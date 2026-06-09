如何确保已登录用户确实就是其声称的本人？那您访问的网站，或者使用的应用程序呢？
现代组织需要一种方式，在授予访问权限之前，可靠地验证用户、设备、服务器和应用程序的身份。密码虽然是个不错的起点，但在大规模管理时会比较困难，尤其当团队需要安全访问网络和其他内部基础设施时。
这时就需要借助证书颁发机构（CA）来帮助验证身份的真实性。
那么，证书颁发机构是如何运作的？为什么它对安全访问控制如此重要？一起来探索吧。
什么是证书颁发机构？
证书颁发机构（CA）是受信任的实体，负责签发并签署数字证书，帮助证明网站、用户、设备、服务器或应用程序确实是其所声称的身份或实体。证书颁发机构不仅创建证书，还会验证身份、签署证书，并帮助判断某个身份是否可信。
例如，当连接到某个网站时，其身份会通过 SSL/TLS 证书进行身份验证。这可确认网站与其声明的一致，并启用安全的加密连接。在这些情况下，这种信任依赖于 SSL/TLS 证书背后的 CA。
为什么证书颁发机构很重要
那么，这为什么重要？维护信任并验证身份对网络安全至关重要，而证书颁发机构通过支持安全的数字身份和身份验证来提供这种信任。这可以通过多种方式实现，包括：
验证网站、用户、设备、服务器和应用程序的身份��。
通过 SSL/TLS 证书启用加密通信。
支持基于证书的网络访问身份验证。
减少对共享凭据的依赖。
帮助组织大规模管理信任。
支持更强的访问控制，并提升审计就绪性。
简而言之，证书颁发机构是建立和维护数字信任的核心组成部分。没有它，在线工作和沟通会变得风险高得多，也没那么可靠。
证书颁发机构如何运作？
了解 CA 的工作原理，有助于理解为什么它是可靠的身份验证来源，以及它能做什么和不能做什么。证书颁发机构的工作方式如下：
证书请求已创建：首先，用户、设备、服务器或应用程序会申请证书，通常通过证书签名请求或自动注册流程进行。然后，该证书可在后续身份验证过程中使用。
证书颁发机构会验证该请求：在证书签发之前，证书颁发机构会检查并确认该请求可信，然后对该请求进行验证。
CA 颁发并签署证书：请求经验证后，证书颁发机构会使用其私钥对证书进行数字签名。
证书会在身份验证过程中出示：随后，该证书会显示给浏览器、网络、VPN、服务器或身份验证系统（具体取决于验证对象及其连接方式）。
接收系统会检查证书是否受信任：接下来，接收系统会检查该证书是否可追溯到受信任的证书颁发机构、签名是否有效、是否未过期、是否未被吊销，以及是否满足所需的策略条件。如果这些检查都通过，系统就可以信任该身份验证请求中的身份。
证书会在需要时续订、替换或吊销：证书并非永久有效。它们都有生命周期，必须持续进行管理，因此续订、更换和撤销也是这一过程的一部分。
证书颁发机构如何融入 PKI
现在我们来谈谈公钥基础设施 (PKI)。这是由各种技术、密钥、证书和策略组成的更广泛体系，它让基于证书的信任机制得以运作，因此了解它是什么以及它如何工作，是理解证书颁发机构的基础。
PKI 包括以下内容：
根证书颁发机构
根证书颁发机构是证书层级结构中最高级别的信任锚点。本质上，其他证书的信任链都会追溯到它，因此它相当于信任和身份验证的最终裁定者。因此，它的敏感性非常高。
中级证书颁发机构
根证书颁发机构与日常使用的证书之间是中间证书颁发机构。这些措施有助于限制对根证书颁发机构的直接使用，在提供身份验证和验证信任的同时维护其安全性。
签发证书颁发机构
颁发 CA 负责为用户、设备、服务器和应用程序颁发证书。它用于验证身份，并根据具体使用场景签发支持身份验证、安全通信或签名的数字证书。
数字证书用于什么？
那么，数字证书究竟是用来做什么的？如前所述，它们用于验证信任和身份，但这可以服务于许多不同的使用场景。这包括：
网站安全：网站使用由证书颁发机构签发的 SSL/TLS 证书，帮助浏览器验证站点并加密流量。
