邪恶双胞胎攻击是一种 Wi-Fi 黑客技术，已经困扰组织近二十年之久。这类攻击属于典型的中间人（MitM）攻击。这一点众所周知，但如果不能采取足够的安全措施，防范邪恶双胞胎攻击仍然颇具挑战性。
这篇博客深入探究了臭名昭著的“GRU 黑客事件”，在这起事件中，俄罗斯黑客正是利用邪恶双胞胎攻击渗透到 Wi-Fi 网络，然后从重要组织中提取敏感数据。此外，本博客将研究基于证书的 Wi-Fi RADIUS 解决方案如何缓解邪恶双胞胎攻击。
邪恶双胞胎攻击的原理
设置：网络犯罪分子建立一个名字（SSID）与合法网络非常相似的虚假 Wi-Fi 网络。这个仿造的 SSID 可能看似一样，但恶意网络的目的是为了欺骗用户。
引诱猎物：毫无戒心的用户在要联网时看到这个虚假网络，以为是真的便进行连接。
数据拦截：一旦连接，用户的所有数据流量，包括登录凭据、财务详细信息、个人通信等敏感信息，都会流经攻击者的恶意网络。
隐身和逃脱：攻击者保持隐身状态，以避免遭到怀疑，能在受害者对危险毫无意识的情况下偷偷捕获数据。
Wi-Fi 间谍被捕：GRU 黑客事件曝光
据 Sceplicity.org 报道，全球最近了解到一起备受瞩目的黑客事件，该事件是因俄罗斯军事机构 GRU 内部的黑客部署邪恶双胞胎接入点（美联社）而起。
攻击者发起攻击以拦截通过 Wi-Fi 网络传输的敏感数据。攻击目标包括科罗拉多州、巴西、加拿大、摩纳哥和瑞士的反兴奋剂机构等知名组织，以及西屋电气公司的核电业务、瑞士的施皮兹化学测试实验室和荷兰的禁止化学武器组织。
俄罗斯黑客的作案手法既复杂又大胆。他们将车停在目标建筑物附近，这辆车经改造成为运营中心。车上装有攻击必备的工具库，包括电池、Wi-Fi Pineapple、高增益定向 Wi-Fi 天线、4G 调制解调器和一台带存储空间的小型计算机。
基于证书的 Wi-Fi RADIUS 身份验证的作用
组织必须采取高级安全措施来缓解邪恶双胞胎攻击构成的威胁，同时加强 Wi-Fi 网络安全。基于证书的 Wi-Fi RADIUS 身份验证解决方案可有效抵御这类复杂的网络威胁。
在这类解决方案（例如 Foxpass）中，身份验证过程依赖于数字证书进行用户验证。实施数字证书可显著增强 Wi-Fi 网络内的信任和安全性。
Foxpass 部署在 Wi-Fi 基础设施中后，会验证连接设备和用户的数字证书。仅持有合法证书的用户才能访问该网络，导致黑客试图建立任何恶意 Wi-Fi 网络都将徒劳。
Foxpass：实施基于证书的安全 Wi-Fi RADIUS 解决方案
Foxpass 是基于 SCEP 的 Wi-Fi RADIUS 解决方案的领先提供商，可有效防御邪恶双胞胎攻击以及其他类似的网�络威胁。实施 Foxpass 可享以下优势：
强大的安全性：Foxpass 通过基于证书的措施确保实施强身份验证，从而降低未经授权的访问风险。
集中管理：借助集中管理平台，网络管理员可以高效监督用户访问、证书和网络设备。
可扩展性：Foxpass 符合不同规模企业的需求，能够轻松应对不断变化的安全要求。
无缝集成：Foxpass 可与现有 Wi-Fi 基础设施轻松集成，可以简化部署过程。
免费试用 Foxpass
GRU 黑客事件和邪恶双胞胎攻击清楚地提醒人们组织面临着不断变化的网络威胁。为了应对这种复杂攻击，采用 Foxpass 等基于证书的 Wi-Fi RADIUS 解决方案，这在加强网络安全方面发挥着关键作用。保持警惕并采用高级安全措施对于抵御不断变化的网络格局至关重要。
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