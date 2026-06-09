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按设备验证与按用户验证

Foxpass Team
阅读时间：3分钟
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使用基于身份和证书的身份验证保护 Wi-Fi 网络安全
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想过升级您的安全协议吗？不仅可以按用户身份控制员工访问权限，也可以按用户设备进行控制。

这意味着，除了依靠员工提供用户名和密码来登录账户或系统外，设备本身还会允许用户自动登录。因此，当新员工入职时，会拿到一台笔记本电脑或手机，以便接入公司的网络（如 Wi‑Fi® 或内部网络）。

零信任和用户名身份验证

如果您是 IT 管理员，或在组织内负责网络安全工作，可能已经熟悉零信任安全模型。零信任方法意味着，在处理信息和授予网络访问权限时，任何人（无论是在公司内部还是外部）都不会被自动授予权限。

虽然这种方法听起来像是额外谨慎之举，但它在授予权限时保持审慎，从而能更好地保护企业免受数据泄露和攻击。

当向他人授予访问权限时，需要综合考虑许多因素。首先，如果该账户正在别处被使用，或从另一个账户切换后未退出，您可能无法确认当前用户的身份。用户也可能在一台感染恶意软件的未知设备上添加其账户，这可能会使整个网络面临风险。

当您通过设备进行身份验证时，便可确认该设备是可信来源。对您网络的访问仅保留在一台设备上，不会流向其他地方，因此更难以被共享。

为设备身份验证找到合适的工具

一种按设备（而非按用户名）进行身份验证的高效方式是使用 PKI 证书。公钥基础设施（PKI）是一种系统，可对发送到设备的数据进行加密和签名，从而缓解诸如分配 Wi‑Fi® 权限之类的安全问题。

Wi-Fi® 的标准用户身份验证很容易变得分散且失控，通常是由于账户共享，导致未知用户访问网络。PKI 数字证书让用户及其设备的管理和追踪变得更加轻松，也能放心授予访问权限而无需担心发生安全漏洞。

当然，PKI 证书在很多其他方面也有帮助。首先，它可以识别哪些员工在您的网络中。此外，它还能通过加密拦截毫无防备的员工与攻击者之间的通信，防范中间人攻击。这也有助于解决凭证容易被黑客攻破的问题。

为进一步提升效率并简化访问，Foxpass 的 Advanced RADIUS 解决方案附带的 Simple Certificate Enrollment Protocol 可让 PKI 证书签发变得更加轻松。

归根结底：保护您的业务

零信任安全协议可确保网络中的每位用户都经过身份验证，并且拥有相应的访问权限。立即为业务加上防护，通过按设备（而非按用户）进行身份验证，防止可能发生的安全漏洞。

准备好提升安全性了吗？如需部署 Foxpass 的 PKI 证书和 SCEP，请发送电子邮件至 help@foxpass.com，我们会协助开始使用。

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是时候保护您的网络，阻止未经授权的用户访问了。点击此处，了解 Foxpass 如何帮助避免代价高昂的安全错误：

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