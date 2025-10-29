服务条款
本协议可能被翻译成不同语言。如果英文版本或本协议的任何翻译版本之间存在任何冲突或不一致，应以英文版本为准。
这些条款适用于我们的全球服务区域客户（使用 my.splashtop.com,my.vault.splashtop.com,[YOUR COMPANY NAME].us.ssw.splashtop.com,console.foxpass.com,console.foxpass.eu 和/或 console.au.foxpass.com）。欧盟服务条款适用于使用我们欧盟服务区域的客户（使用 my.splashtop.eu,eu.vault.splashtop.com 和/或 [YOUR COMPANY NAME].eu.ssw.splashtop.com）。
这些服务条款（“条款”）是您（定义如下）与Splashtop（定义如下）之间的协议，描述了您使用Splashtop的服务（定义如下）的条款和条件。通过完成电子接受程序，您确认您（i）至少18岁或以上，并且（ii）已阅读、理解并同意受这些所有条款的约束。如果您代表公司或其他法律实体签署这些条款，您声明您有权使该公司或其他法律实体受这些条款的约束，在这种情况下，此处定义的“您”或“您的”应指该实体。如果您不同意所有条款，请不要继续电子接受程序，并且您的注册流程将被停止。
Splashtop保留随时自行决定修改、添加或删除这些条款部分的权利，恕不另行通知，您进一步同意受此等修改条款的约束。最新版本的条款可在https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service查看。
1. 定义
“关联公司”指现在或将来通过一个或多个中介，直接或间接控制Splashtop，或被Splashtop控制，或与Splashtop共同受控制的任何实体，包括但不限于Foxpass Inc.在本定义中，“控制”是指直接或间接拥有指挥或导致实体管理和政策方向的能力，无论是通过拥有投票证券、合同或其他方式。只有当实体符合上述定义时，方可视为“关联公司”。
“文档”是指附随软件和/或服务提供的所有电子或印刷材料，包括安装、操作、维护和使用说明，Splashtop可不时对其进行更新。
“知识产权”是指所有知识产权或类似的专有权，包括（a）专利权和实用新型，（b）版权和数据库权，（c）商标、商号、域名和商业外观及其相关的商誉，（d）商业机密，（e）掩模作品，以及（f）工业设计权；在每种情况下，包括上述任何项目在全球任何司法管辖区内的注册、注册申请、续展和延展。
“许可用户”指拥有 Splashtop Personal、Splashtop Business 系列产品、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Mirroring360 系列产品、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault 或 Foxpass 的有效席位许可证的个人。Splashtop Business 系列产品目前包括 Splashtop Remote Access、Splashtop Remote Support、Splashtop SRS Premium 和 Splashtop Enterprise（统称为“Splashtop Business 产品”）。Mirroring360 系列产品目前包括 Mirroring360 和 Mirroring360 Pro（统称为“Mirroring360 产品”）。
“恶意代码”是指病毒、蠕虫、计时炸弹、特洛伊木马及其他有害或恶意的代码、文件、脚本、代理或程序。
“开源软件”是指所有根据GNU Affero General Public License (AGPL)、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、Mozilla Public License (MPL)、Apache License、BSD许可证或任何其他由Open Source Initiative (www.opensource.org)批准许�可的软件。
“付款回转”是指与服务相关的交易款项的任何回转，包括但不限于退单、付款争议、回转、取消或退款，这导致Splashtop未能收到或保留相关的付款金额。
“服务”指根据这些条款由Splashtop或任何Splashtop附属公司向您提供的服务和相关软件，包括Splashtop Personal, Splashtop Business 产品, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Mirroring360 产品, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault 或 Foxpass。服务还应包括Splashtop或其附属公司根据这些条款提供的任何标准支持和维护服务。