设备身份验证：证书有助于证明设备已获授权，因此可按权限访问网络、文件或其他敏感信息。
Wi-Fi 身份��验证：当用户连接到 Wi-Fi 网络时，证书可让获得批准的用户和设备安全地连接到受信任的网络。
VPN 身份验证：VPN 可以让远程员工访问内部网络，但这种访问必须保持安全。证书可在授予连接之前帮助验证访问，确保只有获得授权的用户才能连接到 VPN。
服务器身份验证：证书可帮助系统验证服务器是否可信，保护用户免受未经验证或不安全服务器的威胁。
用户身份验证：证书可帮助验证用户身份，而不必仅依赖密码，在用户登录时增加一层额外的网络安全防护。
代码签名：证书有助于验证软件是否来自受信任的发布者，从而帮助避免使用伪造或不安全的程序。
公共证书颁发机构 vs 私有证书颁发机构
并非所有证书颁发机构的用途都相同。CA 分为私有和公共两种，虽然它们在验证身份和权限方面都至关重要，但用途却截然不同。虽然公共证书颁发机构通常与网站和浏览器相关，但私有 CA 往往用于组织内部的身份验证，帮助确保用户身份已验证，并维持适当的权限。
公共证书颁发机构
公共证书颁发机构通常用于公共网站和面向互联网的服务。它们会颁发证书，帮助浏览器和操作系统验证其正在连接到预期的域名，并启用加密通信。
私有证书颁发机构
而私有 CA 则用于各个组织内部。这些机构会为系统、用户、设备、应用程序或 VPN 等内部用途签发证书，以验证连接并维护安全。
私有证书颁发机构对于组织内部基于证书的访问控制尤为重要。借助它们，企业可以定义并管理自己的信任边界，严格控�制谁可以连接、可以使用哪些设备、能够访问哪些内容，以及允许使用哪些应用程序。
证书颁发机构如何支持网络访问控制
证书不仅仅用于对网站进行身份验证，还广泛用于更多场景。它们可以帮助验证用户、设备、应用程序、服务器、网络等，因此是至关重要的安全功能。
实际上，验证用户和设备很常见，因为这样可以确保只有经过授权的用户才能访问 Wi-Fi、VPN 或其他内部系统。这通常使用 RADIUS 身份验证和802.1X 网络访问控制，通过 RADIUS 服务器与客户端之间的通信，实现对用户访问的集中管理。
基于证书的网络访问控制可带来诸多优势，包括：
每台设备都可以拥有自己唯一的证书，从而提供更强的身份验证和安全性。
访问可绑定到受信任用户和受管设备，因此未知或未获授权的用户无法连接。
证书可减少对共享 Wi-Fi 密码的依赖，提升安全性，并防止任何获取被盗密码的人接入。
丢失、被盗或已停用的设备都可以被移除访问权限，从而防止窃贼访问网络。
入职和离职管理变得更加轻松。
IT 团队可以在不增加用户密码负担的情况下，实施更严格的访问控制。
基于证书的身份验证 vs 基于密码的身份验证
所以，到这里，您可能会想，如果所有东西都用密码，基于证书的身份验证是否真的有必要，或者两者之间有什么区别。
密码在大规模环境下往往难以安全保护和管理，尤其是在团队需要先验证用户和设备，再授予网络访问权限时。基于证书的身份验证为 IT 团队提供了另一种验证受信任身份的方式，而不必只依赖密码。
我们可以这样来拆解这些差异：
身份验证方法
基于密码
基于证书的
身份验证
用户输入密码
用户或设备出示证书
凭据共享风险
更高，尤其是在密码被重复使用或共享的情况下
较低，因为证书绑定到个人用户或设备
设备信任
有限（除非与其他控制措施配合使用）
更强大，因为设备可以被唯一识别
用户体验
需要输入密码
可支持无密码身份验证
取消预配
可能需要更改密码或移除账户
证书访问权限可根据需要轻松撤销或移除
最适合
基础访问需求
安全的 Wi-Fi、VPN、设备和用户身份验证
这并不意味着基于证书的身份验证会让密码过时，或消除对其他访问策略的需求。强大且多层次的安全防护，对于提供尽可能全面的保护至关重要。不过，基于证书的身份验证可为 IT 团队管理用户和设备提供坚实的基础和可靠的信任模型。
常见证书颁发机构风险与管理挑战
