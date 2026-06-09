当需要管理组织的目录和用户授权时，可能一时不确定该从哪里开始。市场上有多种选择，但像 OpenLDAP 这样的开源方案也许会更吸引您。这就只剩下一个问题：如何有效利用 OpenLDAP？
现在该来了解一下 OpenLDAP 是什么、它如何工作、其中存在哪些挑战，以及为什么 Foxpass 可以成为一个强大且易用的替代方案。让我们开始吧……
什么是 OpenLDAP？
OpenLDAP 是一个免费的开源 Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）实现，由 Kurt Zeilenga 于 1998 年发起。它是作为 OpenLDAP Project 的一部分开发的，用于实现目录服务，以便组织能够集中管理用户身份验证和授权。
OpenLDAP 可在众多 Linux 发行版上运行，包括 Ubuntu。从历史上看，OpenLDAP 服务器称为 slapd，它会在任意数量的端口上监听 LDAP 连接，默认端口为 389。
OpenLDAP 的架构最初是分离式的，由负责网络访问和协议处理的前端，以及专用于数据存储的后端组成。现代 OpenLDAP 架构采用模块化设计，因此如今可用于其他技术数据库的后端类型有很多，不仅限于传统数据库。
运行 OpenLDAP 的优点和缺点
虽然 OpenLDAP 的灵活性使其能够在多种不同类型的应用程序和设备上使用 LDAP 进行身份验证，但也存在一些明显的缺点：
需要一支训练有素的 IT 团队全天候 24/7 待命，来配置、设置和部署 OpenLDAP
为了让 OpenLDAP 保持最佳运�行状态，需要实现 100% 正常运行时间，以确保用户和设备能够无缝完成身份验证。
要配置数量繁多的客户端应用程序与 OpenLDAP 通信，并非易事。配置项很多，包括确保 ou、dc、dn 和 cn 正确无误。仅这一步，就可能需要花上数小时来回折腾、反复调整各种选项。
大多数人使用 OpenLDAP 的根本原因是进行访问控制，但仅仅是持续梳理谁应该获得哪些应用程序和设备的访问权限，以及访问多长时间，就可能非常复杂。
许多应用程序在通过特定端口连接时，与 LDAP 的兼容性并不好。这可能会非常耗时，而且许多管理员并不具备关于正确证书和加密方法的充分知识。
许多 IT 管理员不愿使用 OpenLDAP，因为它在技术上要求较高，连管理机器访问目录这类简单事项都需要投入大量精力。
其他用于用户管理的替代方案，如 Microsoft Active Directory、Chef 或 Puppet，仍然需要投入大量额外精力才能高效运行。
使用 Foxpass 运行 LDAP
如果需要运行 LDAP，与其自己运营 OpenLDAP 服务器，不如选择更好的方式！
Foxpass 基于 SaaS 的 LDAP 实现将为您节省大量时间，让 IT 团队摆脱长期存在的巨大烦恼。
Foxpass 团队花了大量时间来精心优化其基于云的目录服务选项。借助 Foxpass，可轻松将用户分组，以便将委派访问权限授予相应资源，并在必要时指定相应的权限级别。
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