“软件”指您使用服务所需并根据本条款向您授予许可的某些软件应用程序（仅限目标代码格式）。
“Splashtop”是指Splashtop Inc.，其在此定义的关联公司，以及其继承者和受让人。
“Splashtop 帐户”指使用 Splashtop 创建的用户帐户，以用户名和密码作为您的唯一标识。
“第三方软件”是指Splashtop从第三方获得许可并在服务中提通过给您的某些软件，并纳入到软件中。
“无偿访问期”指的是任何与付款撤销相对应的服务访问期间。
“您”指许可用户或受权代表法人实体并使其从法律上遵守本条款的法律实体的雇员或代理人。
2. 在线注册（下述分项 a. 和 b. 不适用于 Splashtop On-Prem）
要使用服务，您需要在线注册，包括以电子形式接受本条款。Splashtop 可以自行决定拒绝您的在线注册，并无须向您提供拒绝理由。
a.注册数据。作为 Splashtop 帐户在线注册流程的一个环节，Splashtop 需要收集有关您的某些有限信息（“注册数据”）。您提供的所有注册数据必须是最新、完整��和准确的，并且您全权负责在必要时更新注册数据。如果（i）Splashtop 发现您的任何注册数据不完整、不准确或不是最新的，或者（ii）Splashtop 自行认定您不是本服务的适用用户，则 Splashtop 可以终止您访问、接收、使用和授权本服务的所有权利。
b.密码。除 Splashtop Secure Workspace 和 Splashtop Vault 外，作为在线注册流程的一个环节，您必须使用电子邮件地址作为您的用户名，并设定密码后才能访问您的 Splashtop 帐户。您对保护密码的机密性负有全部责任，并同意仔细保护您的所有密码。您对您的 Splashtop 帐户中发生的所有活动负有全部责任，并同意立即将您的 Splashtop 帐户中发生的任何未经授权的使用行为或任何其他违反安全政策的行为告知 Splashtop。此外，通过本服务从用户设备收集、传输或迁移任何内容之前，您应全权负责获得用户的同意。无论您是否知情，对于您因第三方使用您的 Splashtop 帐户而遭受的任何损失，Splashtop 概不负责。无论您是否知情，对于因第三方使用您的 Splashtop 帐户，或因您未能遵守本节规定的条款，导致 Splashtop 或其他方蒙受损失，应由您承担全部责任。
c.安全性。Splashtop 将尽商业上的合理努力，维持适当的管理、物理和技术保障措施，以保护注册数据的安全性、保密性和完整性。尽管有上述规定，您承认，尽管 Splashtop 采取了任何安全防范措施，但使用或连接互联网为未经授权的第三方提供了规避此类安全防范措施并非法获取本服务和注册数据的机会。Splashtop 不能也不保证通过互联网或其他方式连接或访问的任何系统中传输或存储的任何信息的隐私性、安全性、完整性或真实性，也不保证任何此类安全防范措施将是适当或充分的。
d.订购以使用本软件。在您订购以使用本�服务时，即表明您同意《Splashtop 销售条款》，您可到以下网站查看条款内容：
(1)到网站 https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale 查看 Splashtop Personal、Splashtop Business 产品、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault 或 Foxpass 的销售条款；
(2)到网站 https://www.mirroring360.com/terms/sale 查看 Mirroring360 产品的销售条款。
e.试用和促销优惠。Splashtop 会不时提供试用和/或促销优惠。Splashtop 保留自行决定修改或终止任何试用或促销优惠的权利，恕不另行通知。对于任何试用或促销优惠，每名客户仅可参与一（1）次，且不得与任何其他优惠同时使用。
3. 付款与纳税义务
接受以上条款即视为您同意及时向 Splashtop 支付应付款项，包括（如适用）所有国家和地方税、关税、费用等。除非另有说明，Splashtop 显示的所有价格和费用均不含税费和监管费用。在适用情况下，Splashtop 将根据当地法律法规对开具的电子发票收取税费和监管费用。Splashtop 将自行决定计算应缴税费。所征收的税费和监管费用如有更改，恕不另行通知。
Splashtop 在以下州收取销售税：AZ, CO, CT, DC, GA, HI, KY, LA, MA, MD, MI, NJ, NM, NY, OH, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WI & WV.
