本地缓存作为后备选项。如果想试用，请通过 help@foxpass.com 联系我们。
升级安全防护
正在寻找一款既能强力保护网络，又不影响访问便捷性的解决方案？点击此处，了解 Foxpass 如何帮助避免代价高昂的安全错误：