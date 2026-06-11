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Illustration of a person using a laptop, connected to avatar icons by lines, with a document icon and the text “LDAP” in large letters, symbolizing directory access and user management.

LDAP：支持分区的高扩展性 LDAP

Karthik Gooli
阅读时间：12分钟
已更新
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介绍

LDAP（轻量级目录访问协议）是目录信息的常见来源，最早于 1993 年被正式定义。它通常用于广泛的应用场景，包括管理 Linux 实例的用户/组信息，以及控制 VPN 和传统应用程序的身份验证。

传统上，公司的 LDAP 服务器是在内部运行的。通常是 Microsoft Active Directory 的一部分，或是开源 OpenLDAP 项目的部署。如今，包括 Foxpass 在内的 SaaS 提供商都已支持 LDAP。Foxpass 是首家从零开始构建多租户、以云为中心的 LDAP 实现的云 LDAP 提供商。

LDAP 通常具有以下基本操作：bindsearchcompareadd。创建 Transmission Control Protocol (TCP) 连接后，应用程序首先需要通过发送用户名和密码进行绑定。成功绑定 后，客户端会向 LDAP 服务器发出命令。通常，这是将 搜索命令与筛选器结合使用。TCP 连接会保持，直到客户端或服务器断开连接。

Foxpass 的 LDAP

在 Foxpass，我们的 LDAP 服务基于广受欢迎的 Python 事件驱动服务框架 Twisted 编写。该服务托管在 AWS 的 ECS 平台上，并运行在数十个容器（节点）上。由于 LDAP 连接是持久的，因此集群必须能够维持数十万个同时存在的 TCP 会话。

我们将客户的数据保存在 RAM 中。原因有多个：首先，数据集相对较小，即使对于大型客户也是如此。其次，LDAP query language 支持搜索任意字段（这一点很重要，因为 Foxpass 允许自定义字段）。这意味着传统的 RDBMS 系统无法建立有效的索引，因此我们必须将数据转换为另一种内存中表示形式。第三，将数据保存在 RAM 中可实现尽可能快的响应时间：延迟通常约为 100ms（见图 a）。

Graph A, showing a 95th percentile response time from the "search" command

这种方法的一个缺点是缓存失效。当客户的数据发生变化时（例如新增或删除了用户），LDAP 节点必须从我们的主 RDBMS 刷新其数据。在我们之前的架构中，这是一项相对昂贵的操作；当每个节点都刷新同一公司的数据时，可能会导致 LDAP 延迟明显上升，并增加 backing-store 的负载。

延迟敏感性挑战

如上所述，由于延迟要求，每个容器都会将客户的所有数据存储在内存中（见图 a）。当请求到达某个节点时，系统会按需获取该数据（如果尚不存在），之后只要该客户至少保留一个连接，数据就会一直保留。

由于传入的连接请求可能会通过负载均衡器落到任意一个容器上，因此接收查询的容器也会加载并存储该客户的所有数据。随后，容器会向 redis pubsub 服务注册，以接收失效消息。当公司的数据更新时，会向接收节点广播一条失效信号，这些节点会清除该公司的数据缓存，并前往数据库重新获取该公司的数据。

随着我们持续增长并将新客户加入系统，这给扩展我们的 LDAP 服务带来了以下挑战：

  • 客户（M）在所有节点（N）上的全部数据在失效时都需要重新加载。尽管在实际情况中，并非每个节点都会承载来自每个客户的连接，但在最坏情况下，需要向数据库发起 MxN 次调用来刷新数据。随着添加的客户数量增多（M），DB 获取次数可能会按 N 倍增加。这也意味着，为了避免数据库机器负载过重，需要额外的 DB reader 实例来应对请求量的激增。

  • 由于所有客户（M）的数据都存储在多个节点（N）的内存中，因此所有节点上的内存占用会随着客户数量（M）的增加而持续增长。这也意味着，容器的内存需求必须增加，以容纳内存中的所有数据，从而提高整体基础设施成本。

上述挑战非常明确，促使我们选择将客户数据分布到各个节点，而不是在每个节点上复制全部数据。这促使我们采用了分布式缓存管理解决方案。

Figure A, indicating four arrangements of four customers in an LDAP container

分布式缓存管理

我们在 LDAP 服务中引入了一层智能路由：如果连接落到的容器并未托管客户数据，就会将请求转发到托管该客户数据的节点。为实现这一目标，我们将路由层的设计要求归纳为以下几点：

  • 随着节点的增加，需要将客户动态分配到各个节点。

  • 当节点收缩、扩展以及发生节点故障时，客户的数据需要进行动态分布。

  • 能够为特定客户增加或减少分区数量，从而避免流量不均衡压垮任何单个节点。

我们引入了 Apache Helix，它可在各个实例之间分配资源。作为 helix 生态系统的大脑，Helix controller 会在节点或客户新增或移除时，跨节点做出资源分配决策。我们将 Apache Helix 控制器和 Rest 服务器容器化，并将其部署到 ECS 上。Helix 控制器依赖 Zookeeper 来监听集群变更。我们实现了一种在 ECS 上可靠部署 Zookeeper 的方法，因此现在 Helix 和 Zookeeper 的整个基础架构都运行在 ECS 上。

每个 LDAP 节点都会与 Zookeeper 交互，注册自身以参与集群。每个 LDAP 实例都会作为 Helix 参与者启动，并通过 Helix 控制器参与客户到节点分配的集群。当 LDAP 节点动态创建新客户时，该客户的分区数量（每个分区代表一个托管数据的节点）将根据用户数量来确定。

借助此集成，我们的 LDAP 节点能够感知集群中发生的事件（即添加新客户时，或可用节点集合发生变化时）。

借助这种集群感知能力，我们 LDAP 服务中的路由层可在节点与客户之间提供映射关系。现在，每个传入连接都会通过路由层，以决定该连接应路由到哪个节点。这样一来，客户的数据会被分配到特定节点上（见图 b）。

Figure B, showing one customer in each of the four LDAP containers

路由层承载了一个缓存，其中包含客户和节点的路由信息。路由层会识别任何客户到节点分配的变更，并在检测到这些变更时立即更新。这样一来，每个 LDAP 节点都能在客户到节点的变更发生时立即感知。

通过上述缓存管理解决方案，延迟敏感性挑战部分中提到的可扩展性挑战已得到解决：

  • 我们现在的客户已分布在各个节点上。每个节点只会承载一部分客户，并且在收到 pubsub 失效通知后，只负责获取其中一部分客户的数据。这可显著减少对数据库的读取次数，无需再为应对大量数据库读取而添加数据库读取节点。LDAP 集群现在的 DB 读取次数比之前减少了 75%。

  • 我们还提升了内存效率，因为不需要在所有节点（N）的内存中存储全部客户（M）数据。此架构可实现水平扩展，而无需增加实例大小。现在，每个 LDAP 节点的内存占用比之前减少了 40%。

A chart showing a count of DB fetches dropping significantly
A chart showing Container Memory usage; one line stays steady while the other descends

当前挑战

采用上述实现方式时，其中一个挑战是各个节点接收到的 TCP 连接数量并不均等。这种分布不均衡会导致某些节点（热点节点）的 CPU 利用率高于其他节点。但与之前相比，各节点的整体平均 CPU 利用率仍然保持不变。

致谢

感谢整个团队。特别感谢 Bryan Bojorque 协助我们将 Helix 和 Zookeeper 集群进行容器化与构建，并将这些集群的指标接入 Datadog。

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