税务豁免。如果您获得任何税费豁免，您将负责向Splashtop提供所有适当的免税证明和/或其他令适用的税务机构满意的文件以证实该豁免状态。Splashtop保留审核和验证税务豁免文件的权利。
支付税费。您将支付Splashtop任何适用的税费。您需全权负责支付由于Splashtop向您提供服务而欠下的所有税款和费用�。如果您需要支付任何税费，您应在支付给Splashtop的款项中不进行任何扣减或抵消，并支付该额外款项，以确保Splashtop如同没有该扣减或抵消时一样收到全部付款。
税务确定。税务确定主要基于您建立业务的地点，或对于个人而言，即该个人长期所在地。Splashtop保留权利，通过其他可用证据交叉验证此位置以确认您的位置是否准确。如果您的位置不准确，Splashtop保留权利向您收取任何未付的税费。
Splashtop 保留根据用户的地理位置或服务的实际使用情况确定 Splashtop 服务定价的权利。定价可能因地理位置而异。购买地应与用户实际居住地以及服务的主要使用和部署地相同。Splashtop 保留验证您的地理位置的权利。如经确定您购买 Splashtop 服务时定价有误，则无论是误解还是您的行为造成的，您的 Splashtop 服务定价均将进行相应更新，并且所有应按标准定价予以支付的款项应立即在收到通知后三十（30）天内到期支付。
Splashtop 可能会因拖欠付款而暂停或终止您的 Splashtop 账户的服务，并且您同意向 Splashtop 偿还因拖欠付款而产生的所有合理费用和开支。
退款；支付回退；条款更改。如果任何服务的付款受到付款撤销的影响，则(a)与该付款相关的订阅期（或其部分）将被视为未付，并可能被Splashtop视为未付访问期，(b)
Splashtop可以自行决定暂停、限制或终止与受影响的Splashtop账户相关的服务访问。
如果您在付款被撤销后购买、续订或重新激活订阅（包括通过不同的支付方式或渠道），您授权 Splashtop 将欠费访问期的一部分或全部用于新的或续订的订阅，包括通过缩短订阅期限和/或调整适用的续订日期来抵扣此前未支付的访问。您承认并同意，任何此类调整旨在补偿�之前未支付的访问费用，并不构成费用、罚款或附加费。
4. 最终用户许可协议
这些最终用户许可条款授予您在某些限制、条款和条件下（“EULA”）使用软件的权利和许可。在使用软件之前，您同意受此EULA的约束。
a. 许可授予。您被授予一个不可转让、不可再许可、非排他的许可，使用软件和文档，前提是您完全遵守第4节。
b. 商业用途。Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem和Mirroring360 Products在专业环境中完全许可用于商业用途。Splashtop Personal仅供非商业用途使用，即用于访问您个人电脑的非工作相关目的。Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault和Foxpass可以被许可用于商业或非商业用途。
c. 软件限制.您不得直接或间接地，也不得允许或导致任何其他人：(i) 全部或部分地复制、再现、传输、创建衍生作品、翻译、反向工程、反汇编、反编译或以其他方式试图推导出 Splashtop 的源代码或底层思想或算法；(ii) 更改、修改或基于软件创建衍生作品，或移除其任何部分；(iii) 移除、修改、覆盖或模糊化 Splashtop 放置或嵌入在软件或文档中的任何版权声明或其他专有权声明；(iv) 出售、转售、租赁、出租、借出、分发、分配或以其他方式转让您使用软件或文档的权利，或将其用于商业时间共享、租赁、服务代理使用或任何其他形式的使用，以使您以外的任何人或实体受益；(v) 将软件或其任何组件用于任何非法目的；或 (vi) 使用软件或文档，或其任何组件，启用版权保护规避装置或以任何方式违反或规避任何内容版权、内容保护方案或内容拷贝政策；(vii) 未经 Splashtop 事先书面同意，向第三方发布或披露任何服务评估；(viii) 将服务用于其预期用途之外的其他用途；(ix) 干扰或扰乱服务的完整性或性能；(x) 将任何开放源代码软件引入服务；(xi) 试图未经授权访问服务或相关系统或网络；(xii) 如果您（或您的任何用户）是 Splashtop 的直接竞争对手，或者为了监控服务或软件的可用性、性能或功能，或者为基准测试、竞争分析或任何其他竞争目的而使用、许可或访问服务、软件或文档；或 (xiii) 使用服务、软件或文档存储或传输侵权、非法、诽谤或非法材料，或侵犯任何第三方的权利的材料，包括隐私或知识产权。