证书颁发机构是实现信任和身份验证的强大工具。当证书链、有效期、吊销状态和策略要求均验证通过时，系统可能会信任由 CA 签名的证书，这意味着必须谨慎地保护和管理 CA。因此，IT 团队在依赖 CA 时应了解其中的若干挑战。
常见风险和挑战包括：
已过期的证书，在更新之前可能会导致访问中断。
糟糕的证书续订流程，使重新建立信任变得困难。
CA 私钥保护薄弱，因为一旦密钥泄露，就可能危及安全。
证书策略配置错误，导致认证过程受阻。
缺乏对已签发证书的可见性，导致它们更难管理。
吊销流程不完整，导致证书在应被吊销时仍然保留。
前用户或未受管设备保留访问权限的时间超过应有时长。
手动证书工作流程会造成运营漏洞。
管理基于证书的信任关系的最佳实践
显然，妥善管理基于证书的信任关系对于维护安全性和验证用户身份至关重要。不过，这也意味着必须谨慎处理，因此 IT 团队在设置和管理证书颁发机构时，需要牢记最佳实践。
几个安全实践包括：
使用清晰的 CA 层级结构进行信任管理，以维护安全并减少混乱。
使用强有力的控制措施保护 CA 私钥，防止不法分子将其破坏。
定义证书颁发策略，确保权限得到正确应用。
跟踪证书到期和续期日期，确保其保持最新。
当用户或设备不应再拥有访问权限时，撤销证书。
避免共享凭证，尤其是在基于证书的访问更适用的情况下。
将身份验证工作流程与身份提供商集成（在可行的情况下）。
维护访问日志，提升可见性、责任追踪能力和审计就绪性。
Foxpass 如何助力基于证书的网络身份验证
当需要安全、基于证书的网络身份验证时，理想的解决方案应能让已获授权的用户可靠连接，同时持续保障安全性和身份核验。接下来是 Foxpass。
Foxpass Cloud RADIUS 可帮助组织通过安全的用户和设备身份验证，控制谁可以访问其 Wi-Fi 和 VPN 网络。它支持基于证书的无密码身份验证，允许经批准的用户和设备在连接前出示证书进行验证。这有助于减少对共享凭证的依赖，并让 IT 团队更有力地控制哪些人和哪些内容可以访问网络。
Foxpass 还可与领先的身份提供商集成，包括 Microsoft Entra ID、Okta、Google Workspace 和 OneLogin。当用户在身份提供商中被添加、更改或移除时，Foxpass 可帮助保持访问权限同步，让团队简化入职和停用账户流程。
因此，Foxpass 提供多项优势，帮助满足 IT 合规要求、审计就绪性和安全性需求，包括：
更安全的 Wi-Fi 和 VPN 访问。
减少对共享密码的依赖。
更轻松的用户和设备身份验证。
简化访问管理。
更强地控制谁和什么可以连接到您的网络。
何时应使用基于证书的身份验证？
如果阅读完本文后，仍不确定基于证书的身份验证是否适合贵公司，也可以轻松评估自身需求，并判断它是否是最佳选择。基于证书的身份验证对于希望更严格控制用户和设备可访问内容的组织尤其有用，不过我们还可以进一步拆解说明。
如果出现以下情况，应使用基于证书的身份验证：
需要为员工提供安全的 Wi-Fi 或 VPN 访问。
您希望减少对共享密码的依赖，并确保只有获得授权的用户才能连接。
需要同时对用户和设备进行身份验证，而不是依赖基础账户登录。
您使用的是受管设备，并希望获得更强的访问控制。
员工入职或离职��时，需要更快地完成账户开通和权限回收。
您希望更清楚地了解是谁以及什么正在连接到您的网络，以保持可见性和责任追踪。
您正在为安全审查、审计或合规要求做准备，需要证明具备强大的安全性和身份验证能力。
安全的网络访问，始于可信身份
证书颁发机构是数字信任的基础。借助它，组织可以更可靠地验证身份、签发证书并支持安全通信，IT 团队也能保护其网络安全。如果没有它，未经授权的用户和设备就更容易侵入网络，或以其他方式危及账户安全。
Foxpass Cloud RADIUS 通过基于证书的用户和设备身份验证，帮助组织加强对 Wi-Fi 和 VPN 访问的控制。IT 团队可以减少对共享凭据的依赖，简化入职和权限回收流程，并更有效地控制哪些人和哪些设备可以连接。
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