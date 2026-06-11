“单枪匹马，我们能做的不多；团结一致，我们可以创造无限可能。”—— 海伦·凯勒
在当今时代，大学甚至 K-12 的教职员工和学生都要跨校区进行工作与学习。要实现这一目的，互联网连接必不可少。Eduroam 应运而生！
Eduroam（全球教育无线网漫游联盟）是全球卓越网络的灯塔。锦上添花的是，Foxpass 可以作为 Eduroam 背后的强大 RADIUS 服务器，提供基于 SCEP RADIUS 和基于传统用户名和密码的双重身份验证选项。我们将深入探讨 Eduroam 和 Foxpass 之间的协同关系。
了解 Eduroam：学术网络改革
Eduroam 不仅仅是 Wi-Fi 网络，还是一项旨在简化学生、教职员工和研究人员生活的协作计划。试想，我们在访问地球另一端的校园时，可以使用本校的登录凭据立即连接其安全、快速的网络。这就是 Eduroam 的作用！
Eduroam 的主要优势：
全球范围覆盖：在100多个国家和地区运营，提供真正的国际化服务。
企业级安全性：采用先进的加密和身份验证协议。
重新定义便捷性：利用现有凭据实现单点登录（SSO）。
随处连接：无论在校内的演讲厅、图书馆、自助餐厅甚至户外，都能随时随地连接。
Eduroam 对现代教育的重要意义
促进全球学习与研究
让研究和教育不再局限于物理界限。例如，通过 Eduroam，澳大利亚研究人员可以在参加欧洲或美国的研讨会时轻松持续工作。
设定安全可靠的黄金标准
如今，数据隐私和网络安全比以往任何时候都更加重要。Eduroam 采用强大的安全协议，是全球最安全的教育网络之一。
RADIUS 服务器如何增强 Eduroam
Eduroam 全球网络的背后是验证每次登录尝试的 RADIUS（远程认证拨号用户服务）服务器。RADIUS 服务器可以与本校的身份验证服务通信，验证登录凭据和授权访问，有效充当 Eduroam 服务的支柱。
无线宽带联盟（WBA）与开放漫游（OpenRoaming）计划
Eduroam 和 Foxpass 均已加入非营利组织 WB 联盟和开放漫游计划。开放漫游计划希望帮助用户连接全球网络，不需要重新验证指定设备与指定网络的连接。Eduroam 已经在 Eduroam 网络帮助全球许多教师和学生实现了这一目标。AT&T、T-Mobile、英特尔、思科等公司都是 WB 联盟的赞助商。Foxpass 很高兴能加入 WB 联盟，为 Eduroam 提供服务。
Foxpass：Eduroam RADIUS 服务器的多功能性
为了增强 Eduroam，Foxpass 通过两种截然不同但都很安全的身份验证方法增加灵活性：其一是基于 SCEP RADIUS 的身份验证方法，其二是基于经典用户名和密码的身份验证方法。
利用 SCEP 增强安全性
简单证书注册协议（SCEP）允许安全、自动地颁发证书。通过将 Foxpass 用作 Eduroam 的基于 SCEP RADIUS 的服务器，教育机构可以使用数字证书进行额外的安全网络身份验证。
传统的基于用户名和密码的访问权限
有些用户更偏向传统方法，Foxpass 则支持基于用户名和密码的经典身份验证方法。实际上，如果 IT 团队决定通过其中一种方法同步用户，则用户可以使用其 Okta、Onelogin、Google WorkSpace 或 Office 365 账户登录。我们喜欢使用其中一种方法进行同步，因为如果用户从上述系统之一取消配置，也会直接从 Foxpass/Eduroam 取消配置。
使用 Foxpass 作为 Eduroam RADIUS 服务器的其他优势
无限的可扩展性：旨在满足教育机构的各项需求，无论其有数百万还是数千万用户数量。
无缝集成：Foxpass 可以与 Google Workspace、Office 365 等主流的云身份提供商集成。
卓越的监控和分析：支持查看所有登录尝试
简化合规流程：有了 Foxpass，遵守 HIPAA、FERPA、COPA 等行业合规标准不再困难。
协同打造学术网络的未来
在不断发展的学术研究和教育领域，Eduroam 和 Foxpass 相辅相成，共同为用户设定安全和可访问网络的基本原则，同时提供现代教育机构所需的灵活性。通过双重身份验证选项和强大的安全功能，Foxpass 可以用作 Eduroam RADIUS 服务器，进一步丰富了全球学术界的教育体验。
有关 Foxpass 如何增强 Eduroam 体验的详细见解，可以随时联系我们。