d. Service Restrictions.使用服务即表示您同意并保证不允许您的任何用户 (i) 以违反任何适用法律或法规的方式使用服务，(ii) 传输可能侵犯任何第三方知识产权、隐私或其他权利的材料，(iii) 未经其同意收集或存储任何第三方的信息，(iv) 以可能对Splashtop网络、Splashtop账户或其他Splashtop服务造成损害或中断的方式使用服务，或 (v) 使用服务发送任何垃圾邮件、恶意软件或任何欺诈性、淫秽或非法内容。
e. 使用限制*。您同意在使用相应的服务时遵守以下适用条款：
(i) 对于Splashtop Personal，使用您的Splashtop帐户登录的 Splashtop Streamers 总数不得超过五（5）个。Splashtop Personal 还限制为仅限于非商业用途，依据上述第4(b)节。
（ii）关于 Splashtop Business 产品：
a. Splashtop Business Access：如果是 Splashtop Business Access Solo，则每个用户席位许可证含2台计算机，如果是 Splashtop Business Access Pro，则每个用户席位许可证含10台计算机，如果是 Splashtop Business Access Performance，则每个用户席位许可证含10台计算机。用户数量依据用户席位许可证数量而定。
b. Splashtop Remote Support：计算机数量依据您订购的软件包而定。
Splashtop Remote Support 许可证供技术员和 IT 人员远程支持自己和其他�用户的计算机。
Remote Support Basic、Remote Support Plus 和 Remote Support AEM 不包括次级用户访问。
Remote Support Premium 包括有限的次级用户访问权限。
Splashtop Remote Support AEM - 软件补丁由 Windows 的 Chocolatey 和 macOS 的 Homebrew 提供支持。Windows 用户可能会受到使用限制和其他限制，包括速率限制。请查阅 Chocolatey 的法律条款 (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/)和软件包免责声明 (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting)了解详细信息。Splashtop 不对因软件补丁附加组件而导致的任何更改负责，包括任何形式的损害。
c. Splashtop SOS：计算机数量依据您订购的软件包而定。用户数量依据许可证数量而定。
d. Splashtop SOS+：软件补丁由面向 Windows 的 Chocolatey 和面向 macOS 的 Homebrew 提供。Windows 用户可能会受到使用限制和其他限制，包括速率限制。请查阅 Chocolatey 的法律条款（https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/）和软件包免责声明（https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting）了解详情。对于软件补丁插件可能导致的更改，包括任何形式的损害，Splashtop 概不负责。
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – 技术人员、用户、计算机和并发性的限制取决于您订阅的特定计划。软件补丁由 Windows 的 Chocolatey 和 macOS 的 Homebrew 提供支持。Windows 用户可能会受到使用限制和其他限制，包括速率限制。请查阅 Chocolatey 的法律条款 (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/)和软件包免责声明 (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting)了解详细信息。Splashtop 不对因软件补丁附加组件而导致的任何更改负责，包括任何形式的损害。
（iii）关于 Splashtop Classroom：使用您的 Splashtop 帐户登录的 Splashtop Streamer 总数不得超过十（10）个。
（iv）关于 Splashtop On-Prem：服务仅可用于您订购的特定方案。
（v）关于 Mirroring360 产品：计算机上部署的 Mirroring360 软件的最大数量依据您订购的许可证数量而定。
(vi) 对于 Foxpass，服务是作为用户订阅来购买的，并且此类使用仅限于适用订单表中指定的用户数量。用户订阅仅供指定用户使用，不能由多个用户共享或使用，但可以重新分配给替代不再需要持续使用服务的用户的新用户。
Splashtop 可自行决定暂停任何违反此规定的帐户，或要求您另行购买席位许可证以纠正任何超额使用情况。
f. 第三方软件。软件中提供的或与之一起提供的某些第三方软件受此类第三方软件许可方施加的各种其他条款和条件的约束。您对第三方软件的使用受相应的第三方软件许可证约束，您可以从该软件中查看相关的许可证。您对该第三方软件的任何获取，包括您与任何第三方软件供应商之间的数据交换，仅限于您与该第三方软件适用的供应商之间。Splashtop不对任何第三方软件做出保证、支持或承担任何责任，无论该第三方软件是否被Splashtop指定为“认证”或其他情况，除非在订单单或文档中另有书面说明。
服务可能包含设计用于与第三方软件互操作的功能（例如，Google、Facebook或Twitter应用程序）。要使用这些功能，您可能需要从他们的供应商获取对该第三方软件的访问权。如果任何第三方软件的供应商停止在合理条件下使第三方软件与相应的服务功能互操作，Splashtop可能会无通知地停止提供这些功能，您承认您不会因此获得任何退款、信用或其他补偿。
Splashtop可能会使用一个或多个第三方的服务来提供服务的任何部分。您同意遵守任何可接受的使用政策以及不时通过此类第三方软件向您提供或以其他方式提供的任何第三方软件提供商的其他条款。
g. 保留权利。除非这些条款中明确授予，否则没有授予您其他许可，无论是明示、默示还是通过禁止反言的方式。在这些条款中未授予的所有权利均由Splashtop保留。
5. 知识产权保护
Splashtop 或其许可方保留受美国和国际版权及其他知识产权法和国际贸易条款保护的服务中或与服务相关的所有知识产权的所有权。您进一步承认服务可能包含未公开的信息，并体现了 Splashtop 及/或其许可方专有的有价值的商业秘密。Splashtop 及/或其许可方保留未在此明确授予的服务中的所有权利。此处授予的许可证及您使用服务的权利在您违反任何条款时自动终止。
6.机密信息
“机密信息”是指 Splashtop 的任何非公开业务或技术信息，包括但不限于与 Splashtop 的商业秘密或专有技术有关的任何信息，无论是口头还是书面形式，或者您知道或应该知道 Splashtop 将其视为机密或专有。您同意严格保密机密信息，除非获得本条款明确授权，否则不使用机密信息。您应确保任何未经授权的人都不能访问机密信息。尽管有前述规定，机密信息不应包括以下信息：（i）通过您不违��反本条款的规定而成为公共领域的一部分； （ii）由您独立开发，不参考任何机密信息；或（iii）由第三方正确地向您披露，而不受披露限制。
7.商标
您承认并同意，下文提到的术语 Splashtop 以及其他相关标识和设计（统称为“ Splashtop 商标”）是 Splashtop 在美国和其他地方注册的专有商标，并且您不得使用或复制未事先从 Splashtop 获得商标许可的商标。服务或 Splashtop 网站中引用的所有其他商标和服务商标均为其各自所有者的专有财产。版权所有。
8.隐私
Splashtop对您提供的任何信息的使用，包括但不限于注册数据和支付信息，已列入Splashtop的当前隐私政策中，该政策可以在(1) https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy 查询Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault 和 Foxpass；或(2) https://www.mirroring360.com/privacy 查询 Mirroring360 产品。
9.更新和支持
Splashtop 可能会不时自行决定通过互联网或其他途径提供服务更新，且没有义务这么做。所有此类更新应被视为包含在服务的定义中，并应接受这些条款的约束。Splashtop保留对服务的任何未来版本或更新收取费用的权利。此外，Splashtop 也保留在事先通知的情况下增加服务费用的权利。在任何费用变更之前，包括生效日期，您都将提前收到通知。如果您在新费用生效前没有取消您的订阅，更新后的费用将在您下一次续订服务时适用。
如果Splashtop是您服务的支持提供商，您可以访问 (1) https://www.splashtop.com/support 获取Splashtop Personal、Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace或Splashtop Vault的在线知识库或联系Splashtop支持团队以解决任何您可能遇到的技术问题；或 (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q 获取Mirroring360 Products的在线支持。对于Foxpass，您可以发送电子邮件至help@foxpass.com以获得标准技术支持。您还可以选择根据订单表单单独购买升级或高级支持服务，以获得更快的响应时间。
10. 期限和终止
本条款自您接受电子版协议之日起生效，直至您的 Splashtop 帐户终止为止。您可以随时通过终止您的订购、从您的系统中删除本软件和文档、删除您的 Splashtop 帐户以及停止使用本服务以终止本条款。
如果您通过门户网站 my.splashtop.com 订购 Splashtop，您可以前往门户网站 my.splashtop.com 登录您的 Splashtop 帐户来终止订购，点击“帐户信息”找到“订购”选项卡，然后关闭自动续订。您的订购将不再自动续订，您的帐户也不会在当前订购期限结束时被自动扣费。当前订购期限结束前，您仍可使用已订购的产品。
对于通过Splashtop销售人员采购的Splashtop订阅（而非您在my.splashtop.com直接购买的订阅），您可以通过发送书面通知，在第16(e)节中规定的方式取消您的订阅，该通知应不迟于自动续订的三十（30）天前发送。订阅的授权数量或服务级别的减少也必须至少在续订前三十（30）天以书面形式请求。如果没有及时通知，则现有数量将保持不变续订。
对于Foxpass产品，您可以通过至少在当前订阅期限到期前三十（30）天通知Splashtop不续订来终止您的订阅，需根据此处第16(e)节进行。订阅的许可证数量或服务级别的减少也必须在续订前至少三十（30）天以书面形式请求。如果没有及时通知，现有数量将保持不变续订。
如果（i）您违反这些条款；（ii）您作为法律实体宣告破产、涉及任何破产程序或其他破产；或（iii）Splashtop自行决定停止提供服务，在这种情况下，Splashtop应尽可能提前通知您，并为您提供其他计划或选项，以最大限度地减少因终止可能造成的不便，Splashtop可能立即终止这些条款及您的订阅、许可和对服务的权利。Splashtop不对因按本文规定终止这些条款而导致的任何损害负责。在终止这些条款后：（a）此处授予的所有许可权将在无需进一步通知您的情况下自动终止；并且（b）您将立即停止访问和使用服务，并销毁软件和文档及其所有副本。本条款的第1、5、6、7、8、10、11、12、13、14和16条将在条款到期或终止后继续具有完全效力。
11. 免责声明
本服务、软件、任何更新、任何文档和信息均按“原样”提供，没有任何形式的保证。出于本人及其许可方的名义而作出的任何保证，均不作任何明示、暗示、法定或其他形式的保证，无论是明示、暗示或与本条款有关或与之相关的任何示例，明示或暗示的任何示例，说明或建议适销性，特定目的适用性和对第三方权利的侵犯的担保。 SPLASHTOP 不能保证服务的准确性、完整性、令人满意的质量，也不保证服务无缺陷、无差错或不受干扰、无法满足您的要求，没有病毒或 SPLASPHOP 可以纠�正所有错误。您理解并同意，通过使用服务而下载或以其他方式获得的任何材料或数据，均由您自行承担风险，并对因下载材料和/或数据导致的计算机系统损坏或数据丢失承担全部责任。某些法律不允许排除默示保证，因此，在某种程度上，该限制可能不适用于您。
12. 责任限制
SPLASHTOP或其许可方或供应商在任何情况下均不对因这些条款而引起或与之相关的特殊、偶然、间接、惩罚性或附带损害承担责任（包括但不限于利润损失、业务中断、信息丢失或其他经济损失），无论诉讼因由如何，无论是在合同、侵权行为（包括但不限于过失、重大过失、过失误导）或产品责任中，尽管Splashtop已被告知此类损害的可能性。某些司法管辖区不允许排除或限制偶然或间接损害，因此上述限制或例外在某种程度上可能不适用于您。
在任何情况下，Splashtop因这些条款引起的累计责任均不得超过您在导致此类责任的事件发生前十二（12）个月内支付的总费用。
13. 赔偿
您特此同意自费赔偿、捍卫 Splashtop 及其关联公司、员工、高级管理人员、董事、所有者、信息提供者、代理商、被许可人、许可人（以下称“被补偿方”），并使之免受任何和所有损害赔偿方因以下原因而引起的任何要求、索赔、诉讼或损失而引起的赔偿责任、索赔、成本（包括合理的律师费）：（a）您或您的 Splashtop 帐户对本条款的任何违反；（b）您的任何欺诈或操纵；（c）基于您提交的信息、数据、文件或其他内容的第三方索赔、诉讼或侵权指控；或（d）根据您发布的任何信息提出的信用卡欺诈索赔。您同意尽最大努力与 Splashtop 合作以捍卫任何要求、主张或诉讼。Splashtop 保留对任何由您承担赔偿责任的事项进行专有辩�护的权利，Splashtop 自行承担费用。
14. 出口管制
您承认并同意，根据这些条款许可的服务受美国出口管制法律和法规的约束（包括但不限于出口管理条例（“EAR”）以及美国财政部外国资产控制办公室的制裁计划）。您应自费遵守所有适用的法律、条例、规章、规则和其他要求。未经美国政府事先授权，您不得直接或间接地将任何软件、服务或技术出口、再出口或转让 (i) 至任何受美国贸易禁运的国家或任何此类国家的居民或国民，或 (ii) 至美国商务部维护的“实体清单”或“拒绝人员名单”上或美国财政部维护的“特别指定国民和被封锁人员”名单上的任何个人或实体。通过下载软件或使用服务，您同意上述内容，并声明和保证您不位于、不受其控制或不是任何此类国家或名单上的国民或居民。
15. 高风险使用
您承认，本服务的目的并非在高风险活动中或举办期间访问和/或使用，并且本服务不得用于任何可能因故障而导致人身伤亡或财产、环境或业务损失的系统。除前述内容外，本服务还不得与任何生命支持系统关联使用。Splashtop 及其许可方在此明确拒绝对此类用途的适用性做出任何明示或默示的保证。您同意，对于因上述任何服务用途而导致的任何索赔或损失，Splashtop 及其管理人员、董事、员工、附属公司和许可方均不负责。
16.一般事项
a.本条款是您与 Splashtop 之间就您对本服务的使用而达成的完整协议，接受本条款即表示您已明确承认本条款可以取代先前或同时期与您使用服务有关的任何书面或口头协议、信息和/或契约。Splashtop 在任何情况下均不受采购订单、收据、验收书、确认书、信函或其他文件中的任何规定的约束，即使 Splashtop 在本条款中�对此未作说明，除非 Splashtop 在书面签署的文件中明确同意该规定。
b.如果这些条款的任何规定被视为无效、非法或不可执行，则该规定应在法律允许的最大范围内执行，且其余规定不受影响。
c.这些条款受加利福尼亚州法律管辖，而不参考法律冲突条款。您和 Splashtop 明确否认联合国国际货物销售合同的适用性。您同意所有因这些条款而产生的索赔和纠纷应仅由位于美国加利福尼亚州圣克拉拉县的任一联邦或州有管辖权的法院审理，并且您不可撤销地同意该等法院的个人和专属管辖权及审判地，并放弃对在任何此类法院提起的任何诉讼的任何异议。
d. 您不得让与或转让本条款或本条款下的任何权利或义务。任何违反本条款的让与或转让均无效。在不违反上述规定的前提下，本条款对双方各自的继承人和获准受让人具有约束力并符合其利益。Splashtop 可通过合并、收购、重组或出售其与本条款相关的全部或绝大部分资产的方式，将其在本条款项下的权利转让给其关联公司和任何继承人，而无需您采取行动，在这种情况下，此处提及的 Splashtop 应被视为指受让人。
e. Splashtop 给您的通知可以发送到您在在线注册过程中提供的电子邮件地址，或通过 Splashtop 自行决定的任何其他合理可能引起您注意的方式发送。您向 Splashtop 发出的有关这些条款的所有通知须以书面形式并以以下方式送达：(i) 通过电子邮件发送至 legal@splashtop.com 或 Splashtop 指定用于法律通知的其他电子邮件地址，或 (ii) 通过快递或挂号信发送至本文所述的 Splashtop 地址。尽管有上述规定，任何不续订或减少许可数量的通知应通过电子邮件发送至 sales@splashtop.com。 通知在通过电子邮件发送且得到 Splashtop 确认收到时，或通过快递公司或挂号信发送且确认送达时被视为已送达。
f. 您同意不会向 Splashtop 或其任何雇员或关联公司提起或参与任何集体诉讼。您同意，在本条款期满或终止超过两（2）年后，您不得根据本条款提出索赔。Splashtop 对任何规定的弃权或对任何诉讼的同意均不构成对任何其他规定的弃权或对任何其他诉讼的同意，无论是否相似。除非 Splashtop 以书面形式明确规定，否则 Splashtop 的任何弃权或同意均不构成持续的弃权或同意。
g.您承认 Splashtop 可能向第三方（包括您的竞争对手）提供软件、解决方案和服务，这些软件、解决方案和服务与在此向您提供的软件、解决方案和服务相同或相似。
h. 对于因 Splashtop 无法控制的行为而导致本条款延迟履行、中断履行或未能履行，Splashtop 概不负责。
i.如果您对 Splashtop 或其员工有任何道德、诚信、安全、安保和/或合规方面的担忧，建议您在 https://www.splashtop.com/anonymous-reporting 匿名报告事件。
* 在某些情况下，Splashtop 可能会允许“不受新规影响”的客户遵守其最初订购时采用的使用限制。
Splashtop 公司
北沃尔夫路10050号，SW2-S260室
加利福尼亚州库比蒂诺市，邮编95014
最近更新：2026年4月15日
本条款原文为英文，若英文文本与翻译文本之间存在分歧或不一致，应以英文文本为准。